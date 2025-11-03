ข่าวดาราบันเทิง

เวที MU เดือด ให้นางงามถ่ายกับคาสิโน MUT ร่อนแถลงฉบับ 2 ผิดกฎหมายไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 18:20 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 17:48 น.
62
เวทีนางงามเดือด MUT ร่อนแถลงฉบับ 2 กองแม่ให้นางงามถ่ายกับคาสิโนออนไลน์ จนต้องพาตำรวจบุกถึงกองประกวด ลั่นผิดกฎหมายประเทศไทย ยืนยันไม่ผ่านความเห็นชอบ

เวทีนางงามเดือด MUT ร่อนแถลงฉบับ 2 กองแม่ให้นางงามถ่ายกับคาสิโนออนไลน์ จนต้องพาตำรวจบุกถึงกองประกวด ลั่นผิดกฎหมายประเทศไทย ยืนยันไม่ผ่านความเห็นชอบ

ช่วงบ่ายของวันที่ 3 พฤศจิกายน 25568 ผู้สื่อข่าวรายงาน บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์ เจ้าภาพการกระปวด Miss Universe ครั้งที่ 74 ณ ประเทศไทย แถลงการณ์ฉบับที่ 2 ความว่า

ขอเรียนให้สาธารณชนทราบว่า จากเหตุการณ์ล่าสุดในระหว่างการจัดงาน Miss Universe ครั้งที่ 74 (Miss Universe Thailand) ทางบริษัทฯ ได้รับทราบว่าทาง Miss Universe Organization (MUO) ได้มีการประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุนรายหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ คาสิโนออนไลน์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด

ในฐานะที่บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด Miss Universe Thailand ครั้งที่ 74 ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น กับกิจกรรมดังกล่าวหรือการประชาสัมพันธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์

โดยการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการดำเนินการ โดยตรงจากทาง Miss Universe Organization (MUO) เท่านั้น
ขอแสดงความนับถือ

คณะกรรมการเจ้าภาพการประกวด Miss Universe Thailand ครั้งที่ 74

Miss Universe รับสปอนเป็นคาสิโนออนไลน์

ประกาศนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ND ของประเทศไทย พาเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกถึงกองประกวด ที่พักนางงาม ขณะที่ทีมออแกไนซ์ของ Miss Universe นำให้นางงามแต่ละประเทศถ่ายสปอนเซอร์กับกาสิโนออนไลน์ โดยที่ไม่มีการแจ้งเจ้าภาพก่อนก่อน เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ไม่สามารถทำได้ อีกทั้งนางงามไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น อาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นต้องยุติการประกวดได้

บอส ณวัฒน์ เผยความในใจว่า “ตอนแรกสงสัยว่าไม่มีลิสต์สปอนเซอร์รายนี้ ปรากฏว่าพอไปเช็กเป็นกาสิโนออนไลน์ ซึ่งผิดกฎหมายอย่าวงรุนแรง อาจจะต้องหยุดการประกวดก็ได้ เพราะมีป้ายระบุชัดเจนว่าเป็น Miss Universe … นี่แหละคือคนที่ทำลาย Miss Universe แล้วหลอกให้นางงามมาถ่ายโปรโมท เดี๋ยวต้องเอาคืนให้หมด”

หากนางงามบางประเทศถ่ายทำไป หากภาพหรือคลิปถูกเผยแพร่อาจทำให้เธอไม่สามารถกลับประเทศได้

อ่านข่าวก่อนหน้า

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
มิลลี่ ยื่นฟ้อง เดวิด ฮาร์เบอร์ ปมล่วงละเมิด กลั่นแกล้งในกองถ่าย ส่อแตกหักก่อนซีรีส์ฉาย ข่าวต่างประเทศ

มิลลี่ ยื่นฟ้อง เดวิด ฮาร์เบอร์ ปมล่วงละเมิด กลั่นแกล้งในกองถ่าย ส่อแตกหักก่อนซีรีส์ฉาย

36 นาที ที่แล้ว
เวทีนางงามเดือด MUT ร่อนแถลงฉบับ 2 กองแม่ให้นางงามถ่ายกับคาสิโนออนไลน์ จนต้องพาตำรวจบุกถึงกองประกวด ลั่นผิดกฎหมายประเทศไทย ยืนยันไม่ผ่านความเห็นชอบ บันเทิง

