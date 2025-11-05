“สส.พรรคส้ม” จี้แก้ปัญหาโควตาสลาก จัดตั้งสมาคมม้า หวั่นแหล่งฟอกขาวแห่งใหม่
นายธนเดช สส.พรรคประชาชน จี้รัฐบาลรีบลงมาแก้ปัญหาโควตาสลาก หลังพบว่ามีสมาคม-มูลนิธิเกิดขึ้นอย่างผิดสังเกต หวั่นแหล่งฟอกขาวแห่งใหม่
นายธนเดช เพ็งสุข สส.กทม. พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ปิดประตู 5 เสือกองสลาก สู่การจัดตั้งสมาคมม้า หรือนี้คือที่ฟอกขาวแห่งใหม่ของบรรดาผู้เคยได้รับโควต้าสลาก
จริงอยู่ว่า “ห้าเสือกองสลาก” ถูกล้มลงไปแล้วในยุครัฐบาล คสช.ที่มอบหมายให้ พลเอกอภิรักษ์ คงสมพงษ์ เข้ามาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น กลับน่าตั้งคำถามยิ่งกว่าเดิม เพราะเราพบว่า มี “สมาคม องค์กร และมูลนิธิ” สาธารณกุศล เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างผิดสังเกต
สลากกินแบ่งรัฐบาลกว่า 153,256 เล่มหรือกว่า 15,325,600 ฉบับ ถูกกระจายให้สมาคมและมูลนิธิกว่า 900 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละแห่งได้รับสัดส่วนแตกต่างกันไป
ผมขอไม่เจาะจง แต่ตั้งข้อสังเกตว่า บาง “สมาคม” อาจเป็นเพียง “สมาคมม้า” ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อขอรับผลประโยชน์จากโควตาสลาก โดยไม่ได้มีภารกิจสาธารณประโยชน์ตามที่ควรจะเป็น
ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง…ก็หมายความว่า “กลุ่มทุนเทา” ได้แทรกซึมเข้ามาครอบคลุมทุกมิติ แปลสภาพเป็นนายหน้ายี่ปั๊วสมาคม
และระบบโควตาสลากที่ควรจะช่วยคนตัวเล็กก็กลับกลายเป็นช่องทางหากินของคนกลุ่มทุนเทาใหญ่
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กครับ เพราะมันคือ “การกินรวบเชิงโครงสร้าง” ที่บิดเบือนเจตนารมณ์ของสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างสิ้นเชิง
ผมขอวิงวอนให้ ท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รีบลงมาแก้ไขปัญหา “โควตาสลาก” อย่างจริงจัง
เพื่อให้ ประโยชน์ของสลาก กลับไปอยู่ในมือของคนที่ควรได้รับจริง ๆ ปิดประตูกลุ่มทุนเทาที่มาหากิน บนความเดือดร้อนของผู้คน และนี่ คือเอกสารรายชื่อของสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กร ที่ได้ รับจัดสรรโควตาสลาก ในห้วง เจ็ดถึงแปดปีที่ผ่านมา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สส.ไอซ์ ฟาดแรง ไผ่ ลิกค์ ถามกลับจะแหกตนหรือแหกเพื่อนร่วมพรรคกันแน่?
- สส.พรรคประชาชน ถาม ผู้บริหารสมาคมกีฬาคนตาบอด ทำไมเงินเข้าเดือนละ 10-20 ล้าน
- สส.พรรคส้ม ตั้งคำถามกองทัพ 7 ข้อ ปมของบริจาค “กัน จอมพลัง”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: