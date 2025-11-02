สส.พรรคประชาชน ถาม ผู้บริหารสมาคมกีฬาคนตาบอด ทำไมเงินเข้าเดือนละ 10-20 ล้าน
สส.พรรคประชาชน ถาม ผู้บริหารสมาคมกีฬาคนตาบอด ทำไมเงินเข้าเดือนละ 10-20 ล้าน จี้ดูแลโควต้าหวยของคนตาบอดยังไง?
เรืออากาศโทธนเดช เพ็งสุข สส.กทม.พรรคประชาชน ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “ที่ เค้าดูแลโควต้าหวยของคนตาบอดกันยังไง
ทำไมผู้บริหารสมาคม เงินเข้าเดือนละ 10-20 ล้าน รวยเอารวยเอา”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เรืออากาศโทธนเดช ยังได้โพสต์ข้อความด้วยว่า “โควตาหวยของทหารผ่านศึก กว่า 1,000,000.- ใบต่องวด กำลังกลายเป็นเหมืองทองของกลุ่มทุนเทา” คนที่เคยเสียสละ กลับกลายเป็นเหยื่อในเกมหากินของคนมีอำนาจ
ในแต่ละงวด “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” ได้รับโควตาลอตเตอรี่จำนวนมากกว่า 10,000.- เล่มต่องวดจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็น “สิทธิประโยชน์เพื่อทหารผ่านศึก” ผู้ที่เคยอุทิศเลือดเนื้อ ปกป้องแผ่นดิน เพื่อแลกกับความปลอดภัยของแผ่นดิน
แต่วันนี้… โควตาเหล่านั้นกลับไม่ได้อยู่ในมือของทหารผ่านศึกจริง ๆ โควตาของพวกเขาถูกรวบรวมและจัดการบริหารภายใต้หน่วยงานที่ชื่อว่าสำนักงาน จัดจำหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่ ที่แปลสภาพตนเป็น “ยี่ปั๊วขนาดใหญ่” ที่ทุกคนในวงการรู้ดีว่าใครคือผู้ถือสิทธิ์ตัวจริง
วันนี้ผมขอถามว่าโควตานี้ “หลุด” ไปอยู่ในมือของกลุ่มใด? และเหตุใดเครือข่ายเหล่านั้นถึงได้สิทธิ์มากมายขนาดนี้? หรือเพราะเบื้องหลังของโควตานี้ อาจไม่ได้มีแค่ธุรกิจ… แต่อาจมี “อำนาจ การเมือง มูลนิธิ หรือ สายสัมพันธ์” ที่ค้ำจุนกันอยู่
ผมขอเรียกร้องให้ ผอ.อผศ เปิดเผย การบริหาร “โควตาหวยของทหารผ่านศึก” ว่าถูกบริหารจัดการอย่างไร?ใครคือผู้ได้รับสิทธิ์ประมูลเหล่านี้? และมีใครกำลังหากินบนคราบเลือด คราบเหงื่อและน้ำตาของวีรบุรุษของชาติหรือไม่?
และขอแสดงความห่วงใย ถึง อผศ. ว่าหน่วยงานท่านกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ “เครือข่ายเทา” ที่กำลังเติบโตบนความไม่โปร่งใส และใช้ชื่อของผู้เสียสละเป็นเครื่องมือหากิน เบื้องหน้าอ้างคุณงามความดีของทหารผ่านศึก แต่เบื้องหลัง… กำลังกินส่วนต่างจากเหงื่อและน้ำตาของวีรบุรุษชาติ”
