น้ำแข็ง AF7 เผชิญหน้าผู้เสียหาย ยอมรับธุรกิจล่มสะสมหลายปี ทำกระทบหลายส่วน
น้ำแข็ง AF7 เผชิญหน้าผู้เสียหาย ชี้แจงดราม่าแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเจ้าดัง ยอมรับธุรกิจล่มสะสมหลายปี ทำกระทบหลายส่วน
จากกรณีดราม่าร้อนวงการธุรกิจเมื่อมีกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวมานั่งร้องทุกข์ในรายการโหนกระแส หลังถูก นักร้องชาย เวทีประกวดดัง และภรรยา หลอกให้ลงทุนสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้า ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง มูลค่าความสูญเสียรวมแล้วกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งภายหลังทราบข้อมูลว่า นักร้องชายคนดังกล่าวคือ น้ำแข็ง AF7 หรือ ชญาน์ทัต อยู่เป็นแก้ว ส่วนภรรยาคือ เอย พรภิชญา โพธิ์ทอง CEO ผู้ก่อตั้งแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป ยี่ห้อ “เลอรส” นั่นเอง
ล่าสุด 6 พ.ย. 68 น้ำแข็ง AF7 พร้อมด้วยทนายความ ได้เดินทางมานั่งชี้แจงทุกประเด็นร้อนในรายการโหนกระแส ตามที่ได้นัดหมายเอาไว้เมื่อวานี้ แต่ไร้เงา เอย พรภิชญา ภรรยาและเจ้าของแบรนด์เลอรส เนื่องจากต้องพาแม่ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจลำไส้ จึงไม่สะดวกเดินทางมา
น้ำแข็ง AF7 ชี้แจงปัญหาตั้งแต่เริ่มว่า เกิดจากปัญหาภายในบริษัทที่สะสมมาหลายปีแล้ว ซึ่งตนเพิ่งเข้ามาช่วยภรรยาได้ประมาณ 1 ปีก็พบเข้ากับปัญหาหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้นภายในแล้ว ทั้งระบบการวางแผนทางการเงินที่ไม่ดี, คนในทุจริต รวมถึงการวางแผนการบริหารที่ล้มเหลวในเรื่องของการตลาดที่ไม่ดี มันเลยกลายเป็นดินพอกหางหมูและบานปลายจนไม่สามารถแก้ไขให้จบได้เช่นทุกวันนี้ แต่ที่ยังประคับประคองได้ก็เพราะแบรนด์ได้รับเสียงตอบรับที่ดี ผู้บริโภคชิมแล้วติดใจก็ยังพอขายได้เรื่อย ๆ
ในส่วนปัญหาของดิลเลอร์ที่ได้รับเรทราคาไม่เท่ากัน น้ำแข็ง ชญาน์ทัต ชี้แจงว่า จุดเริ่มต้นเป็นเพราะภรรยาเป็นคนใจอ่อนและใจร้อน กลัวดิลเลอร์จะไม่ตอบรับการซื้อขายเลยยอมลดราคาส่งให้ดิลเลอร์ไป จนบางครั้งมันถูกเสียจนเข้าเนื้อไม่เหลืออะไรเลย ทำให้ธุรกิจเริ่มระส่ำระส่าย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: