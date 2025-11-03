การเงินเศรษฐกิจ

ราคาหุ้น MGI พุ่งเขียว สวนกระแสดราม่า นางงามจักรวาล ณวัฒน์ VS ราอูล

เผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 13:55 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 13:44 น.
ราคา MGI ดีดกลับแตะ 7.15 บาท สวนกระแส “ราอูล” เจ้าของ MUO โพสต์สตอรี่โชว์ นักลงทุนชี้ “ยิ่งตียิ่งดัง” ดราม่าช่วยดันกระแส

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น MGI (บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)) กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังเปิดตลาดเช้าวันนี้ (3 พ.ย. 68) สวนทางกับกระแสดราม่ากำลังร้อนระอุ

ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ณ เวลา 12:29 น. พบว่า ราคาหุ้น MGI อยู่ที่ 7.15 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.15 บาท หรือ +2.14% โดยราคาเปิดตลาดที่ 7.05 บาท และเคยขยับขึ้นไปสูงสุดที่ 7.20 บาท

การปรับตัวขึ้นของหุ้น MGI เกิดขึ้นท่ามกลางการปะทะกันอย่างดุเดือดระหว่างองค์กร Miss Universe (MUO) กับผู้จัดงานในประเทศไทย

ตอนเช้าตรู่เวลาประเทศไทย องค์กรนางงามจักรวาล MUO ได้ออกแถลงการณ์เตือนกิจกรรม “Special Dinner & Talk Show” ว่าเป็นการจัดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

ต่อมา นายราอูล โรชา คันตู หนึ่งในเจ้าของร่วม MUO ได้โพสต์สตอรี่อินสตาแกรม เป็นภาพกราฟหุ้น MGI ที่กำลังร่วงหนัก (ลดลง -36.36% ใน 6 เดือน) ซึ่งขณะนั้นราคาหุ้นกำลังเข้าใกล้จุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ (6.05 บาท)

อย่างไรก็ตาม ต่อมา คณะกรรมการผู้จัดงาน Miss Universe Thailand ครั้งที่ 74 ได้ออกแถลงการณ์โต้กลับ ยืนยันว่าแคมเปญโหวต “Like” ได้รับอนุญาตถูกต้องในฐานะเจ้าภาพ พร้อมเตรียมใช้กฎหมายปกป้องสปอนเซอร์ไทย หลังแถลงการณ์ของ MUO สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน

การปะทะกันของสององค์กรใหญ่กลายเป็นกระแสไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง การดีดตัวกลับขึ้นมาของหุ้น MGI ในวันนี้ ถูกนักลงทุนบางส่วนมองว่า เป็นการตอบสนองต่อกระแส “ยิ่งตียิ่งดัง” หรืออาจเป็นการเข้ามาเก็งกำไรระยะสั้นของนักลงทุน เนื่องจากดราม่าดังกล่าวทำให้ชื่อของ MGI ถูกพูดถึงในวงกว้าง แม้จะเป็นในเชิงลบก็ตาม

หุ้น MGI ดีดขึ้น 3 ตุลาคม 2568 สวนกระแสดราม่า นางงามจักรวาล

