สาธุ 2 คัมแบ็ก งานบุญครั้งใหม่ เขย่าศรัทธา เดิมพันครั้งนี้ถึงชีวิต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 12:59 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 12:59 น.
53
สาธุ 2 คัมแบ็ก งานบุญครั้งใหม่ เขย่าศรัทธา เดิมพันครั้งนี้ถึงชีวิต

พระดล ปั๊บ POTATO โพสต์เอง “เหล่ากัลยาณมิตร” คัมแบ็ก สาธุ 2 พร้อมโปรเจกต์บุญครั้งใหม่ “เขย่าศรัทธา” เดิมพันครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องเงิน แต่ถึงขั้นความเป็นความตาย

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับ สาธุชน ทั่วประเทศ พจทางการของวง POTATO ซึ่งนำโดย “ปั๊บ พัฒน์ชัย” ผู้รับบท พระดล ที่แฟนๆ โดนตกทั่วบ้านทั่วเมือง ได้โพสต์ประกาศข่าวใหญ่ด้วยตัวเอง

“🙏 เรียนสาธุชนทุกท่าน 🙏” เพจ POTATO เริ่มต้นข้อความ ยืนยันการกลับมาของซีรีส์ดัง “สาธุ ๒” (Sathu 2) โดยเหล่ากัลยาณมิตรทั้งสาม “วิน-เกม-เดียร์” จะกลับมาพร้อม “เมกะโปรเจกต์บุญครั้งใหม่ ที่จะเขย่าศรัทธาให้สะท้าน”

Netflix ได้ปล่อยภาพชุดแรกออกมาแล้ว เผยให้เห็นตัวละครหลักในสถานการณ์ที่ตึงเครียดยิ่งกว่าเดิม โดยเฉพาะภาพของ พระดลหลังสึกในชุดยูนิฟอร์มพนักงาน “Hyper Market” กำลังคุยโทรศัพท์ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ไฮไลท์สำคัญ “ส.จ.เอ๋” ที่ดูเหมือนจะยังมีอิทธิพลเหนือทั้งสามคน วิน-เกม-เดียร์ ต้องกลับไปเกี่ยวพันกับ ส.จ.เอ๋ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ที่สำคัญ ภารกิจในครั้งนี้ดูเหมือนจะหนักหนาสาหัสกว่าเดิมหลายเท่า เพราะไม่ได้มีแค่เรื่องเงิน แต่อาจจเกี่ยวข้องถึงความเป็นความตาย

แฟนๆ เตรียมเซฟแต้มบุญไว้ให้มั่น แล้วรอชม “สาธุ ๒” พร้อมกันในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ ที่ Netflix เท่านั้น

พระดลในชุดยูนิฟอร์มพนักงานกำลังคุยโทรศัพท์ในซีรีส์สาธุ 2

ทบทวนความจำ สาธุ ภาค 1 เกิดอะไรขึ้น?

สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดู หรือลืมเลือนเรื่องราวในภาคแรกไปแล้ว สาธุ คือซีรีส์ที่ตีแผ่พุทธพาณิชย์ได้อย่างแสบสัน จนกลายเป็นปรากฏการณ์เมื่อต้นปี 2567

เรื่องราวเริ่มต้นจาก 3 คนรุ่นใหม่ที่ชีวิตกำลังพังเพราะหนี้สินมหาศาล วิน (พีช พชร) นักการตลาดอัจฉริยะ มันสมองของทีม เกม (เจมส์ ธีรดนย์) กราฟิกดีไซเนอร์มือดี ผู้เชี่ยวชาญการปั้นแต่งเรื่องราว และเดียร์ (แอลลี่ อชิรญา) อินฟลูเอนเซอร์สาว ผู้มีภาพลักษณ์ “พุทธสายมู”

ทั้งสามตัดสินใจใช้หนี้ด้วยการปั้นวัดหาเงินเข้ากระเป๋า เข้าไปเทคโอเวอร์ วัดภุมราม วัดเก่าที่แทบจะร้าง แล้วใช้กลยุทธ์สตาร์ทอัป ทำการตลาด ปลุกเสกวัตถุมงคล สร้างคอนเทนต์ จนวัดกลับมาโด่งดัง สาธุชนหลั่งไหลเข้ามาบริจาคเงินมหาศาล

ส.จ.เอ๋ ยังคงมีอิทธิพลเหนือวิน เกม และเดียร์ในสาธุ 2

แต่เรื่องไม่ง่ายขนาดนั้น เมื่อธุรกิจวัดของพวกเขา ดันไปทับเส้นส.จ.เอ๋ ผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นที่คุมธุรกิจสีเทา ฟอกเงินผ่านวัดต่างๆ ในพื้นที่อยู่ก่อนแล้ว

ตอนจบของภาคแรก ทั้งสามคนถูก ส.จ.เอ๋ ตลบหลัง บีบให้ต้องทำงานหากินกับพุทธพาณิชต่อ ใต้บงการของเธออย่างสิ้นเชิง

วิน เกม และเดียร์ กลับมาพร้อมโปรเจกต์บุญในสาธุ 2 แฟนๆ เตรียมรอชมสาธุ 2 ที่จะฉายวันที่ 4 ธันวาคมนี้ ภาพจาก Netflix แสดงให้เห็นตัวละครในสถานการณ์ตึงเครียดในสาธุ 2 ซีรีส์สาธุ 2 ตัวละครใหม่ จะกลับมาเขย่าศรัทธาให้สะท้านอีกครั้ง

