“สม รังสี” ประกาศตั้ง รัฐบาลกัมพูชาอิสระ ซัด “ฮุนเซน” เปลี่ยนชาติเป็นรัฐมาเฟีย
“สม รังสี” ประกาศตั้ง รัฐบาลกัมพูชาอิสระ ซัด “ฮุนเซน” เปลี่ยนประเทศเป็นรัฐมาเฟีย แหล่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พร้อมจี้ให้ปิดฐานทัพเรือจีนที่เรียม
23 ตุลาคม 2568 นายสม รังสี อดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชา ซึ่งลี้ภัยอยู่ในต่างแดน ได้ออกแถลงการณ์ในนามสภาต่อต้านแห่งชาติกัมพูชา (CNRC) ประกาศเริ่มดำเนินบทบาทในฐานะรัฐบาลกัมพูชาอิสระ (Government of Independent Cambodia) อย่างเป็นทางการ
แถลงการณ์ของ สม รังสี ระบุว่า “เนื่องในวาระครบรอบ 34 ปี ข้อตกลงสันติภาพปารีสว่าด้วยกัมพูชา (23 ตุลาคม 2534) สภาต่อต้านแห่งชาติกัมพูชา (CNRC) ขอประกาศว่าจะดำเนินการในฐานะคณะรัฐมนตรีภายใต้ชื่อ “รัฐบาลกัมพูชาเอกราช 23 ตุลาคม” การดำเนินการครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ CNRC ที่จะรับผิดชอบต่อวิกฤตทางการเมืองของประเทศ และตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องอันเร่งด่วนของประชาชนชาวเขมรที่ต้องการผู้นำที่ชอบธรรม
CNRC ถือกำเนิดขึ้นจากพรรคสงเคราะห์ชาติกัมพูชา (CNRP) ซึ่งเคยได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากการเลือกตั้งในปี 2556 และ 2560 ก่อนจะถูกระบอบฮุน เซน ยุบพรรคอย่างไม่เป็นธรรม เนื่องจากหวาดกลัวการตื่นตัวทางประชาธิปไตยของชาติ CNRC ยืนยันว่ารัฐบาลปัจจุบันของฮุน เซน และฮุน มาเนต ขาดความชอบธรรม เพราะได้บิดเบือนเจตจำนงของประชาชนที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้ง
เป้าหมายหลักของการดำเนินการครั้งนี้คือ เพื่อสานต่อความปรารถนาของชาวเขมรในการนำข้อตกลงสันติภาพปารีสปี 2534 กลับมาใช้อีกครั้ง ซึ่งข้อตกลงนี้เป็นรากฐานสำคัญที่รับประกันความอยู่รอดของกัมพูชาในฐานะประเทศที่สงบสุข มีอธิปไตย เป็นเอกราช ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพรรค และมีพรมแดนที่มั่นคง
ข้อตกลงสันติภาพปารีสระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากัมพูชาต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมและมีหลายพรรคการเมือง CNRC ยืนยันว่าฮุน เซน ได้ละเมิดหลักการเหล่านี้อย่างเป็นระบบ ทำลายอนาคตของประชาธิปไตย และบ่อนทำลายหลักประกันระหว่างประเทศที่เคยปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา
ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา กัมพูชาได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็น “รัฐมาเฟีย” ที่ซึ่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการฉ้อโกงออนไลน์ ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ได้เฟื่องฟูภายใต้การคุ้มครองของเจ้าหน้าที่รัฐ CNRC มองว่าระบอบปัจจุบันคือระบบการปกครองที่กลายเป็นอาชญากรรม ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค
รัฐบาล 23 ตุลาคม ขอขอบคุณสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการดำเนินการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ในการขึ้นบัญชีดำและตั้งข้อหาเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่นำโดย นายเฉิน จื้อ พร้อมผู้สมรู้ร่วมคิดอีกหลายสิบคน ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาที่อยู่ในครอบครัวและเครือข่ายของนายฮุน เซน ผู้นำเผด็จการที่ครองอำนาจมากว่า 40 ปี
CNRC ถือว่านี่คือ “จุดเปลี่ยนสำคัญในการต่อสู้ระดับโลกกับการทุจริตและองค์กรอาชญากรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ” และขอเรียกร้องให้ทุกประเทศที่พลเมืองของตนตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือการค้ามนุษย์ในกัมพูชา ร่วมสนับสนุนความพยายามในการทลายเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้
โดยขอยืนยันอีกครั้งว่าข้อตกลงสันติภาพปารีสเป็นกรอบที่ชอบธรรมเพียงหนึ่งเดียวสำหรับสันติภาพ, อธิปไตย และประชาธิปไตยของกัมพูชา CNRC ขอย้ำหลักการสำคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. บูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชายังคงได้รับการรับประกันโดยสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งขจัดความจำเป็นในการเผชิญหน้าด้วยอาวุธ
2. กัมพูชาต้องกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงและเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกกัดกร่อนภายใต้การปกครองแบบเผด็จการมานานหลายทศวรรษ
3. กัมพูชาต้องได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์กลับคืนมาโดยยึดมั่นในความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ซึ่งหมายรวมถึงการปิดฐานทัพเรือของจีนที่เรียมและฐานทัพของต่างชาติอื่นๆ ทั้งหมด
“รัฐบาลกัมพูชาเอกราช 23 ตุลาคม จะฟื้นฟูเจตนารมณ์ของข้อตกลงสันติภาพปารีส สร้างสถาบันประชาธิปไตยขึ้นใหม่ ยึดมั่นในหลักนิติธรรม และคืนอำนาจให้กับประชาชนชาวกัมพูชา ซึ่งเป็นเจ้าของอธิปไตยที่แท้จริงของชาติ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สีหศักดิ์” เผย 25 ต.ค. ลงนามประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา “ทรัมป์” เป็นพยาน
- “ฮุนเซน” มาแปลก ตำหนิอินฟลูเขมร ไลฟ์โชว์ถ่อยเผาสินค้าไทย
- “ฮุนเซน” โต้ข่าว จี้ไทยเปิดชายแดน 20 ต.ค. ย้ำปิด 100 ปี ก็ไม่ล่มสลาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: