บันเทิง

น้ำแข็ง AF7 เผชิญหน้าผู้เสียหาย ยอมรับธุรกิจล่มสะสมหลายปี ทำกระทบหลายส่วน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 13:26 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 13:34 น.
50
น้ำแข็ง AF7 เผชิญหน้าผู้เสียหาย ยอมรับธุรกิจล่มสะสมหลายปี ทำกระทบหลายส่วน

น้ำแข็ง AF7 เผชิญหน้าผู้เสียหาย ชี้แจงดราม่าแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเจ้าดัง ยอมรับธุรกิจล่มสะสมหลายปี ทำกระทบหลายส่วน

จากกรณีดราม่าร้อนวงการธุรกิจเมื่อมีกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวมานั่งร้องทุกข์ในรายการโหนกระแส หลังถูก นักร้องชาย เวทีประกวดดัง และภรรยา หลอกให้ลงทุนสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้า ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง มูลค่าความสูญเสียรวมแล้วกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งภายหลังทราบข้อมูลว่า นักร้องชายคนดังกล่าวคือ น้ำแข็ง AF7 หรือ ชญาน์ทัต อยู่เป็นแก้ว ส่วนภรรยาคือ เอย พรภิชญา โพธิ์ทอง CEO ผู้ก่อตั้งแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป ยี่ห้อ “เลอรส” นั่นเอง

ล่าสุด 6 พ.ย. 68 น้ำแข็ง AF7 พร้อมด้วยทนายความ ได้เดินทางมานั่งชี้แจงทุกประเด็นร้อนในรายการโหนกระแส ตามที่ได้นัดหมายเอาไว้เมื่อวานี้ แต่ไร้เงา เอย พรภิชญา ภรรยาและเจ้าของแบรนด์เลอรส เนื่องจากต้องพาแม่ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจลำไส้ จึงไม่สะดวกเดินทางมา

น้ำแข็ง AF7 ชี้แจงปัญหาตั้งแต่เริ่มว่า เกิดจากปัญหาภายในบริษัทที่สะสมมาหลายปีแล้ว ซึ่งตนเพิ่งเข้ามาช่วยภรรยาได้ประมาณ 1 ปีก็พบเข้ากับปัญหาหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้นภายในแล้ว ทั้งระบบการวางแผนทางการเงินที่ไม่ดี, คนในทุจริต รวมถึงการวางแผนการบริหารที่ล้มเหลวในเรื่องของการตลาดที่ไม่ดี มันเลยกลายเป็นดินพอกหางหมูและบานปลายจนไม่สามารถแก้ไขให้จบได้เช่นทุกวันนี้ แต่ที่ยังประคับประคองได้ก็เพราะแบรนด์ได้รับเสียงตอบรับที่ดี ผู้บริโภคชิมแล้วติดใจก็ยังพอขายได้เรื่อย ๆ

น้ำแข็ง AF7 เผชิญหน้าผู้เสียหาย ยอมรับธุรกิจล่มสะสมหลายปี พร้อมทยอยรับผิดชอบ-2

ในส่วนปัญหาของดิลเลอร์ที่ได้รับเรทราคาไม่เท่ากัน น้ำแข็ง ชญาน์ทัต ชี้แจงว่า จุดเริ่มต้นเป็นเพราะภรรยาเป็นคนใจอ่อนและใจร้อน กลัวดิลเลอร์จะไม่ตอบรับการซื้อขายเลยยอมลดราคาส่งให้ดิลเลอร์ไป จนบางครั้งมันถูกเสียจนเข้าเนื้อไม่เหลืออะไรเลย ทำให้ธุรกิจเริ่มระส่ำระส่าย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เด็กชาย 9 ขวบ ให้บริการ glory hole ในร้านอาหารไทยตามที่เล่าใน TikTok ข่าว

คลิปล้านวิว ฝรั่งใน TikTok อ้าง เจอเด็กชาย 9 ขวบ ให้บริการ glory hole ในร้านอาหารไทย

3 นาที ที่แล้ว
น้ำแข็ง AF7 เผชิญหน้าผู้เสียหาย ยอมรับธุรกิจล่มสะสมหลายปี ทำกระทบหลายส่วน บันเทิง

น้ำแข็ง AF7 เผชิญหน้าผู้เสียหาย ยอมรับธุรกิจล่มสะสมหลายปี ทำกระทบหลายส่วน

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตา! “สม รังสี” กลับกัมพูชา หลังตั้งรัฐบาลอิสระ สะพัด “ทรัมป์” คุ้มครอง

17 นาที ที่แล้ว
สาธุ 2 คัมแบ็ก งานบุญครั้งใหม่ เขย่าศรัทธา เดิมพันครั้งนี้ถึงชีวิต บันเทิง

สาธุ 2 คัมแบ็ก งานบุญครั้งใหม่ เขย่าศรัทธา เดิมพันครั้งนี้ถึงชีวิต

35 นาที ที่แล้ว
เด็กหญิงไทยวัย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งไว้ที่ญี่ปุ่นและถูกบังคับทำงานในร้านนวด ข่าวต่างประเทศ

เด็กหญิงไทย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งอยู่คนเดียวที่ญี่ปุ่น สั่งให้ทำงานร้านนวดกาม

41 นาที ที่แล้ว
สลดวันลอยกระทง ปลาลอยตาย กระทงทำน้ำเน่า ได้บาปแทนบุญ เผยยอด 3 แสนชิ้น ยังลอยกระทงโฟม ข่าว

สลดวันลอยกระทง ปลาลอยตาย ทำน้ำเน่า ได้บาปแทนบุญ เผยยอด 3 แสนชิ้น ยังลอยกระทงโฟม

50 นาที ที่แล้ว
ไม่จบ! &quot;ณวัฒน์&quot; โพสต์ &quot;เสรีภาพ&quot; กับ &quot;เรื่องโกหก&quot; ตอกกลับดราม่า MU2025 บันเทิง

ไม่จบ! “ณวัฒน์” โพสต์ “เสรีภาพ” กับ “เรื่องโกหก” ตอกกลับดราม่า MU2025

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ย้ำ “คนละครึ่งพลัส” ไม่ใช้ครั้งแรกภายใน 11 พ.ย. นี้ ถูกตัดสิทธิทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ Drama-addict โพสต์ &quot;ผวากันหมด&quot; หลังเพจการเงินเตือน &quot;ทรัมป์&quot; นัดแถลงข่าวสำคัญ 5 ทุ่มคืนนี้ ชาวเน็ตหวั่นเป็นการ &quot;ปั่นตลาด&quot; เศรษฐกิจ

“ทรัมป์” นัดแถลงข่าวสำคัญ 5 ทุ่มคืนนี้ คนเล่นหุ้น-คริปโต ผวากันหมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผงะ! พบกระทงใช้เทียนแบตเตอรี่ ชี้สารพิษจากถ่าน สร้างพิษให้กับน้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บิ๊กโจ๊ก&quot; บุกสภา ยื่นหลักฐาน &quot;รังสิมันต์ โรม&quot; แฉตำรวจ PCT4 รับส่วยเว็บพนัน ข่าว

“บิ๊กโจ๊ก” หอบหลักฐาน ร้องกมธ. “รังสิมันต์ โรม” แฉตำรวจ PCT4 รับส่วยเว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจภูเก็ตรวบนักท่องเที่ยวออสซี่กลางห้างดัง ข้อหาลักทรัพย์ สารภาพขโมยเสื้อบอลใช้หนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝากขัง แร็ปเปอร์ดัง พบอยู่กับ อินฟลูฯ สาว ในห้องพักเป็นคนสุดท้าย ก่อนกลายเป็นศพ ข่าวต่างประเทศ

ฝากขัง แร็ปเปอร์ดัง พบอยู่กับ อินฟลูฯ สาว ในห้องพักเป็นคนสุดท้าย ก่อนกลายเป็นศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองกำลังญี่ปุ่น ลงพื้นที่ช่วยปราบหมี หลังอาละวาดหนัก ปชช. ตาย 12 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจมันได้! นร.เทพศิรินทร์ งัดสกิลว่ายน้ำ โดดคลอง ช่วยลูกแมวจมน้ำจนปลอดภัย ข่าว

