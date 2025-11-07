ข่าวต่างประเทศ

พี่จีน โชว์ของล้ำ เปิดตัวหุ่นยนต์ AI รุ่นใหม่ ชนิดที่ว่าสมจริงเกิน นึกว่ามีคนอยู่ข้างใน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 19:30 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 15:17 น.
61
บริษัทรถไฟฟ้าจีน โชว์ของล้ำ เปิดตัวหุ่นยนต์รุ่นใหม่ สมจริงเกิน นึกว่าเอาคนมาแสดง

บริษัทรถยนต์จากจีน สร้างความฮือฮาในงานเอไอ ด้วยการเปิดตัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ “Iron” ที่เคลื่อนไหวสมจริงจนชาวเน็ตสงสัยว่ามีคนอยู่ข้างใน

บริษัท Xpeng ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีน ได้สร้างความฮือฮาในงาน AI Day 2025 ด้วยการเปิดตัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า “Iron” ซึ่งมีความสมจริงจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียของจีนอย่างหนักว่าอาจมีคนจริงๆ ซ่อนอยู่ภายในหุ่นตัวนี้

กระแสความสงสัยรุนแรงจนทำให้นายเหอ เสี่ยวเผิง (He Xiaopeng) ประธานและซีอีโอของ Xpeng ต้องออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Weibo เพื่อชี้แจง โดยระบุว่าทีมงานรู้สึกทั้งดีใจและขำขันกับปฏิกิริยาดังกล่าว พร้อมกับแชร์วิดีโอต้นฉบับที่ไม่ผ่านการตัดต่อเพื่อยืนยันว่า “Iron” เป็นหุ่นยนต์จริงๆ

หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ &quot;Iron&quot; ของ Xpeng
ภาพจาก: CNEVPOST

นายเหอยังได้อธิบายเพิ่มเติมในวิดีโอว่า เมื่อยืนอยู่ใกล้ๆ หุ่นยนต์ จะได้ยินเสียงพัดลมระบายความร้อนเบาๆ ทำงานอยู่ นอกจากนี้ยังโชว์รายละเอียดส่วนมือและแผงไมโครโฟนที่หู เพื่อยืนยันว่าเป็นเครื่องจักร ไม่ใช่มนุษย์

หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ "Iron" ของ Xpeng กำลังเดินบนเวที
ภาพจาก: CNEVPOST

สำหรับหุ่นยนต์ Iron รุ่นใหม่นี้ มาพร้อมเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำกว่ารุ่นก่อน ทั้งกระดูกสันหลังเทียม กล้ามเนื้อไบโอนิก และผิวหนังที่ยืดหยุ่นได้ ขับเคลื่อนด้วยชิป AI “Turing” ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองจำนวน 3 ตัว ให้พลังประมวลผลสูงถึง 2250 TOPS ทำให้สามารถเดิน สนทนา และโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดย Xpeng ตั้งเป้าจะเริ่มผลิตจำนวนมากภายในสิ้นปี 2569

ที่มา: CNEVPOST

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เผยภาพนาทีพายุไต้ฝุ่น &quot;คัลแมกี&quot; ขึ้นฝั่งถล่มเมืองกวีเญิน เวียดนาม ลมแรงจัดซัดมอเตอร์ไซค์คว่ำ หลังคาบ้านปลิวว่อน รถยนต์จอดนิ่งถึงกับเลื่อนถอยหลังเอง ข่าวต่างประเทศ

คลิประทึก! พายุ “คัลแมกี” ซัดเวียดนาม รถจอดนิ่งยังไหล หลังคาปลิวว่อน

27 วินาที ที่แล้ว
บริษัทรถไฟฟ้าจีน โชว์ของล้ำ เปิดตัวหุ่นยนต์รุ่นใหม่ สมจริงเกิน นึกว่าเอาคนมาแสดง ข่าวต่างประเทศ

พี่จีน โชว์ของล้ำ เปิดตัวหุ่นยนต์ AI รุ่นใหม่ ชนิดที่ว่าสมจริงเกิน นึกว่ามีคนอยู่ข้างใน

