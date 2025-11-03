ราคาหุ้น MGI พุ่งเขียว สวนกระแสดราม่า นางงามจักรวาล ณวัฒน์ VS ราอูล

ราคา MGI ดีดกลับแตะ 7.15 บาท สวนกระแส “ราอูล” เจ้าของ MUO โพสต์สตอรี่โชว์ นักลงทุนชี้ “ยิ่งตียิ่งดัง” ดราม่าช่วยดันกระแส
ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น MGI (บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)) กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังเปิดตลาดเช้าวันนี้ (3 พ.ย. 68) สวนทางกับกระแสดราม่ากำลังร้อนระอุ
ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ณ เวลา 12:29 น. พบว่า ราคาหุ้น MGI อยู่ที่ 7.15 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.15 บาท หรือ +2.14% โดยราคาเปิดตลาดที่ 7.05 บาท และเคยขยับขึ้นไปสูงสุดที่ 7.20 บาท
การปรับตัวขึ้นของหุ้น MGI เกิดขึ้นท่ามกลางการปะทะกันอย่างดุเดือดระหว่างองค์กร Miss Universe (MUO) กับผู้จัดงานในประเทศไทย
ตอนเช้าตรู่เวลาประเทศไทย องค์กรนางงามจักรวาล MUO ได้ออกแถลงการณ์เตือนกิจกรรม “Special Dinner & Talk Show” ว่าเป็นการจัดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ต่อมา นายราอูล โรชา คันตู หนึ่งในเจ้าของร่วม MUO ได้โพสต์สตอรี่อินสตาแกรม เป็นภาพกราฟหุ้น MGI ที่กำลังร่วงหนัก (ลดลง -36.36% ใน 6 เดือน) ซึ่งขณะนั้นราคาหุ้นกำลังเข้าใกล้จุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ (6.05 บาท)
อย่างไรก็ตาม ต่อมา คณะกรรมการผู้จัดงาน Miss Universe Thailand ครั้งที่ 74 ได้ออกแถลงการณ์โต้กลับ ยืนยันว่าแคมเปญโหวต “Like” ได้รับอนุญาตถูกต้องในฐานะเจ้าภาพ พร้อมเตรียมใช้กฎหมายปกป้องสปอนเซอร์ไทย หลังแถลงการณ์ของ MUO สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน
การปะทะกันของสององค์กรใหญ่กลายเป็นกระแสไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง การดีดตัวกลับขึ้นมาของหุ้น MGI ในวันนี้ ถูกนักลงทุนบางส่วนมองว่า เป็นการตอบสนองต่อกระแส “ยิ่งตียิ่งดัง” หรืออาจเป็นการเข้ามาเก็งกำไรระยะสั้นของนักลงทุน เนื่องจากดราม่าดังกล่าวทำให้ชื่อของ MGI ถูกพูดถึงในวงกว้าง แม้จะเป็นในเชิงลบก็ตาม
อ่านข่าวก่อนหน้า
- ประวัติ ‘ราอูล โรชา’ เจ้าของ ‘มิสยูนิเวิร์ส’ คนใหม่ รวยระดับมหาเศรษฐี
- เดือดจัด “ราอูล” เจ้าของร่วม MUO ฟาด ณวัฒน์ โพสต์โชว์กราฟหุ้น MGI ร่วงหนัก
- ดราม่า องค์กรนางงามจักรวาล ร่อนจดหมายเตือน แอบอ้างชื่อ-โลโก้ จัดงานดินเนอร์พิเศษ ย้ำไม่เคยอนุญาต
- เจ้าภาพ MUT โต้กลับ กองแม่จักรวาล ทำสปอนเซอร์เสียหาย ขู่ใช้กฎหมายฟ้องกลับ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: