ณวัฒน์ เคลื่อนไหว โพสต์ระบายความในใจ แฉ สปอนเซอร์พนันออนไลน์ โผล่เว็บ MU

บอส ณวัฒน์ โพสต์ ขออภัยแฟน MU2025 “ทำได้เพียงแค่นี้” เผยถูกพาดพิงจนเข้าถึงนางงามยากขึ้น หลังแชร์โพสต์แฉสปอนเซอร์คาสิโนกลับมา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด (5 พ.ย. 68) จากกรณีดราม่าเดือดในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 (Miss Universe 2025) หลังจากที่ บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร (Executive Director) ขององค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ในฐานะผู้จัดการประกวดในประเทศไทย ได้มีข้อพิพาทรุนแรงกับกลุ่มนางงาม
เหตุการณ์ดังกล่าวบานปลายจนนำไปสู่การวอล์กเอาต์ และทำให้นายราอูล โรชา คันตู หนึ่งในเจ้าขององค์กร MUO ออกมาแถลงการณ์จำกัดบทบาทของณวัฒน์
ล่าสุด “บอสณวัฒน์” ได้โพสต์ข้อความระบายความในใจผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว โดยสตอรี่แรก ณวัฒน์ ระบุว่า “ผมลงทุนและพยายามเต็มที่ เพื่อให้เกิดกิจกรรมและความแฟร์กับทุกคน แต่มันก็ยากในการควบคุม เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายวัน การถูกโพสต์พาดพิงทำให้เขาเข้าถึงนางงามยากขึ้น”
“ต้องขออภัยแฟนยูนิเวอร์สที่ผมสามารถทำได้เพียงแค่นี้ เพราะความอดทนผมก็มีขีดจำกัด ขออภัยอีกครั้งถ้าทำให้ใครไม่สบายใจในการชม universe ครั้งนี้”
นอกจากนี้ ณวัฒน์ยังได้แชร์สตอรี่อีกอัน เป็นภาพจากเพจ “GRAND MGI” ซึ่งโพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงสปอนเซอร์ โดยระบุว่า “สปอนคาสิ-น กลับมาอีกครั้ง…บนเว็บไซต์ MISS UNIVERSE นี่หรอคุณค่าของผู้หญิงที่อยากจะให้เป็น ? #สงสารบอสที่สุด”
ซึ่งตัวณวัฒน์เอง ก็ได้เขียนข้อความตอบกลับในสตอรี่ดังกล่าวว่า “ขอบคุณครับ แต่อย่าไปขัดขวางเค้าเลยครับ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องสิทธิอีก จะปวดหัวอีก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บอสณวัฒน์ ฉุนจัด ไม่ให้เกียรติเจ้าภาพ จ่าย 70 ล้านจัด มิสยูนิเวิร์ส แต่ถูกคนเนรคุณทำร้าย
- สรุปดราม่า Miss Universe 2025 วุ่นวายไม่หยุด ณวัฒน์ ฟาดรัวๆ จนนางงามแห่ลุกหนี
- เปิดประวัติ-ทรัพย์สิน ราอูล โรชา คานตู มหาเศรษฐีนักธุรกิจ เจ้าของร่วม มิสยูนิเวิร์ส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: