ข่าวต่างประเทศ
ปั่นกันเอง! “สม รังสี” อ้างทหารแนวหน้าถูกสั่งห้ามยิง ทั้งที่สยามบุกมา
สมรังสี อ้างทหารแนวหน้าถูกสั่งห้ามยิง ทั้งที่พวกทหารสยามบุกมา บอกทุกข์ทรมานมาก ทหารกัมพูชาไม่ได้กลับบ้าน ต้องมาตายในป่า
นายสม รังสี อดีตผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชา อริของสมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก โดยอ้างว่าเป็นคำพูดของทหารแนวหน้ากัมพูชาระบุว่า “พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศช่วยโพสต์ให้เยอะ ๆ หน่อย ตอนนี้พวกผมทุกข์ทรมานมาก ผู้ใหญ่สั่งไม่ให้ยิง แต่พวกสยามเข้ามายิงพวกเราป่า
พวกผมไม่ได้กลับบ้านเลย หลายคนตายอยู่ในนี้แล้ว ไม่นานนักถ้าปล่อยไว้มันจะเลวร้ายยิ่งกว่านี้แน่นอน”
ก่อนหน้านี้ สม รังสี เคยโพสต์ปลุกระดมให้ชาวเขมรลุกขึ้นมาโค่นล้มรัฐบาลของฮุนเซน โดยระบุว่า “เนปาล อินโดนีเซีย บังคลาเทศ ซีเรียทําได้ เขมรก็ทําได้”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สมรังสี” โพสต์ปลุกระดมชาวเขมร ลุกฮือต้านรัฐบาล เอาอย่างเนปาล-อินโด
- กองทัพภาคที่ 2 แถลงสรุปสถานการณ์ตึงเครียด ช่องอานม้า กัมพูชา เปิดฉากยั่วยุก่อน
- กัมพูชา กล่าวหา ไทย เปิดฉากยิงพื้นที่อานม้า โอดอดกลั้น ไม่ตอบโต้แต่อย่างใด
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา
โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68
3 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก
21 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f
54 นาที ที่แล้ว
ข่าว
ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ไม่รอด! สาววัย 37 เมาขับ BMW ย้อนศรชน 10 คัน เจอแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ลุ้นศาล สั่งคุก-ยึดรถ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
นาทีระทึก ช้างพุ่งชนเรือแคนูคว่ำ นักท่องเที่ยวหนีตายจ้าละหวั่น โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
แฟนคลับช็อก! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ชวน หลีกภัย ไม่ขัดสิ่งดีรัฐบาลเก่า ชี้ควรสางให้จบ มองโอกาส อนุทิน พิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มี
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
ข่าวเศร้า นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดยฯ วัยแค่ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงขณะฝึกซ้อม
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
สื่อนอกยังอวย ณเดชน์ โชว์กล้ามท้องแน่น “ธี่หยด 3” เผยเหตุผลต้องถอดเสื้อ บุกป่าช่วยน้องสาว
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
สิทธิพล ปชน. หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ โชว์วิสัยทัศน์ดีกว่าสส.หลายคน ทั้งที่อภิปรายครั้งแรก
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ปธน.มาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐสภา หลังเกิดม็อบ Gen Z จี้ปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล
3 ชั่วโมง ที่แล้ว