เวที MU เดือด ให้นางงามถ่ายกับคาสิโน MUT ร่อนแถลงฉบับ 2 ผิดกฎหมายไทย

45 นาที ที่แล้ว
เรวัช รักชนกติดคุก ข่าว

ของขึ้น! เรวัช หลุดหยาบ ซัดสส.หิวแสงกัน จอมพลัง “หนูติดคุกชัวร์” รอนักโทษรุมสกรัม

59 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ปลดฟ้าผ่า มิสแกรนด์ราชบุรี-หนองคาย 2026 เซ่นพิษปกปิดข้อมูลส่วนตัว บันเทิง

ด่วน! ปลดฟ้าผ่า มิสแกรนด์ราชบุรี-หนองคาย 2026 เซ่นพิษปกปิดข้อมูลส่วนตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรดัง อัปเดตอาการ ปวดท้องรุนแรง ค่าตับพุ่งเกือบพัน พบ &quot;นิ่ว&quot; หลุดอุดตันท่อน้ำดี แพทย์ทำหัตถการด่วน (ERCP) ล้างท่อ-พบน้ำดีเป็นสีดำ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย โพสต์แล้ว สาเหตุป่วยหนัก ท่อน้ำดีอักเสบติดเชื้อ ค่าตับพุ่งเกือบพัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงงาน BMW ระยอง แจกโบนัสปี 68 จำนวน 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 75,000 และ 4,500 บาท ข่าว

โรงงาน BMW จ.ระยอง เคาะโบนัส 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 75,000 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอสณวัฒน์ ฉุนจัด ไม่ให้เกียรติเจ้าภาพ จ่าย 70 ล้านจัด มิสยูนิเวิร์ส แต่ถูกคนเนรคุณทำร้าย บันเทิง

บอสณวัฒน์ ฉุนจัด ไม่ให้เกียรติเจ้าภาพ จ่าย 70 ล้านจัด มิสยูนิเวิร์ส แต่ถูกคนเนรคุณทำร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เรียกตำรวจบุกกองประกวด หลังพบ MUO นำกาสิโนออนไลน์ให้นางงามถ่าย บันเทิง

ณวัฒน์ พาตำรวจลง หลังกองใหญ่ให้นางงาม ถ่ายสปอนผิดกฎหมาย หวั่นยุติการประกวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านค้าเก็บแงตคนละครึ่ง 7 % ข่าว

ร้านแจงแล้ว “คนละครึ่งไม่ครึ่งจริง” ถามสนั่นบุรีรัมย์ คลังตอบชัด 7% บวกได้ไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ คอมพิวเตอร์ ได้ไหม เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ-คอมได้ไหม? เปิดลิสต์สินค้าห้ามซื้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; รับคนจนเข้าไม่ถึง &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น เศรษฐกิจ

“อนุทิน” รับคนจนเข้าไม่ถึง “คนละครึ่งพลัส” สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เรวัช” โร่ป้อง กันจอมพลัง ขออย่าหยุดทำดี ไล่ฟาดสส.หิวแสงปัญญานิ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“แทน-กัปตัน” เปิดประสบการณ์ โลก Boy Love ทุ่มสุดตัว เสิร์ฟฟินสาววายในซีรีส์ “เพียงนาวา”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ นับดาว แสงดาว บัวดี วจากเวทีท้องถิ่นสู่ตัวแทนจังหวัดราชบุรี ส่องเส้นทางนักสู้ ก่อนเจอกระแสดราม่าหลังรับมงกุฎ บันเทิง

ประวัติ “นับดาว แสงดาว” ผู้คว้ามงกุฎ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนธิญา ร้องสอบ กัน จอมพลัง จี้เคลียร์เงิน 200 ล้าน และโควตาหวย 2 แสนใบ ข่าว

สนธิญา ร้องสอบ กัน จอมพลัง จี้เคลียร์เงิน 200 ล้าน และโควตาหวย 2 แสนใบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนนางงามจับตา &quot;นับดาว แสงดาว&quot; มิสแกรนด์ราชบุรี 2026 หลังเพจทางการลบโพสต์ยินดี เปลี่ยนปกกลับเป็นปี 2025 เจ้าตัวล็อกไอจีส่วนตัว ยังไร้คำชี้แจง บันเทิง

