งงทั้งญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวสาวนอนใน “ตู้ล็อกเกอร์” โลกออนไลน์ตั้งข้อสังเกต อาจไม่ใช่คนจีน

เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 22:15 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 17:12 น.
กลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ญี่ปุ่น เมื่อมีคลิปนักท่องเที่ยวสาวใช้ “ตู้ล็อกเกอร์” เป็นที่นอน ชาวเน็ตรีบเบรก เธออาจไม่ใช่คนจีน สังเกตจากของในมือ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Yahoo News ได้รายงานถึงภาพเหตุการณ์ประหลาดที่กลายเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลมีเดียของญี่ปุ่น เมื่อมีคนพบนักท่องเที่ยวหญิงรายหนึ่งเปลี่ยนตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญให้กลายเป็นที่นอนหลับอย่างสบายอารมณ์ ในย่านคาบูกิโจ กรุงโตเกียว

คลิปวิดีโอที่ผู้ใช้โซเชียลชาวญี่ปุ่นโพสต์บน X เผยให้เห็นถึงบริเวณชั้นล่างของร้านสุกี้ยากี้ชื่อดังที่มีตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญตั้งเรียงราย แต่มีตู้หนึ่งที่เปิดอยู่ และมีผู้หญิงคนหนึ่งนอนขดตัวอยู่ด้านใน พร้อมกับกอดตุ๊กตาตัวหนึ่งไว้

ผู้ที่พบเห็นได้แจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบและปลุกเธอให้ออกมาอย่างระมัดระวัง ซึ่งพฤติกรรมแปลกประหลาดและไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวหญิงรายนี้ถูกชาวเน็ตญี่ปุ่นตำหนิอย่างหนัก โดยมีการแสดงความเห็นเชิงประชดประชันมากมาย

ขณะที่ผู้คนกำลังวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ ชาวเน็ตบางส่วนก็สังเกตเห็นสิ่งของที่อยู่ในมือของเธอ นั่นคือ ตุ๊กตาหมีพูห์ และได้ร่วมกันคาดเดาสัญชาติของเธอว่า “ดูจากที่เธออุ้มตุ๊กตาหมีพูห์ เดาได้เลยว่าเธอน่าจะไม่ใช่นักท่องเที่ยวชาวจีน” เนื่องจากหมีพูห์เป็นประเด็นอ่อนไหวทางการเมืองในจีน

ด้านเพจ Japan Savings Station ที่ให้คำแนะนำการใช้ชีวิตแบบประหยัดในญี่ปุ่น ได้แชร์เหตุการณ์นี้พร้อมเตือนนักท่องเที่ยวว่า แม้ตู้ล็อกเกอร์จะกว้างพอที่จะหลบลมและฝนได้ แต่ก็ไม่ใช่สถานที่สำหรับพักผ่อนและค้างคืน หากมีคนเลียนแบบมากขึ้น อาจทำให้ต้องมีป้ายติดว่า “ห้ามนอนในตู้ล็อกเกอร์” ในที่สุด

อ้างอิง : news.yahoo.com

 

เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 22:15 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 17:12 น.
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

