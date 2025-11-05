บันเทิง

ดราม่าลาม สถานทูตเม็กซิโก ดูแลมิสยูนิเวิร์ส หลังถูกตำหนิ ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 11:48 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 11:49 น.
สถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย ออกแถลงการณ์ดูแล ฟาติมา บอสช์ มิสยูนิเวิร์ส

สถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย สนับสนุน ‘ฟาติมา บอสช์’ มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2025 หลัง Miss Universe Mexico แถลงการณ์ประณามนางงามถูกตำหนิ ชี้ เวทีสร้างมาเพื่อเชิดชูสตรี

ดราม่าเดือดสะเทือนเวทีจักรวาล วานนี้ (3 พฤศจิกายน 2568) ฟาติมา บอสช์ (Fatima Bosch) มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2025 ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเธอถูกจี้ถามเรื่องการทำกิจกรรมโปรโมทสปอนเซอร์ต่าง ๆ ในประเทศไทย อีกทั้งมีการถูก ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ตะคอกและไม่ให้เกียรติ เหตุการณ์บานปลายกระทั่งถูกการ์ดเชิญให้ออกจากห้องประชุมระหว่างพิธีมอบสายสะพาย ทำให้เพื่อนนางงามชาติอื่น ๆ พร้อมใจกันเดินออกจากห้องด้วย

วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2568) สถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Embajada de México en Tailand เผยว่า “ได้ติดต่อสื่อสารกับ ฟาติมา บอสช์ (Fatima Bosch) นางงามเม็กซิโกผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 และครอบครัวของเธอตลอดเวลา เราจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม”

สถานทูตเม็กซิโก ออกแถลงการณ์หลังมิสยูนิเวิร์สถูกณวัฒน์ตำหนิ
ภาพจาก Facebook : Embajada de México en Tailandia / สถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย

ก่อนหน้านี้ Miss Universe Mexico ออกแถลงการณ์ผ่านอินสตาแกรม ระบุว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นกับ ฟาติมา บอสช์ (@fatimaboschfdz) ที่ประเทศไทยในวันนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างยิ่ง ไม่มีผู้หญิงคนใด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด สมควรถูกดูหมิ่นหรือถูกเหยียดหยาม

เราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในคุณค่าที่ Miss Universe ส่งเสริม คือ การเคารพ ศักดิ์ศรี และการเสริมสร้างพลัง

เราทราบดีว่าเวทีนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแบ่งแยกหรือลดทอนคุณค่า แต่สร้างมาเพื่อ เชิดชูสตรี และมอบเสียงและสิทธิ์ในการแสดงออกในโลก

พฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Miss Universe (MU) ไม่เป็นตัวแทน ขององค์กร Miss Universe ที่เราทุกคนรัก และไม่สะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีและการเคารพที่เราปกป้อง

วันนี้และตลอดไป เม็กซิโก จะอยู่เคียงข้างคุณ ฟาติมา ความเข้มแข็ง ความสง่างาม และเสียงของคุณเป็นตัวแทนของสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศเรา”

Miss Universe Mexico แถลงการณ์ประณามนางงามถูกตำหนิ
ภาพจาก Instagram : missuniverse.mexico
ฟาติมา บอสช์ มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2025 - 1
ภาพจาก Instagram : fatimaboschfdz
ฟาติมา บอสช์ มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2025 - 2
ภาพจาก Instagram : fatimaboschfdz
ฟาติมา บอสช์ มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2025 - 4
ภาพจาก Instagram : fatimaboschfdz
ฟาติมา บอสช์ มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2025 - 3
ภาพจาก Instagram : fatimaboschfdz

