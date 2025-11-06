ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจฮ่องกงจับคู่รักวัยเกษียณ โชว์สกิลสายเบิร์นกลางท่าเรือ เสี่ยงนอนคุก 7 ปี

Photo of Bas Basเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 15:20 น.
63

คู่รักสูงวัยชาวฮ่องกงวัยเกษียณถูกตำรวจจับกุมและตั้งข้อหา หลังทั้งสองคนมีเซ็กซ์กันกลางสวนสาธารณะบนท่าเรือ อาจเจอโทษจำคุกสูงสุดถึง 7 ปี

กลายเป็นคลิปไวรัลในโลกออนไลน์ของฮ่องกง เมื่อคู่รักสูงวัยที่คาดว่าทั้งสองคนมีอายุอยู่ในช่วง 60 กว่าปี กำลังแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะบริเวณท่าเรือแห่งหนึ่งในฮ่องกง

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่า ตำรวจได้เข้าจับกุมบุคคลทั้งสอง หลังจากได้รับแจ้งความเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (29 ตุลาคม)

ในคลิปวิดีโอแสดงภาพชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนม้านั่ง โดยมีผู้หญิงนอนอยู่ข้างๆ และยกขาพาดไว้บนตักของเขา ก่อนที่ฝ่ายชายจะได้ใช้มือขวาจับขาของเธอ และใช้มือซ้ายทำกิจกรรมระหว่างขาของฝ่ายหญิง ก่อนจะมองซ้ายมองขวาอย่างรวดเร็ว และก้มศีรษะลงไปบริเวณนั้น

ต่อมา ตำรวจบนเกาะเจิงเจ้า (Cheung Chau Island) เริ่มทำการสอบสวนทันทีหลังได้รับรายงาน ก่อนมีการจับกุมหญิงวัย 61 ปีในวันเดียวกัน และจับกุมชายวัย 63 ปีในวันถัดไป

แม้ว่าทั้งสองคนจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัว แต่ต้องมารายงานตัวกับตำรวจอีกครั้งในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

การกระทำของคู่รักสูงวัยนี้ถูกประณามอย่างหนักจากผู้คนในโลกออนไลน์ เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ ทำให้ทั้งคู่อาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดถึง 7 ปี สำหรับการกระทำอนาจารในที่สาธารณะ

อ้างอิง : mustsharenews.com

 

