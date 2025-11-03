บันเทิง

ณวัฒน์ พาตำรวจลง หลังกองใหญ่ให้นางงาม ถ่ายสปอนผิดกฎหมาย หวั่นยุติการประกวด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 16:55 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 19:06 น.
112
ณวัฒน์ เรียกตำรวจบุกกองประกวด หลังพบ MUO นำกาสิโนออนไลน์ให้นางงามถ่าย

บอส ณวัฒน์ เดือด เรียกตำรวจตรวจสอบทันที หลังทีมงาน MUO นำกาสิโนออนไลน์ให้นางงามถ่ายสปอนเซอร์ ชี้ ผิดกฎหมายไทยรุนแรง อาจต้องยุติการประกวด

เวทีนางงามเดือด หลังจากที่ นายราอูล โรชา คันตู หนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ออกมาโพสต์ภาพหน้าจอกราฟราคาหุ้น MGI หรือ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) แสดงราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ 7.00 บาท ปรับตัวลดลงถึง -36.36% ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้หลายคนสงสัยว่าการกระทำดังกล่าวมีส่วนเชื่อมโยงกับ บอส ณวัฒน์ หรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้มีการออกแถลงการณ์เตือนกิจกรรม Special Dinner & Talk Show โดยมีการใช้ชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้าของ Miss Universe โดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อองค์กรฯ

ดูเหมือนเรื่องราวดังกล่าวจะเป็นเพียงจุดเริ่มเติมของดราม่าการประกวดในครั้งนี้ ล่าสุด (3 พ.ย. 68) มีการแพร่คลิปขณะที่ ทีมออแกไนซ์ของ Miss Universe นำกาสิโนออนไลน์มาให้นางงามแต่ละประเทศถ่ายสปอนเซอร์ โดยที่ไม่มีการแจ้งก่อน หลังจากที่ บอส ณวัฒน์ เห็นจึงเรียกตำรวจมาตรวจสอบทีมงานทั้งหมด เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ไม่สามารถทำได้ อีกทั้งนางงามไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น อาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นต้องยุติการประกวดได้

บอส ณวัฒน์ เผยความในใจว่า “ตอนแรกสงสัยว่าไม่มีลิสต์สปอนเซอร์รายนี้ ปรากฏว่าพอไปเช็กเป็นกาสิโนออนไลน์ ซึ่งผิดกฎหมายอย่าวงรุนแรง อาจจะต้องหยุดการประกวดก็ได้ เพราะมีป้ายระบุชัดเจนว่าเป็น Miss Universe … นี่แหละคือคนที่ทำลาย Miss Universe แล้วหลอกให้นางงามมาถ่ายโปรโมท เดี๋ยวต้องเอาคืนให้หมด”

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยว่า หากนางงามบางประเทศถ่ายทำไป หากภาพหรือคลิปถูกเผยแพร่อาจทำให้เธอไม่สามารถกลับประเทศได้

บอส ณวัฒน์ เผย ทีมงานกองใหญ่นำกาสิโนออนไลน์ให้นางงามถ่ายสปอนเซอร์ บอส ณวัฒน์ พูดคุยกับตำรวจ บอส ณวัฒน์ หลังรู้เรื่องถ่ายสปอนเซอร์ผิดกฏหมาย

บอส ณวัฒน์
ภาพจาก Facebook : ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
มิลลี่ ยื่นฟ้อง เดวิด ฮาร์เบอร์ ปมล่วงละเมิด กลั่นแกล้งในกองถ่าย ส่อแตกหักก่อนซีรีส์ฉาย ข่าวต่างประเทศ

มิลลี่ ยื่นฟ้อง เดวิด ฮาร์เบอร์ ปมล่วงละเมิด กลั่นแกล้งในกองถ่าย ส่อแตกหักก่อนซีรีส์ฉาย

37 นาที ที่แล้ว
เวทีนางงามเดือด MUT ร่อนแถลงฉบับ 2 กองแม่ให้นางงามถ่ายกับคาสิโนออนไลน์ จนต้องพาตำรวจบุกถึงกองประกวด ลั่นผิดกฎหมายประเทศไทย ยืนยันไม่ผ่านความเห็นชอบ บันเทิง

