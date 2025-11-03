เวที MU เดือด ให้นางงามถ่ายกับคาสิโน MUT ร่อนแถลงฉบับ 2 ผิดกฎหมายไทย

เวทีนางงามเดือด MUT ร่อนแถลงฉบับ 2 กองแม่ให้นางงามถ่ายกับคาสิโนออนไลน์ จนต้องพาตำรวจบุกถึงกองประกวด ลั่นผิดกฎหมายประเทศไทย ยืนยันไม่ผ่านความเห็นชอบ
ช่วงบ่ายของวันที่ 3 พฤศจิกายน 25568 ผู้สื่อข่าวรายงาน บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์ เจ้าภาพการกระปวด Miss Universe ครั้งที่ 74 ณ ประเทศไทย แถลงการณ์ฉบับที่ 2 ความว่า
ขอเรียนให้สาธารณชนทราบว่า จากเหตุการณ์ล่าสุดในระหว่างการจัดงาน Miss Universe ครั้งที่ 74 (Miss Universe Thailand) ทางบริษัทฯ ได้รับทราบว่าทาง Miss Universe Organization (MUO) ได้มีการประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุนรายหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ คาสิโนออนไลน์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด
ในฐานะที่บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด Miss Universe Thailand ครั้งที่ 74 ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น กับกิจกรรมดังกล่าวหรือการประชาสัมพันธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์
โดยการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการดำเนินการ โดยตรงจากทาง Miss Universe Organization (MUO) เท่านั้น
ขอแสดงความนับถือ
คณะกรรมการเจ้าภาพการประกวด Miss Universe Thailand ครั้งที่ 74
ประกาศนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ND ของประเทศไทย พาเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกถึงกองประกวด ที่พักนางงาม ขณะที่ทีมออแกไนซ์ของ Miss Universe นำให้นางงามแต่ละประเทศถ่ายสปอนเซอร์กับกาสิโนออนไลน์ โดยที่ไม่มีการแจ้งเจ้าภาพก่อนก่อน เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ไม่สามารถทำได้ อีกทั้งนางงามไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น อาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นต้องยุติการประกวดได้
บอส ณวัฒน์ เผยความในใจว่า “ตอนแรกสงสัยว่าไม่มีลิสต์สปอนเซอร์รายนี้ ปรากฏว่าพอไปเช็กเป็นกาสิโนออนไลน์ ซึ่งผิดกฎหมายอย่าวงรุนแรง อาจจะต้องหยุดการประกวดก็ได้ เพราะมีป้ายระบุชัดเจนว่าเป็น Miss Universe … นี่แหละคือคนที่ทำลาย Miss Universe แล้วหลอกให้นางงามมาถ่ายโปรโมท เดี๋ยวต้องเอาคืนให้หมด”
หากนางงามบางประเทศถ่ายทำไป หากภาพหรือคลิปถูกเผยแพร่อาจทำให้เธอไม่สามารถกลับประเทศได้
