ด่วน! พรรคเพื่อไทย โหวตคะแนนท่วมท้น “จุลพันธ์” นั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่
พรรคเพื่อไทย โหวต “จุลพันธ์” นั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ คะแนนเสียงถล่มทลาย มองมีความรู้ความสามารถ ตอบคำถามสื่อได้ฉะฉาน
จากกรณีที่ พรรคเพื่อไทย โพสต์แถลงการณ์ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า น.ส.แพทองธาร ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เป็นการยกเครื่องเล็งชนะเลือกตั้งครั้งหน้านั้น โดยระบุว่าจะมีการประชุมโหวตเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ในวันที่ 31 ต.ค. นี้
โดยก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ปัจจุบันมีการเสนอ 4 ชื่อเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคคนต่อไป ได้แก่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ, นายจุลพันธ์ อมรววิวัฒน์ สส.เชียงใหม่, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย และ นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดมีรายงานว่า ทางพรรคเพื่อไทย เลือก จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ด้วยคะแนน 354 เสียง จากผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 369 คน
ซึ่งที่ประชุมมองว่า นายจุลพันธ์ มีความโดดเด่น ของการทำงานสภาฯ อีกทั้งยังมีความรู้ความสามารถ ด้านเศรษฐกิจ สามารถตอบคำถามสื่อมวลชนได้อย่างฉะฉาน ซึ่งในอนาคตหากต้องมีการดีเบตในเวทีต่าง ๆ ช่วงการเลือกตั้ง ต้นปีหน้า คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพรรค ขณะเดียวกัน นายจุลพันธ์ ถือเป็นคนรุ่นกลางของพรรคที่จะเชื่อมคนรุ่นใหญ่ และรุ่นใหม่ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้
