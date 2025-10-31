“จุลพันธ์” ยันมีอำนาจคุม “เพื่อไทย” มั่นใจ เลือกตั้งครั้งหน้า กวาด 200 สส.ได้แน่
“จุลพันธ์ ” หัวหน้าเพื่อไทยคนใหม่ เปิดใจครั้งแรก ลั่น “ผมมีอำนาจบริหารสมบูรณ์” ยันส่งแคนดิเดตนายกฯ 3 คน มั่นใจกวาด 200 ที่นั่ง
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกภายหลังได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ โดยแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถนำพรรคกวาด สส. ได้ถึง 200 ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งหน้า เพราะจากการลงพื้นที่ยังสัมผัสได้ถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากประชาชน พรรคจะปรับเปลี่ยนกลไกการสื่อสาร แนวนโยบาย และคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อสร้างความไว้วางใจให้ประชาชนอีกครั้ง
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงนโยบายที่ทำไม่สำเร็จในรัฐบาลที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท นายจุลพันธ์ ยอมรับว่าทำไม่เสร็จจริง แต่ชี้แจงว่ารัฐบาลมีเวลาทำงานเพียง 2 ปี และมีอุปสรรคเกิดขึ้นตลอดเส้นทาง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายไปแล้วครึ่งหนึ่ง คือการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้ต่ำ ส่วนที่เหลือไม่ได้สานต่อเพราะพ้นจากการเป็นรัฐบาล
ส่วนประเด็นเรื่องเลือดไหล หรือการที่ สส. ย้ายออกจากพรรค นายจุลพันธ์ กล่าวว่าเป็นเพียงคำศัพท์ของสื่อที่ใช้กันเท่านั้น ปัญหาที่แท้จริงของพรรคในขณะนี้คือการมีผู้สมัครในเขตเลือกตั้งมากเกินไปจนต้องคัดเลือกคนที่ดีที่สุดเพียงคนเดียว การย้ายเข้า-ออกในช่วงใกล้เลือกตั้งเป็นเรื่องปกติ พรรคเพื่อไทยยังคงมีคนที่มีศรัทธาไหลเข้ามาสมัครทุกวัน และเตรียมจะเปิดตัวผู้สมัครชุดใหม่อีกในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้
เมื่อถามถึงบทบาทของตระกูลชินวัตร นายจุลพันธ์ ยอมรับว่า พรรคเพื่อไทยและตระกูลชินวัตรมีความผูกพันอย่างปฏิเสธไม่ได้ อุดมการณ์ของพรรคเริ่มต้นจากนายทักษิณ ชินวัตร ส่วนนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็ยังเป็นที่รักเคารพของสมาชิก การที่กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ไม่มีคนจากตระกูลชินวัตร ถือเป็นการถ่ายเลือดเพื่อให้พรรคเติบโตเป็นสถาบันการเมือง
นายจุลพันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นางสาวแพทองธาร ยังคงดำรงตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สะท้อนความผูกพันทางใจ แต่ผู้ที่มีอำนาจบริหารจัดการพรรคอย่างสมบูรณ์คือตนเองในฐานะหัวหน้าพรรค
สำหรับตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายจุลพันธ์ ยืนยันว่า กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าหัวหน้าพรรคต้องเป็นแคนดิเดตนายกฯ พรรคกำลังคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมและตอบโจทย์ประชาชน โดยยืนยันว่าจะส่งรายชื่อครบ 3 คนแน่นอน
ส่วนการตรวจสอบรัฐบาล นายจุลพันธ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยกำลังรวบรวมข้อมูล ทั้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำที่ไม่ถูกต้อง และปัญหาจริยธรรม หากข้อมูลครบถ้วนและไม่ใช่การนำเรื่องเก่ามาฉายซ้ำ ก็จะตัดสินใจยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยจะไม่ดำเนินการด้วยอารมณ์
