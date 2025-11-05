ข่าว

สส.ไอซ์ ฟาดแรง ไผ่ ลิกค์ ถามกลับจะแหกตนหรือแหกเพื่อนร่วมพรรคกันแน่?

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 08:09 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 08:09 น.
69

สส.ไอซ์ ฟาดแรง ไผ่ ลิกค์ หลังเปิดแชตพรรค ถามกลับจะแหกตนหรือแหกเพื่อนร่วมพรรคกันแน่ ย้ำมีพรรคประชาชน ไม่มีสแกมเมอร์กับทุนเทา

น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ สส.ไอซ์ สส.กทม. ของพรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กตอบโต้ นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม โดยระบุว่า “อันนี้คุณไผ่แหกใคร แหกดิฉันหรือแหกรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนร่วมพรรค ?

ทีแรกดิฉันกะว่าจะยังไม่รับ เพราะอยากเก็บไว้ดำเนินคดีกับคนที่เผยแพร่ แต่โพสต์มาแล้วก็เอาค่ะ การเปิดโปงข้อสงสัย เรื่องการทุจริตเงินนักกีฬาที่รู้กันทั่วว่าได้ไม่ครบ ประเด็นงบประมาณที่น่าสงสัยในซีเกมส์ที่กำลังจะมาถึง โดยร่วมกับเพื่อนๆที่เชี่ยวชาญด้านกีฬา มันไม่ดียังไงนะคะ ?

ดิฉันยอมรับว่าต้องการจะ ปั่ น

เพราะยิ่งประชาชนหูตาสว่างมากขึ้น ยิ่งประชาชนรู้ว่าใครทำอะไรกับเงินภาษี แล้วจับตาดูว่ามีหน้าใครหน้าไหนที่เป็นเห็บหมัดกัดกินภาษีของพวกเค้า มันไม่ดีตรงไหน ? ทำไมกันนะคุณไผ่ถึงเป็นเดือดเป็นร้อนกับการเปิดโปงการทุจริตนักหนา ?
ท่านใดเห็นว่าการปั่นของดิฉันมีประโยชน์ อยากเอาด้วย มาช่วยกันปั่นนะค้าาา

ทำเพื่อคะแนนเสียงหรือสู้เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน ? อ่านดูแล้วคิดไม่ออกด้วยตัวเองไม่ออกจริงๆหรือคะ ว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์ยังไง ถ้าการ โ ก ง เปิดโปง แล้วถ้าประชาชนจะสนับสนุนดิฉันเพิ่มขึ้น เพราะการทำงานที่เอาจริง นั่นก็เป็นสิ่งที่ดิฉันใฝ่ฝันเลยล่ะ

เป็นนักการเมือง จะเขินอายทำไมว่าอยากได้รับการสนับสนุน ดิฉันอยากได้จริงๆค่ะ ได้โปรดขอการสนับสนุนให้พวกเราเถอะ ขอเวลาแค่ 4 ปี พรรคประชาชนจะทำให้เห็นว่าประเทศที่ไม่มีทุจริตคอรัปชั่นมันน่าอยู่ขึ้นขนาดไหน ลูกหลานเราจะมีอนาคตที่ดีขึ้นกว่านี้ได้อย่างไร แล้วประเทศเราจะเหลือเงินไปทำประโยชน์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อีกมหาศาล

มีพรรคประชาชน ไม่มีสแกมเมอร์
มีพรรคประชาชน ไม่มีทุนสีเทากินรวบประเทศ
มีพรรคประชาชน ไม่มีทุจริตนมโรงเรียน/อาหารกลางวันลูกหลานเรา
มีพรรคประชาชน ไม่มีใครหน้าไหนโยกงบลงพื้นที่ได้อีก
มีพรรคประชาชน ไม่มีหมูเถื่อน ปลาหมอคางดำ
มีพรรคประชาชน ไม่มีโกงโควตาหวยคนพิการ
มีพรรคประชาชน ไม่มีโกงเงินนักกีฬาทีมชาติ
มีพรรคประชาชน มีการศึกษาที่ดีให้ลูกหลาน
มีพรรคประชาชน มีสวัสดิการให้เด็กเล็กและผู้สูงอายุ
มีพรรคประชาชน ทุกที่มีแต่ความโปร่งใส ไร้คอรัปชั่น
มีพรรคประชาชน เราจะแก้ปัญหาที่ต้นตอ ถอนรากถอนโคนพวกโกงกิน
มีพรรคประชาชน แล้วเรามาสร้างประเทศแบบที่เราฝันกันเถอะค่ะ
ยังไงก็ขอขอบคุณที่โปรโมทผลงาน โฆษณาให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจัง และการทำงานเป็นทีมของพรรคประชาชน

ปล. เผื่อไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไร ธมน = ธรรม มะย่อมชนะอธรรม นะ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

กองทัพบก ยันจะปล่อยตัวเชลยศึก 18 นาย เมื่อกัมพูชาทำตามข้อตกลง 4 ข้อ

37 วินาที ที่แล้ว
กรมอุตุ แจ้งเตือน พายุคัลแมกี ฉบับที่ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก ข่าว

กรมอุตุ แจ้งเตือน พายุคัลแมกี ฉบับที่ 2 คนไทยระวังฝนตกหนักมาก

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจบุกรวบ หญิงอังกฤษ ลักลอบสอนโยคะเซ็กซ์ บนเกาะพะงัน

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เครื่องบินขนส่งพัสดุ ตกใส่ร้านค้าในสหรัฐฯ หลังเทคออฟ ตายแล้ว 3 ศพ

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สส.ไอซ์ ฟาดแรง ไผ่ ลิกค์ ถามกลับจะแหกตนหรือแหกเพื่อนร่วมพรรคกันแน่?