ใจมันได้! นร.เทพศิรินทร์ งัดสกิลว่ายน้ำ โดดคลอง ช่วยลูกแมวจมน้ำจนปลอดภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบแม่ชีวัย 84 ปี เสียชีวิตในอาศรมดัง จ.เชียงราย ตำรวจเร่งสอบแรงจูงใจ เผยสื่อยังไม่ยืนยันเนื้อหาจดหมาย &quot;ถวายเป็นพุทธบูชา&quot; ข่าว

สลด แม่ชีวัย 84 เผาตัวเอง ถวายเป็นพุทธบูชา ตร.เร่งสอบปม “จดหมายลา”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรุ่งนี้เริ่มใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส สั่งอาหารเดลิเวอรี่ 4 แอปฯ ดัง พร้อมวิธีใช้ เช็กเลย! เศรษฐกิจ

พรุ่งนี้เริ่มใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส สั่งอาหารเดลิเวอรี่ 4 แอปดัง พร้อมวิธีใช้ เช็กเลย!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สส.ไอซ์” โพสต์ภาพลงพื้นที่ช่วยเก็บกระทง ลั่นไม่ได้สร้างภาพ เก็บมาทุกปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า ญี่ปุ่นไม่โอเค ช่องดังอินโดใช้รูป “จุนโกะ ฟุรุตะ” เหยื่อดดีทางเพศที่โหดร้ายที่สุด มาตกแต่งฉากวันฮาโลวีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูเอ็นเซอร์สาวชาวไต้หวัน วัย 31 ปี กลายเป็นศพในอ่างอาบน้ำโรงแรมดัง มาเลเซีย รวบตัวแร็ปเปอร์หนุ่ม พร้อมยาเสพติด ภายในห้องเดียวกัน ตร.คาดถูกฆาตกรรม ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ สาว ตายปริศนาในอ่างอาบน้ำโรงแรม ตร.คาดถูกฆาตกรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เด็กอนุบาลถูกไฟชอร์ตดับขณะเล่นชิงช้า ญาติคาใจเคยแจ้งแล้ว แต่ไม่มีใครซ่อม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

ด่วน “รุง รุง” ถอนตัวชกศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ New York Post ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม บันเทิง

บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ NYPost ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมบินสิงคโปร์ 7 พ.ย. ตามคำเชิญนายกฯ กระชับความสัมพันธ์สองชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผิดคาดฤดูหนาว กทม. แจ้งเตือนพายุ &quot;คัลแมกี&quot; จ่อเข้าเวียดนาม ส่งผลไทย 7-9 พ.ย. นี้ มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน ข่าว

หนาวนี้ไม่แห้ง เตรียมรับมือ “พายุคัลแมกี” 7-9 พ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 13:26 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 13:34 น.
50
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เด็กชาย 9 ขวบ ให้บริการ glory hole ในร้านอาหารไทยตามที่เล่าใน TikTok

คลิปล้านวิว ฝรั่งใน TikTok อ้าง เจอเด็กชาย 9 ขวบ ให้บริการ glory hole ในร้านอาหารไทย

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568

จับตา! “สม รังสี” กลับกัมพูชา หลังตั้งรัฐบาลอิสระ สะพัด “ทรัมป์” คุ้มครอง

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
เด็กหญิงไทยวัย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งไว้ที่ญี่ปุ่นและถูกบังคับทำงานในร้านนวด

เด็กหญิงไทย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งอยู่คนเดียวที่ญี่ปุ่น สั่งให้ทำงานร้านนวดกาม

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
สลดวันลอยกระทง ปลาลอยตาย กระทงทำน้ำเน่า ได้บาปแทนบุญ เผยยอด 3 แสนชิ้น ยังลอยกระทงโฟม

สลดวันลอยกระทง ปลาลอยตาย ทำน้ำเน่า ได้บาปแทนบุญ เผยยอด 3 แสนชิ้น ยังลอยกระทงโฟม

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
Back to top button