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วุ่นวายทั้งลำ แอร์เวียดนามไล่ผู้โดยสารลงจากเครื่องบิน เหตุร้องไห้โวยวาย อยากนั่งข้างแฟนหนุ่ม

60 นาที ที่แล้ว
นมวัวกินหญ้า (Grass-Fed Milk) ดียังไง สุขภาพและการแพทย์

นมวัวกินหญ้า (Grass-Fed Milk) ดียังไง ทำไมราคาแพงกว่า แต่คนยอมจ่าย?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16/11/68 จับตาหวยงวดนี้ สลากสัญจร กำแพงเพชร เลขเด็ด

มาแล้ว! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16/11/68 จับตาหวยกลางเดือนออกตรงวันอาทิตย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 7/11/68 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 7/11/68 ทุกรางวัล ส่องสถิติ 10 งวดล่าสุด พบออกซ้ำ 2 งวดติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎาชี้แจงความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับนมแท้ นมผง ที่คนไทยเข้าใจผิด ข่าว

อ.เจษฎา ชำแหละ 7 ความเชื่อผิดๆ เรื่องนม ย้ำ อ่านฉลาก อย่ากลัวเกินจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมรี่พาย ใจป้ำ อัดฉีด 1 แสน ลุ้น หมอนทองวิทยา คว้าแชมป์สร้างสนามบอลให้ บันเทิง

“พิมรี่พาย” ใจป้ำ อัดฉีด 1 แสน “หมอนทองวิทยา” ถ้าคว้าแชมป์สร้างสนามบอลให้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป๊ก เศรณี จับไมค์ร้องเพลง &quot;ภาวนา&quot; ชาวเน็ตสงสัย เนื้อเพลงลึกซึ้งจะสื่ออะไรหรือเปล่า? บันเทิง

เป๊ก เศรณี จับไมค์ร้องเพลง “ภาวนา” ชาวเน็ตสงสัย เนื้อเพลงลึกซึ้งจะสื่ออะไรหรือเปล่า?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เพชร กรุณพล&quot; ท้า &quot;ไผ่ ลิกค์&quot; งัดหลักฐานเด็ดมาโชว์ สงสัยโดน &quot;ไอซ์&quot; ปั่นจนหัวหมุน ข่าว

“เพชร กรุณพล” ท้า “ไผ่ ลิกค์” งัดหลักฐานเด็ดมาโชว์ สงสัยโดน “ไอซ์” ปั่นจนหัวหมุน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สถานะล่าสุด “เพลง ชนม์ทิดา” ประกาศกลางโซเชียล ทำคนแห่คอมเมนต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เริ่มแล้ว “อัจฉริยะ” ปูเสื่อประท้วงหน้า สตช. จี้ ปิด 10 เว็บพนัน ขีดเส้นตายสัปดาห์นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้ง! Meta ฟันรายได้จาก โฆษณาสแกมเมอร์ ปี 2024 สูงปรี๊ดกว่า 5 แสนล้านบาท ข่าวต่างประเทศ

อึ้ง! Meta ฟันรายได้จาก โฆษณาสแกมเมอร์ ปี 2024 สูงปรี๊ดกว่า 5 แสนล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ด่วน 4 ธนาคาร ปิดปรับปรุง 8-9 พ.ย.นี้ เช็กเวลา บริการไหนใช้ไม่ได้?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแม่ใจสลาย ลูกน้อยวัย 3 เดือนดับปริศนาคาสถานรับเลี้ยง พิรุธหนักวงจรปิดใช้ไม่ได้ ข่าว

พ่อแม่ใจสลาย ลูกน้อยวัย 3 เดือนดับปริศนาคาสถานรับเลี้ยง พิรุธหนักวงจรปิดใช้ไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิลลี่ ถ่ายรูป กับ เดวิด ในงานเปิดตัว Stranger Things 5 ด้วยรอยยิ้มที่สดใส บันเทิง