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แผ่นเสียงตกร่อง! “ฮุนเซน” ลั่นไม่เคยขอให้ไทยเปิดด่าน ลั่นประเทศไม่ล่มสลาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขั้นตอนใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส สั่งอาหารผ่าน ShopeeFood ต้องทำยังไง? เศรษฐกิจ

เปิดขั้นตอนใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส สั่งอาหารผ่าน ShopeeFood ต้องทำยังไง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ ข่าว

แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จบที่คุก “พระเอกดัง” จ่าย 1 ล้านหนีทหาร จ้างกระทืบแท็กซี่ แฉ 15 ดาราดังยัดเงินใต้โต๊ะ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวเผย หนุ่มอินเดีย ถูกหลอกไป ผ่าตัดแปลงเพศ โดนล่วงละเมิดนาน 2 ปี หลังถูกแอบถ่ายคลิปเปลือย ด้านโรงพยาบาลโต้ ทำตามขั้นตอนกฎหมายครบถ้วน มีหลักฐานวิดีโอยืนยันว่าผู้ป่วยขอทำเอง ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดียวัย 20 โวย ถูกหัวหน้างานหลอกไป ผ่าตัดแปลงเพศ อ้างโดนแบล็กเมล 2 ปี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร็อบ เยตเทน วัย 38 ปี จ่อเป็นนายกฯ เกย์คนแรกของเนเธอร์แลนด์ คู่หมั้นคือ นิโค คีแนน นักฮอกกี้อาร์เจนตินา ขณะที่สื่อไทยจับตา รอยสักภาษาไทยคำว่า อูบุนตู ข่าวต่างประเทศ

นายกเนเธอร์แลนด์ เปิดตัวคู่หมั้นเกย์ โชว์รอยสักภาษาไทย ความหมายดีมาก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ โคราช-ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด คือฮอตสปอตประชากรติดลบ หลังไทยเข้าสู่ภาวะ &quot;ตายมากกว่าเกิด&quot; ปีที่ 5 เสี่ยงหลุด 66 ล้านคนสิ้นปีนี้ เศรษฐกิจ

วิกฤติประชากร 3 จังหวัด ตายมากกว่าเกิด เข้าปีที่ 5 หนักสุดในไทย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

เตือนภัยสายบุฟเฟต์ ระวัง ‘นิ่วในถุงน้ำดี’ โรคยอดฮิตที่มีจุดจบเดียวคือ ‘การผ่าตัด’

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ธนดล” ขอบคุณ “ธรรมนัส” หลังได้รับตำแหน่งปรึกษา รมต. กระทรวงเกษตรฯ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก อดัม บริตตัน นักสัตววิทยาอังกฤษ ข้อหาข่มขืน-ทรมานสัตว์ 42 ตัว ล่าสุดภรรยาออกมาแฉสามีตัวเองว่าเป็น &quot;อสูรกาย&quot; ข่าวต่างประเทศ

อ้วกแตก! นักสัตววิทยา ข่มขืนลูกสุนัข ถ่ายคลิปขาย ครางลั่น “ผมชอบมาก”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จุดจบสายซิ่ง ยืนขับมอเตอร์ไซค์ สุดท้ายรถสะบัดชนแบริเออร์ กระเด็นลงข้างทาง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำแข็งละลายแล้ว! กลับมาอีกครั้งกับ All I Want for Christmas is You พร้อมกวาดบำนาญปลายปีฉ่ำๆ บันเทิง

น้ำแข็งละลายแล้ว! กลับมาอีกครั้งกับ All I Want for Christmas is You พร้อมกวาดบำนาญปลายปีฉ่ำๆ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่าทำนะ &quot;ลอยกระทง&quot; 2568 ตร.เตือน ผิดกฎหมาย ข่าว

อย่าทำนะ “ลอยกระทง” 2568 ตร.เตือน ผิดกฎหมาย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ โคเปนเฮเก้น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว ไดแอน แลดด์ ดาราเจ้าบทบาท ตำนานเข้าชิง 3 ออสการ์ ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว ไดแอน แลดด์ ดาราเจ้าบทบาท ตำนานเข้าชิง 3 ออสการ์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ ยูนิโอน แซงต์-ชิลลัวส์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มดดำ เมาท์แฟ่ด! ธัญญ่า-เป๊ก ลดสถานะ อาจแค่น้อยใจ ลั่น เรื่องผู้หญิงมันปกติไปแล้ว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 08:09 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 08:09 น.
69
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! เครื่องบินขนส่งพัสดุ ตกใส่ร้านค้าในสหรัฐฯ หลังเทคออฟ ตายแล้ว 3 ศพ

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

แผ่นเสียงตกร่อง! “ฮุนเซน” ลั่นไม่เคยขอให้ไทยเปิดด่าน ลั่นประเทศไม่ล่มสลาย

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
เปิดขั้นตอนใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส สั่งอาหารผ่าน ShopeeFood ต้องทำยังไง?

เปิดขั้นตอนใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส สั่งอาหารผ่าน ShopeeFood ต้องทำยังไง?

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

จบที่คุก “พระเอกดัง” จ่าย 1 ล้านหนีทหาร จ้างกระทืบแท็กซี่ แฉ 15 ดาราดังยัดเงินใต้โต๊ะ

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
Back to top button