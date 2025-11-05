สื่อเฉลยแล้ว นักเตะพรีเมียร์ลีกถูกเอเยนต์ใช้ปืนขู่ยิงกลางถนน ที่แท้เป็นแข้งทีมในลอนดอน

จากข่าวสุดช็อกออกมาว่า นักเตะระดับพรีเมียร์ลีกรายหนึ่ง ถูกเอเยนต์ใช้ปืนขู่กลางถนนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ก่อนจะเฉลยว่าเหยื่อรายนั้นก็คือ “เดสตินี่ อูโดกี้” แบ็คซ้ายของสเปอร์ส
กลายเป็นข่าวที่แฟนบอลให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อสื่อของอังกฤษได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 กันยานที่ผ่านมา มีนักเตะดังของสโมสรในพรีเมียร์ลีก ถูกเอเยนต์ชักปืนออกมาขู่กลางถนน ระหว่างที่นักเตะคนดังกล่าวกำลังเดินเล่นอยู่กับครอบครัวและเพื่อนในช่วงกลางดึกในกรุงลอนดอน
ภายหลัง เอเยนต์ของนักเตะคนดังกล่าวถูกจับกุมถึงบ้านพักในอีก 2 วันต่อมา ก่อนที่จะได้รับการประกันตัวออกมา โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามเข้าใกล้นักเตะคู่กรณีเป็นอันขาด ขณะที่ตำรวจก็สอบสวนเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่ ทว่ายังไม่มีการออกมาเปิดเผยชื่อนักเตะคนนั้นออกมา
ทว่าล่าสุด สเปอร์ส ได้ออกมาแถลงยืนยันว่า นักเตะคนดังกล่าวที่ถูกเอเยนต์ใช้ปืนขู่นั่นก็คือ “เดสตินี่ อูโดกี้” แบ็คซ้ายตัวเก่งนั่นเอง โดยโฆษกของทัพไก่เดือยทองได้ระบุว่า “เราให้ความช่วยเหลือเดสตินี่กับครอบครัวของเขามาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์นั้น และเราจะยังทำแบบนั้นต่อไป ซึ่งจากสาเหตุด้านกฎหมายทำให้เราไม่สามารถให้ความเห็นอะไรมากไปกว่านี้ได้”
Destiny Udogie is being supported by his club, Tottenham Hotspur, after it was revealed that he was the Premier League footballer allegedly threatened with a firearm by a football agent in September.https://t.co/ISyDjZQDme
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 4, 2025
อ้างอิง : X @TheAthleticFC
