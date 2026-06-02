ทองใหม่ โฟนอินโหนกระแส ซัดกลับฝ่ายหญิงยังไม่เลิกสามี และอยู่ในบ้านเดียวกัน

โต้ข้อเท็จจริง! คุณทองใหม่ นักเล่าเรื่องผีคนดัง โฟนอินโหนกระแส ซัดกลับฝ่ายหญิงยังไม่เลิกสามี และอยู่ในบ้านเดียวกัน
จากประเด็นผู้เสียหายออกมาเรียกร้องสื่อถึงพฤติกรรมนักเล่าเรื่องผีชื่อดัง แอบถ่ายภาพส่วนตัว-ข่มขู่ หลังพยายามอยากเลิกแต่ฝ่ายชายไม่ยอม ซึ่งในวันนี้ 2 มิถุนายน 2569 รายการ โหนกระแสได้นำเสนอเรื่องร้อนครั้งนี้ด้วย โดยมีการเชิญ คุณเกศ สาวผู้เสียหาย และคนสนิม พร้อมด้วยทนายตุ๋ย มาร่วมพูดคุยในรายการ
ในช่วงหนึ่ง ทองใหม่ นักเล่าเรื่องผีคนดัง โฟนอินเข้ามาในรายการ พร้อมชี้แจงโต้แย้งในมุมของตัวเอง ระบุว่า “เกศรู้จักกับตนช่วงที่มาเตือนนักเล่าท่านหนึ่งเข้าข่ายมิจฉาชีพ จากนั้นก็คุยกันมาเรื่อย ๆ ซึ่งยอมรับว่าตนเป็นคนเดินหน้าจีบคุณเกศก่อน และคบหากัน แต่ไม่ถึงขั้นสามีภรรยา เพราะเขามีสามีอยู่แล้ว เขาบอกกับทุกคนว่าเลิกกันแล้ว แต่จริง ๆ แล้วเขากับสามียังอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน เกศเคยเล่าให้ตนฟังว่าสามีไม่ทำงานไม่หาเงิน แต่เกศชอบที่ตนขยัน”
ทองใหม่ เล่าต่อว่า “ตนมั่นใจว่าทั้งสองยังตัดกันไม่ขาด เพราะเคยเจอ AirTag สำหรับติดตามพิกัดอยู่ในรถของคุณเกศหลายอัน ซึ่งเกศเองก็บอกว่าสามีเขาเอามาใส่ไว้ ตนจึงเชื่อว่าเกศยังไม่เลิกกับสามี และผู้ชายก็กำลังติดตามดูเขาอยู่”
คุณเกศ แย้งว่า “ได้เคยคุยเรื่องนี้แล้ว และหากไม่พอใจทำไมไม่คุยหรือไม่เลิกไป ซึ่งคุณทองใหม่บอกว่าไม่พูดเพราะเชื่อใจและรักษาน้ำใจ”
ในระหว่างการพูดคุย ทั้งสองฝ่ายได้พยายามชี้ให้เห็นความผิดของอีกฝ่าย และมีข้อมูลหลายจุดที่บอกเล่าไม่ตรงกัน คุณเกศบอกว่าตนเองบอกเลิกแล้ว แต่ฝ่ายชายไม่ยอม และบอกว่าเป็นการบอกฝ่ายเดียว จะเลิกก็เลิกไปฝ่ายเดียว ในขณะที่คุณทองใหม่ก็ยอมรับว่าพูดจริง แต่หากฝ่ายหญิงจะไปจริงตนจะไปรั้งอะไรได้ และคุณทองใหม่ยังพยายามบอกว่า คุณเกศเป็นฝ่ายหึงหวงเรื่องแฟนเก่า ทั้งที่ตนเองได้อธิบายไปแล้ว และไม่ได้มีอะไร ไม่เคยคบซ้อน
อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
