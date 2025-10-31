สส.พรรคส้ม ตั้งคำถามกองทัพ 7 ข้อ ปมของบริจาค “กัน จอมพลัง”
ชยพล รองประธานกรรมาธิการทหาร ตั้งคำถามกองทัพ 7 ข้อ ปมของบริจาค กัน จอมพลัง หลังจากที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา
นายชยพล สท้อนดี สส.กทม.พรรคประชาชน ในฐานะรองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การทหาร ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังประชุม กมธ. ทหาร เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา และได้มีการเชิญ กัน จอมพลัง เข้าชี้แจงถึงบทบาทในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา นั้น
โดยนายชยพล เขียนข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “หลังจากการประชุม กมธ.การทหารในวันนี้ ยังคงมีคำถามค้างคาอยู่ทั้งหมด 7 คำถาม
1) เอกสารขอความอนุเคราะห์จากกองทัพ เพื่อขอสนับสนุนของจากภาคเอกชน มีอยู่จริงหรือไม่
2) กองทัพขาดแคลนสิ่งของที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่จริงหรือไม่
3) กองทัพได้รับของบริจาคจริงหรือไม่
4) กองทัพได้ใช้ของบริจาคจริงหรือไม่
5) กองทัพสามารถให้หน่วยย่อยเปิดรับบริจาคเองโดยไม่ต้องแจ้งหน่วยหลักได้หรือไม่
6) เกิดการเบิกงบประมาณซ้ำซ้อนกับสิ่งของที่รับบริจาคหรือไม่
7) เราสามารถเชื่อในประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของกองทัพได้หรือไม่”