เวที MU เดือด ให้นางงามถ่ายกับคาสิโน MUT ร่อนแถลงฉบับ 2 ผิดกฎหมายไทย

46 นาที ที่แล้ว
เรวัช รักชนกติดคุก ข่าว

ของขึ้น! เรวัช หลุดหยาบ ซัดสส.หิวแสงกัน จอมพลัง “หนูติดคุกชัวร์” รอนักโทษรุมสกรัม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ปลดฟ้าผ่า มิสแกรนด์ราชบุรี-หนองคาย 2026 เซ่นพิษปกปิดข้อมูลส่วนตัว บันเทิง

ด่วน! ปลดฟ้าผ่า มิสแกรนด์ราชบุรี-หนองคาย 2026 เซ่นพิษปกปิดข้อมูลส่วนตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรดัง อัปเดตอาการ ปวดท้องรุนแรง ค่าตับพุ่งเกือบพัน พบ &quot;นิ่ว&quot; หลุดอุดตันท่อน้ำดี แพทย์ทำหัตถการด่วน (ERCP) ล้างท่อ-พบน้ำดีเป็นสีดำ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย โพสต์แล้ว สาเหตุป่วยหนัก ท่อน้ำดีอักเสบติดเชื้อ ค่าตับพุ่งเกือบพัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงงาน BMW ระยอง แจกโบนัสปี 68 จำนวน 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 75,000 และ 4,500 บาท ข่าว

โรงงาน BMW จ.ระยอง เคาะโบนัส 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 75,000 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอสณวัฒน์ ฉุนจัด ไม่ให้เกียรติเจ้าภาพ จ่าย 70 ล้านจัด มิสยูนิเวิร์ส แต่ถูกคนเนรคุณทำร้าย บันเทิง

บอสณวัฒน์ ฉุนจัด ไม่ให้เกียรติเจ้าภาพ จ่าย 70 ล้านจัด มิสยูนิเวิร์ส แต่ถูกคนเนรคุณทำร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เรียกตำรวจบุกกองประกวด หลังพบ MUO นำกาสิโนออนไลน์ให้นางงามถ่าย บันเทิง

ณวัฒน์ พาตำรวจลง หลังกองใหญ่ให้นางงาม ถ่ายสปอนผิดกฎหมาย หวั่นยุติการประกวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านค้าเก็บแงตคนละครึ่ง 7 % ข่าว

ร้านแจงแล้ว “คนละครึ่งไม่ครึ่งจริง” ถามสนั่นบุรีรัมย์ คลังตอบชัด 7% บวกได้ไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ คอมพิวเตอร์ ได้ไหม เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ-คอมได้ไหม? เปิดลิสต์สินค้าห้ามซื้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; รับคนจนเข้าไม่ถึง &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น เศรษฐกิจ

“อนุทิน” รับคนจนเข้าไม่ถึง “คนละครึ่งพลัส” สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เรวัช” โร่ป้อง กันจอมพลัง ขออย่าหยุดทำดี ไล่ฟาดสส.หิวแสงปัญญานิ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“แทน-กัปตัน” เปิดประสบการณ์ โลก Boy Love ทุ่มสุดตัว เสิร์ฟฟินสาววายในซีรีส์ “เพียงนาวา”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ นับดาว แสงดาว บัวดี วจากเวทีท้องถิ่นสู่ตัวแทนจังหวัดราชบุรี ส่องเส้นทางนักสู้ ก่อนเจอกระแสดราม่าหลังรับมงกุฎ บันเทิง

ประวัติ “นับดาว แสงดาว” ผู้คว้ามงกุฎ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนธิญา ร้องสอบ กัน จอมพลัง จี้เคลียร์เงิน 200 ล้าน และโควตาหวย 2 แสนใบ ข่าว

สนธิญา ร้องสอบ กัน จอมพลัง จี้เคลียร์เงิน 200 ล้าน และโควตาหวย 2 แสนใบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนนางงามจับตา &quot;นับดาว แสงดาว&quot; มิสแกรนด์ราชบุรี 2026 หลังเพจทางการลบโพสต์ยินดี เปลี่ยนปกกลับเป็นปี 2025 เจ้าตัวล็อกไอจีส่วนตัว ยังไร้คำชี้แจง บันเทิง

ดราม่ามงกุฎ! กองมิสแกรนด์ราชบุรี ลบโพสต์ “นับดาว” มง 2026 เจ้าตัวล็อกไอจี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา สั่งปิด 4 กาสิโนเครือ “จินเป่ย” ในสีหนุวิลล์ พบสงสัยเอี่ยวฉ้อโกง-สแกมเมอร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กสาขา โลตัส-แม็คโคร ทั่วประเทศกว่า 10,000 ร่วมคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

เช็กสาขา โลตัส-แม็คโคร คนละครึ่งพลัส ช้อปจุใจ หมื่นร้านค้าทั่วไทย ถึง 31 ธ.ค.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สายไหมต้องรอด พ่อพลทหาร ข่าว

อัปเดตลูกพลทหาร ดูพ่อป่วยไตลำพัง ทภ.1 ช่วยปรับย้าย-สัสดีพาพบหมอตามนัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อฮ่องกงรายงาน จ้าวลู่ซือ ยุติสัญญากับค่ายเก่า ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ 400 ล้านหยวน หลัง Hujing (เครือ Alibaba) เข้ารับช่วงต่อ เซ็นสัญญาใหม่ 5 ปี บันเทิง

จ้าวลู่ซือ ฉีกสัญญาต้นสังกัด ไม่จ่ายค่าปรับ 2 พันล้าน ย้ายซบ Alibaba 5 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพอากาศ ยืนยันว่า ทุกขั้นตอนในการดูแลฝึกทหารใหม่ ดำเนินไปด้วยมาตรฐาน ข่าวอาชญากรรม

กองทัพอากาศ เตือนผู้ปกครองน้องๆ ทหารใหม่ ระวังมิจฉาชีพอ้างชื่อหน่วยงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์แม่ จ้างพี่เลี้ยงไม่เช็กประวัติ พาไปเที่ยวต่างประเทศ ถูกรวบกลางสนามบิน ข่าว

อุทาหรณ์ จ้างพี่เลี้ยงไม่เช็กประวัติ พาไปเที่ยวต่างประเทศ ถูกรวบกลางสนามบิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคกล้าธรรม รั้งแชมป์ สมาชิกพรรคมากที่สุด ทะลุ 1.8 แสนคน ทิ้งห่าง ปชน.-พปชร. ข่าว

พรรคกล้าธรรม รั้งแชมป์ สมาชิกพรรคมากที่สุด ทะลุ 1.8 แสนคน ทิ้งห่าง ปชน.-พปชร.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ศุกร์ที่ 2 ม.ค. 2569 เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่ม ทำให้ปีใหม่ได้หยุดยาว 5 วันรวด พร้อมเช็กวันหยุดราชการและธนาคารตลอดปี 2569 ข่าว

ปีใหม่ 2569 หยุด 5 วันรวด เปิดปฏิทินวันหยุดราชการ-ธนาคารทั้งปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมครั้งแรก 3 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

วันนี้ เงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 บาท เข้าบัญชีแล้ว เช็ก 12 จังหวัด 6 หมื่นครัวเรือน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 16:55 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 19:06 น.
112
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มิลลี่ ยื่นฟ้อง เดวิด ฮาร์เบอร์ ปมล่วงละเมิด กลั่นแกล้งในกองถ่าย ส่อแตกหักก่อนซีรีส์ฉาย

มิลลี่ ยื่นฟ้อง เดวิด ฮาร์เบอร์ ปมล่วงละเมิด กลั่นแกล้งในกองถ่าย ส่อแตกหักก่อนซีรีส์ฉาย

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
เรวัช รักชนกติดคุก

ของขึ้น! เรวัช หลุดหยาบ ซัดสส.หิวแสงกัน จอมพลัง “หนูติดคุกชัวร์” รอนักโทษรุมสกรัม

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
โรงงาน BMW ระยอง แจกโบนัสปี 68 จำนวน 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 75,000 และ 4,500 บาท

โรงงาน BMW จ.ระยอง เคาะโบนัส 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 75,000 บาท

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
ร้านค้าเก็บแงตคนละครึ่ง 7 %

ร้านแจงแล้ว “คนละครึ่งไม่ครึ่งจริง” ถามสนั่นบุรีรัมย์ คลังตอบชัด 7% บวกได้ไหม?

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
Back to top button