ดราม่ามงกุฎ! กองมิสแกรนด์ราชบุรี ลบโพสต์ “นับดาว” มง 2026 เจ้าตัวล็อกไอจี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา สั่งปิด 4 กาสิโนเครือ “จินเป่ย” ในสีหนุวิลล์ พบสงสัยเอี่ยวฉ้อโกง-สแกมเมอร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กสาขา โลตัส-แม็คโคร ทั่วประเทศกว่า 10,000 ร่วมคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

เช็กสาขา โลตัส-แม็คโคร คนละครึ่งพลัส ช้อปจุใจ หมื่นร้านค้าทั่วไทย ถึง 31 ธ.ค.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สายไหมต้องรอด พ่อพลทหาร ข่าว

อัปเดตลูกพลทหาร ดูพ่อป่วยไตลำพัง ทภ.1 ช่วยปรับย้าย-สัสดีพาพบหมอตามนัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อฮ่องกงรายงาน จ้าวลู่ซือ ยุติสัญญากับค่ายเก่า ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ 400 ล้านหยวน หลัง Hujing (เครือ Alibaba) เข้ารับช่วงต่อ เซ็นสัญญาใหม่ 5 ปี บันเทิง

จ้าวลู่ซือ ฉีกสัญญาต้นสังกัด ไม่จ่ายค่าปรับ 2 พันล้าน ย้ายซบ Alibaba 5 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพอากาศ ยืนยันว่า ทุกขั้นตอนในการดูแลฝึกทหารใหม่ ดำเนินไปด้วยมาตรฐาน ข่าวอาชญากรรม

กองทัพอากาศ เตือนผู้ปกครองน้องๆ ทหารใหม่ ระวังมิจฉาชีพอ้างชื่อหน่วยงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์แม่ จ้างพี่เลี้ยงไม่เช็กประวัติ พาไปเที่ยวต่างประเทศ ถูกรวบกลางสนามบิน ข่าว

อุทาหรณ์ จ้างพี่เลี้ยงไม่เช็กประวัติ พาไปเที่ยวต่างประเทศ ถูกรวบกลางสนามบิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคกล้าธรรม รั้งแชมป์ สมาชิกพรรคมากที่สุด ทะลุ 1.8 แสนคน ทิ้งห่าง ปชน.-พปชร. ข่าว

พรรคกล้าธรรม รั้งแชมป์ สมาชิกพรรคมากที่สุด ทะลุ 1.8 แสนคน ทิ้งห่าง ปชน.-พปชร.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ศุกร์ที่ 2 ม.ค. 2569 เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่ม ทำให้ปีใหม่ได้หยุดยาว 5 วันรวด พร้อมเช็กวันหยุดราชการและธนาคารตลอดปี 2569 ข่าว

ปีใหม่ 2569 หยุด 5 วันรวด เปิดปฏิทินวันหยุดราชการ-ธนาคารทั้งปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมครั้งแรก 3 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

วันนี้ เงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 บาท เข้าบัญชีแล้ว เช็ก 12 จังหวัด 6 หมื่นครัวเรือน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 18:20 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 17:48 น.
62
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มิลลี่ ยื่นฟ้อง เดวิด ฮาร์เบอร์ ปมล่วงละเมิด กลั่นแกล้งในกองถ่าย ส่อแตกหักก่อนซีรีส์ฉาย

มิลลี่ ยื่นฟ้อง เดวิด ฮาร์เบอร์ ปมล่วงละเมิด กลั่นแกล้งในกองถ่าย ส่อแตกหักก่อนซีรีส์ฉาย

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
เรวัช รักชนกติดคุก

ของขึ้น! เรวัช หลุดหยาบ ซัดสส.หิวแสงกัน จอมพลัง “หนูติดคุกชัวร์” รอนักโทษรุมสกรัม

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
โรงงาน BMW ระยอง แจกโบนัสปี 68 จำนวน 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 75,000 และ 4,500 บาท

โรงงาน BMW จ.ระยอง เคาะโบนัส 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 75,000 บาท

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
ร้านค้าเก็บแงตคนละครึ่ง 7 %

ร้านแจงแล้ว “คนละครึ่งไม่ครึ่งจริง” ถามสนั่นบุรีรัมย์ คลังตอบชัด 7% บวกได้ไหม?

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
Back to top button