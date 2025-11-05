ดิว อริสรา ลุยฟ้อง เกรียนคีย์บอร์ด ปลอมแชตมือที่สาม ตัดต่อคลิปโยง เป๊ก-ธัญญ่า
“ดิว อริสรา” ส่งทนายเอี้ยง ลุยแจ้งความผู้ใช้บัญชี TikTok ข้อหา พ.ร.บ.คอมฯ หลังตัดต่อแชตปลอม-คลิปเก่า สร้างเรื่องเป็นมือที่สาม “เป๊ก-ธัญญ่า”
5 พ.ย. 2568 เวลา 09.00 น. ที่สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง นายนิติศักดิ์ มีขวด หรือ ทนายเอี้ยง ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก น.ส.อริสรา ทองบริสุทธิ์ หรือ ดิว อริสรา นักแสดงชื่อดัง ได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันติ๊กต็อก (TikTok) ประมาณ 10 บัญชี ในความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
ทนายเอี้ยง เปิดเผยว่า บัญชีติ๊กต็อกเหล่านี้ได้ตัดต่อและสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยการสร้างแชตปลอมในลักษณะเชิงชู้สาว อ้างว่าเป็นข้อความระหว่าง ดิว อริสรา และ นายเป๊ก สัณณ์ชัย เองตระกูล เช่น “ไปเชียงใหม่เมื่อไหร่” และ “รักมากที่สุด” กลุ่มผู้ใช้งานดังกล่าวยังนำคลิปไลฟ์เก่าที่ ดิว อริสรา เคยร่วมไลฟ์กับนายเป๊กและคนอื่น ๆ มาใช้ประกอบ ทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
การกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ ดิว อริสรา อย่างมาก ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ทั้ง ดิว อริสรา, นายเป๊ก สัณณ์ชัย และ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ภรรยา ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า ดิว อริสรา ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาภายในครอบครัวของทั้งสองคน ข้อความและคลิปที่เผยแพร่ออกมาจึงไม่เป็นความจริง
ทนายเอี้ยง กล่าวว่า ดิว อริสรา เข้าใจการแสดงความคิดเห็นของแฟนคลับที่ต้องการปกป้องดาราที่ตนรัก จึงยังไม่มีแนวคิดที่จะแจ้งความเอาผิดกลุ่มผู้แสดงความคิดเห็นในขณะนี้ แต่ขอฝากเตือนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มีสติในการรับข่าวสาร และไม่ควรหลงเชื่อข้อมูลที่ถูกบิดเบือน ส่วนบัญชีต้นตอที่ตัดต่อข้อมูลนั้น แม้บางส่วนจะเป็นบัญชีอวตาร แต่เชื่อมั่นว่าตำรวจจะสามารถสืบหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้
ทนายเอี้ยง ยังเปิดเผยว่า ได้พูดคุยกับ นายเป๊ก สัณณ์ชัย ซึ่งแสดงความเป็นห่วง ดิว อริสรา ในฐานะน้องสาว นายเป๊กยังฝากย้ำว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติภายในครอบครัวที่สามารถปรับความเข้าใจกันได้แล้ว และเป็นห่วงความรู้สึกของลูกสาว ไม่อยากให้มีการปั่นกระแสต่ออีก
พนักงานสอบสวน สน.วังทองหลาง ได้รับเรื่องไว้แล้ว และจะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน ประสานตำรวจไซเบอร์เพื่อสืบหาตัวผู้กระทำผิด และนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำต่อไป
