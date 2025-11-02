ข่าวการเมือง

สส.พรรคประชาชน ถาม ผู้บริหารสมาคมกีฬาคนตาบอด ทำไมเงินเข้าเดือนละ 10-20 ล้าน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 09:03 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 09:03 น.
75

สส.พรรคประชาชน ถาม ผู้บริหารสมาคมกีฬาคนตาบอด ทำไมเงินเข้าเดือนละ 10-20 ล้าน จี้ดูแลโควต้าหวยของคนตาบอดยังไง?

เรืออากาศโทธนเดช เพ็งสุข สส.กทม.พรรคประชาชน ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “ที่ เค้าดูแลโควต้าหวยของคนตาบอดกันยังไง

ทำไมผู้บริหารสมาคม เงินเข้าเดือนละ 10-20 ล้าน รวยเอารวยเอา”

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เรืออากาศโทธนเดช ยังได้โพสต์ข้อความด้วยว่า “โควตาหวยของทหารผ่านศึก กว่า 1,000,000.- ใบต่องวด กำลังกลายเป็นเหมืองทองของกลุ่มทุนเทา” คนที่เคยเสียสละ กลับกลายเป็นเหยื่อในเกมหากินของคนมีอำนาจ

ในแต่ละงวด “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” ได้รับโควตาลอตเตอรี่จำนวนมากกว่า 10,000.- เล่มต่องวดจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็น “สิทธิประโยชน์เพื่อทหารผ่านศึก” ผู้ที่เคยอุทิศเลือดเนื้อ ปกป้องแผ่นดิน เพื่อแลกกับความปลอดภัยของแผ่นดิน

แต่วันนี้… โควตาเหล่านั้นกลับไม่ได้อยู่ในมือของทหารผ่านศึกจริง ๆ โควตาของพวกเขาถูกรวบรวมและจัดการบริหารภายใต้หน่วยงานที่ชื่อว่าสำนักงาน จัดจำหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่ ที่แปลสภาพตนเป็น “ยี่ปั๊วขนาดใหญ่” ที่ทุกคนในวงการรู้ดีว่าใครคือผู้ถือสิทธิ์ตัวจริง

วันนี้ผมขอถามว่าโควตานี้ “หลุด” ไปอยู่ในมือของกลุ่มใด? และเหตุใดเครือข่ายเหล่านั้นถึงได้สิทธิ์มากมายขนาดนี้? หรือเพราะเบื้องหลังของโควตานี้ อาจไม่ได้มีแค่ธุรกิจ… แต่อาจมี “อำนาจ การเมือง มูลนิธิ หรือ สายสัมพันธ์” ที่ค้ำจุนกันอยู่

ผมขอเรียกร้องให้ ผอ.อผศ เปิดเผย การบริหาร “โควตาหวยของทหารผ่านศึก” ว่าถูกบริหารจัดการอย่างไร?ใครคือผู้ได้รับสิทธิ์ประมูลเหล่านี้? และมีใครกำลังหากินบนคราบเลือด คราบเหงื่อและน้ำตาของวีรบุรุษของชาติหรือไม่?

และขอแสดงความห่วงใย ถึง อผศ. ว่าหน่วยงานท่านกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ “เครือข่ายเทา” ที่กำลังเติบโตบนความไม่โปร่งใส และใช้ชื่อของผู้เสียสละเป็นเครื่องมือหากิน เบื้องหน้าอ้างคุณงามความดีของทหารผ่านศึก แต่เบื้องหลัง… กำลังกินส่วนต่างจากเหงื่อและน้ำตาของวีรบุรุษชาติ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออังกฤษแฉซ้ำ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” จ้างหญิงค้าบริการ 40 คน ขณะมาเยือนไทย

40 วินาที ที่แล้ว
ช่วยเด็ก 4 ขวบจมน้ำ ฉะเชิงเทรา ข่าว

“ถ้าไม่มีเขาก็หมดกัน” ดราม่า CPR ช่วยเด็ก 4 ขวบ แม่จุกอกเล่าปั๊มแรงแต่เด็กรอด

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เวโรน่า พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงมะกันสยอง สั่งยาออนไลน์ เปิดพัสดุมาเจอนิ้วมือกับแขนแทน

