“อนุทิน” มั่นใจไม่เสียเปรียบ ไม่ต้องแก้เกม หลังเขมรยื่น UN เรื่องไทยยกเลิก MOU44
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กัมพูชายื่น UN หลังจากที่ไทยยกเลิก MOU 2544 ว่า ยังไม่ทราบ สำหรับเรื่องของ MOU 2544 ตนได้แจ้งให้ผู้นำกัมพูชาได้รับทราบแล้วในการประชุมอาเซียน ซึ่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้รับทราบต่อที่ประชุมอาเซียน เรื่องนี้ตนเคยให้สัมภาษณ์ไปว่า นายกรัฐมนตรีกัมพูชารู้สึกผิดหวัง และจากนี้ไปให้ใช้หลัก UNCLOS อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
นายอนุทินกล่าวต่อว่า ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์หรือตอบโต้การเคลื่อนไหวของกัมพูชา หลังรัฐบาลพนมเปญยื่นหนังสือต่อองค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อเริ่มต้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ภายหลังไทยประกาศยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล หรือ MOU 44 โดยรัฐบาลไทยยังคงดำเนินนโยบายตามหลักการที่ชัดเจนและไม่ได้เสียเปรียบในเวทีระหว่างประเทศ
เมื่อถูกถามถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่าทีของกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศอาจแตกต่างจากการดำเนินการจริง นายอนุทินปฏิเสธมุมมองดังกล่าว โดยระบุว่าไม่เห็นว่ามีความแตกต่าง พร้อมย้ำว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่ประเทศไทยยืนอยู่บนหลักการใดมากกว่า
พร้อมยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเหตุการณ์ใดที่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบ และตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจำนวนมากเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นข่าวลือเรื่องการเปิดด่านหรือการอนุญาตให้นักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนในฝั่งไทยด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม ซึ่งท้ายที่สุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันความสับสนของประชาชน
แม้จะมีความเคลื่อนไหวทางการทูตของกัมพูชาในเวทีนานาชาติมากขึ้น แต่ประเทศไทยยังคงมีความสัมพันธ์และบทบาทที่ดีในเวทีโลก โดยยกตัวอย่างการต้อนรับผู้นำเวียดนาม การหารือกับผู้นำฝรั่งเศส รวมถึงการพบปะกับผู้บริหารองค์การยูเนสโก ซึ่งไม่มีฝ่ายใดหยิบยกประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นมาสร้างแรงกดดันต่อไทย
สำหรับคำถามว่ารัฐบาลจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์รับมือหรือไม่ หลังจากกัมพูชาเร่งสร้างความเข้าใจกับนานาชาติเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าว นายอนุทินตอบอย่างชัดเจนว่า “ไม่มีเหตุผลที่ไทยต้องแก้เกม”
