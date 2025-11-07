พี่จีน โชว์ของล้ำ เปิดตัวหุ่นยนต์ AI รุ่นใหม่ ชนิดที่ว่าสมจริงเกิน นึกว่ามีคนอยู่ข้างใน
บริษัทรถยนต์จากจีน สร้างความฮือฮาในงานเอไอ ด้วยการเปิดตัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ “Iron” ที่เคลื่อนไหวสมจริงจนชาวเน็ตสงสัยว่ามีคนอยู่ข้างใน
บริษัท Xpeng ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีน ได้สร้างความฮือฮาในงาน AI Day 2025 ด้วยการเปิดตัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า “Iron” ซึ่งมีความสมจริงจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียของจีนอย่างหนักว่าอาจมีคนจริงๆ ซ่อนอยู่ภายในหุ่นตัวนี้
กระแสความสงสัยรุนแรงจนทำให้นายเหอ เสี่ยวเผิง (He Xiaopeng) ประธานและซีอีโอของ Xpeng ต้องออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Weibo เพื่อชี้แจง โดยระบุว่าทีมงานรู้สึกทั้งดีใจและขำขันกับปฏิกิริยาดังกล่าว พร้อมกับแชร์วิดีโอต้นฉบับที่ไม่ผ่านการตัดต่อเพื่อยืนยันว่า “Iron” เป็นหุ่นยนต์จริงๆ
นายเหอยังได้อธิบายเพิ่มเติมในวิดีโอว่า เมื่อยืนอยู่ใกล้ๆ หุ่นยนต์ จะได้ยินเสียงพัดลมระบายความร้อนเบาๆ ทำงานอยู่ นอกจากนี้ยังโชว์รายละเอียดส่วนมือและแผงไมโครโฟนที่หู เพื่อยืนยันว่าเป็นเครื่องจักร ไม่ใช่มนุษย์
สำหรับหุ่นยนต์ Iron รุ่นใหม่นี้ มาพร้อมเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำกว่ารุ่นก่อน ทั้งกระดูกสันหลังเทียม กล้ามเนื้อไบโอนิก และผิวหนังที่ยืดหยุ่นได้ ขับเคลื่อนด้วยชิป AI “Turing” ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองจำนวน 3 ตัว ให้พลังประมวลผลสูงถึง 2250 TOPS ทำให้สามารถเดิน สนทนา และโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดย Xpeng ตั้งเป้าจะเริ่มผลิตจำนวนมากภายในสิ้นปี 2569
ที่มา: CNEVPOST