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นิด้าโพล เผยผลสำรวจภาคอีสาน หนุน “พรรคประชาชน” แต่เชียร์ “อนุทิน” นายก

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดินถล่มเคนยา หลังฝนตกหนักหลายวัน ยอดตาย 21 ศพ สูญหายหลายสิบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.พรรคประชาชน ถาม ผู้บริหารสมาคมกีฬาคนตาบอด ทำไมเงินเข้าเดือนละ 10-20 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งง! ปชช. ร้องผ่านเพจดัง อยู่ดีชื่อโผล่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง สอนวิธีเช็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดสาเหตุการเสียชีวิต “น้องใบหม่อน” หญิงไทยพลัตตกอาคารในปอยเปต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษระทึก! ผู้โดยสารถูกแทงบนรถไฟ เจ็บหลายราย จับคนร้ายได้แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ขอโทษสื่อสารผิดพลาด ลั่นไม่มีทางไทยจะเสียดินแดน-อธิปไตย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ยันไม่ขาดแคลน แต่ไม่ปฏิเสธความมีน้ำใจของคนไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายแก้ว” เล่าถึง “พี่หนุ่ม” ทำงานหนักมาก เคยถอดใจจนอยากเลิกจัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ บาเลนเซีย ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เครโมเนเซ่ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เส้นทางรัก 20 ปี ธัญญ่า-เป็ก สัณชัย เกือบหย่ากัน แต่ตัดไม่ขาดเพราะเหตุผลนี้?

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก! ธัญญ่า ธัญญาเรศ ประกาศลดสถานะ เป็ก สัณชัย เหลือแค่พ่อแม่ของลูก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่แม่ค้าไส้กรอก บันเทิง

เจนนี่ จบดราม่า ยกหูเคลียร์แม่ค้าไส้กรอก ปมจ้างไลฟ์ยอดไม่ปัง-ร้องไห้ฉ่ำ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! &#039;หมอประเสริฐ&#039; ประกาศวางมือ ปิดเพจเลี้ยงลูกในตำนาน ที่อยู่คู่ครอบครัวไทยกว่า 10 ปี ข่าว

ใจหาย! ‘หมอประเสริฐ’ ประกาศวางมือ ปิดเพจเลี้ยงลูกในตำนาน ที่อยู่คู่ครอบครัวไทยกว่า 10 ปี

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เห็นด้วยไหม? เกษียณอายุราชการ 70 ปี แต่ใช้ฐานเงินเดือน 60 ปีคำนวณบำนาญ หวั่นแบกไม่ไหว

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮลั่น! ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 30 ล้าน เศรษฐีใหม่กทม. รับคนเดียว 24 ล้าน ข่าว

เฮลั่น! ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 30 ล้าน เศรษฐีใหม่กทม. รับคนเดียว 24 ล้าน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขท้าย 87 อ เบียร์ ข่าว

เพจสรยุทธลงโพสต์เลขท้าย 2 ตัว 87 สั้นๆ แต่คนแห่คอมเมนต์สนั่น

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประติมากรรมดอกไม้ดำยี่เป็งเชียงใหม่ ข่าว

จบดราม่าดอกไม้ดำ หันรุมสาปงานแก้ “ขอบทางขาว-ดำ” เทศบาลนครเชียงใหม่

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 09:03 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 09:03 น.
75
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่ออังกฤษแฉซ้ำ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” จ้างหญิงค้าบริการ 40 คน ขณะมาเยือนไทย

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
ช่วยเด็ก 4 ขวบจมน้ำ ฉะเชิงเทรา

“ถ้าไม่มีเขาก็หมดกัน” ดราม่า CPR ช่วยเด็ก 4 ขวบ แม่จุกอกเล่าปั๊มแรงแต่เด็กรอด

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568

เวโรน่า พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568

หญิงมะกันสยอง สั่งยาออนไลน์ เปิดพัสดุมาเจอนิ้วมือกับแขนแทน

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
Back to top button