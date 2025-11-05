“ประเสริฐ” เผย สส.เพื่อไทย เจอพฤติกรรมยี้ โดนบางพรรคตามจีบซ้ำๆ
ประเสริฐ เผย สส.เพื่อไทย โดยเฉพาะภาคอีสาน เจอพฤติกรรมยี้ โดนบางพรรคตามจีบซ้ำๆ มีการแลกเสนอเรื่องผลตอบแทนเป็นผลประโยชน์
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยในการเตรียมพร้อมไปสู่การเลือกตั้งว่า ขณะนี้มีคณะผู้บริหารพรรคกำลังทำงานอย่างหนักในการคัดเลือกผู้ที่แสดงความจำนงในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. ในนามพรรคเพื่อไทย ทั้งในส่วนของภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้สนใจมาเสนอตัวเป็นจำนวนมาก
ขณะเดียวกันทีมต่างๆ ของพรรคในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ และด้านนโยบายก็กำลังจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินและวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาจัดเตรียมนำเสนอเป็นนโยบายของพรรค พร้อมเตรียมการลงพื้นที่ต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมของพรรคในการเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง
ขณะเดียวกันก็ได้รับทราบจาก สส.ของพรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสาน ที่ได้แจ้งมายังตนถึงความผิดปกติที่อาจนำไปสู่การกระทำที่เป็นปัญหาต่อระบอบรัฐสภาและระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังพรรคการเมืองบางพรรค เริ่มแสดงพฤติกรรมยี้ ด้วยการส่งคนเข้ามาติดต่อ สส.ของพรรคเพื่อไทย โดยหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ามาชักชวนต่อเนื่อง
โดย สส.ของพรรคบางคนมีคนเข้ามาชักชวนด้วยวิธีการ และข้อเสนอเดียวกันซ้ำๆ มากถึง 2 หรือ 3 ครั้ง โดยมีทั้งเสนอให้เปิดตัวย้ายพรรคไป หรือหากยังไม่สบายใจก็เสนอให้เป็น สส.งูเห่า หากพร้อมเมื่อไรก็ค่อยย้ายพรรค
โดยมีทั้งการเสนอเรื่องผลตอบแทนเป็นผลประโยชน์หลายกิโลฯ และค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และหากสนใจที่จะเปิดตัวย้ายพรรค ก็จะพาไปพบแกนนำของพรรคการเมืองดังกล่าว เพื่อเตรียมตัวลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองนั้น
แต่ สส.พรรคเพื่อไทยหลายคนรู้ตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างดี เพราะหลายคนที่เป็น สส.งูเห่าไปแล้วก็ยังไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ได้รับปากกันไว้
“เรื่องนี้ สส.ของพรรคหลายคนมาแจ้งข้อมูลให้กับทางพรรคทราบมาระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้นเราจึงขอเตือนว่าถ้ายังไม่หยุดพฤติกรรมดังกล่าว เราอาจดำเนินการล่อซื้อ หรือหาทางบันทึกหลักฐาน เพื่อดำเนินการนำมาเปิดเผยต่อพี่น้องประชาชนในอนาคต” นายประเสริฐ กล่าว