สยบข่าวเกาหลา “มิลลี่” ถ่ายรูปชื่นมื่นกับ “เดวิด” ในงานเปิด Stranger Things 5

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดทะเบียนรถบรรทุก 4 ล้อคู่ใจ &quot;ครูสกล&quot; พาแข้งขาสั้น &quot;หมอนทองวิทยา&quot; โชว์ฟอร์มเทพในศึกบอล 7 สี ลือสนั่นออกรถคันนี้ทีไรมีถ้วยติดมือกลับมาทุกครั้ง เลขเด็ด

เลขเด็ด “รถขนฝัน” หมอนทองวิทยา ทะเบียนนำโชค มาแรงงวด 16 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีสร้างรูปวิวหิมะแค่ใช้ AI ในแอปฯ Meitu เทคโนโลยี

วิธีสร้างภาพวิวหิมะ ด้วย AI แอปฯ Meitu ได้รูปสวยคม เหมือนอยู่ต่างประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.รอรับตัว ด.ญ.วัย 12 ถูกแม่แท้ ๆ ส่งค้ากามญี่ปุ่น เตรียมขยายผลเพิ่ม ข่าว

ปคม. รอรับตัว ด.ญ. 12 ปี ถูกแม่แท้ ๆ ส่งค้ากามที่ญี่ปุ่น จ่อขยายผลเอาผิดคนเอี่ยวเพิ่ม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก จินนี่ ยศสุดา ทายาทคุณหญิงสุดารัตน์ ประวัติการศึกษา ดีกรีเกียรตินิยม จุฬาฯ เผยสนใจร่วมงานการเมืองกับ ไทยสร้างไทย ข่าว

ประวัติ จินนี่ ยศสุดา ลูกสาวหญิงหน่อย รับ สนใจงานการเมือง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปคม. เปิดข้อมูล แม่เด็ก นำลูกไปปล่อยร้านนวดกามที่ญี่ปุ่น เร่งดำเนินคดี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนื้อหอม! คนดังแห่ส่งใจเชียร์ รุมอัดฉีด &quot;หมอนทองวิทยา&quot; สู้ศึกชิงแชมป์ ฟุตบอล 7 สี ข่าวกีฬา

เนื้อหอม! คนดังส่งใจเชียร์ รุมอัดฉีด “หมอนทองวิทยา” สู้ศึกชิงแชมป์ ฟุตบอล 7 สี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นักอเมริกันฟุตบอลทีมดัง จบชีวิตตัวเองในรถ เพิ่งทำทัชดาวน์แรกในชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ บิ๊กโจ๊ก สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. ผู้แฉเส้นเงิน ตร.เอี่ยวเว็บพนัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา ฟ้องเพจดัง อีป้าข้างบ้าน บันเทิง

เอาจริง! ปู มัณฑนา ฟ้องเพจดัง ทำเสียชื่อเสียง คู่กรณีสวน คล้ายเคส หนุ่ม กรรชัย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 19:30 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 15:17 น.
61
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นมวัวกินหญ้า (Grass-Fed Milk) ดียังไง

นมวัวกินหญ้า (Grass-Fed Milk) ดียังไง ทำไมราคาแพงกว่า แต่คนยอมจ่าย?

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568
มาแล้ว! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16/11/68 จับตาหวยงวดนี้ สลากสัญจร กำแพงเพชร

มาแล้ว! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16/11/68 จับตาหวยกลางเดือนออกตรงวันอาทิตย์

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568
ผลหวยลาว 7/11/68

หวยลาววันนี้ 7/11/68 ทุกรางวัล ส่องสถิติ 10 งวดล่าสุด พบออกซ้ำ 2 งวดติด

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568
อ.เจษฎาชี้แจงความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับนมแท้ นมผง ที่คนไทยเข้าใจผิด

อ.เจษฎา ชำแหละ 7 ความเชื่อผิดๆ เรื่องนม ย้ำ อ่านฉลาก อย่ากลัวเกินจริง

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568
Back to top button