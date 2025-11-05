ดราม่าลาม สถานทูตเม็กซิโก ดูแลมิสยูนิเวิร์ส หลังถูกตำหนิ ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
สถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย สนับสนุน ‘ฟาติมา บอสช์’ มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2025 หลัง Miss Universe Mexico แถลงการณ์ประณามนางงามถูกตำหนิ ชี้ เวทีสร้างมาเพื่อเชิดชูสตรี
ดราม่าเดือดสะเทือนเวทีจักรวาล วานนี้ (3 พฤศจิกายน 2568) ฟาติมา บอสช์ (Fatima Bosch) มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2025 ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเธอถูกจี้ถามเรื่องการทำกิจกรรมโปรโมทสปอนเซอร์ต่าง ๆ ในประเทศไทย อีกทั้งมีการถูก ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ตะคอกและไม่ให้เกียรติ เหตุการณ์บานปลายกระทั่งถูกการ์ดเชิญให้ออกจากห้องประชุมระหว่างพิธีมอบสายสะพาย ทำให้เพื่อนนางงามชาติอื่น ๆ พร้อมใจกันเดินออกจากห้องด้วย
วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2568) สถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Embajada de México en Tailand เผยว่า “ได้ติดต่อสื่อสารกับ ฟาติมา บอสช์ (Fatima Bosch) นางงามเม็กซิโกผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 และครอบครัวของเธอตลอดเวลา เราจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม”
ก่อนหน้านี้ Miss Universe Mexico ออกแถลงการณ์ผ่านอินสตาแกรม ระบุว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นกับ ฟาติมา บอสช์ (@fatimaboschfdz) ที่ประเทศไทยในวันนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างยิ่ง ไม่มีผู้หญิงคนใด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด สมควรถูกดูหมิ่นหรือถูกเหยียดหยาม
เราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในคุณค่าที่ Miss Universe ส่งเสริม คือ การเคารพ ศักดิ์ศรี และการเสริมสร้างพลัง
เราทราบดีว่าเวทีนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแบ่งแยกหรือลดทอนคุณค่า แต่สร้างมาเพื่อ เชิดชูสตรี และมอบเสียงและสิทธิ์ในการแสดงออกในโลก
พฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Miss Universe (MU) ไม่เป็นตัวแทน ขององค์กร Miss Universe ที่เราทุกคนรัก และไม่สะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีและการเคารพที่เราปกป้อง
วันนี้และตลอดไป เม็กซิโก จะอยู่เคียงข้างคุณ ฟาติมา ความเข้มแข็ง ความสง่างาม และเสียงของคุณเป็นตัวแทนของสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศเรา”
