ณวัฒน์ พาตำรวจลง หลังกองใหญ่ให้นางงาม ถ่ายสปอนผิดกฎหมาย หวั่นยุติการประกวด
บอส ณวัฒน์ เดือด เรียกตำรวจตรวจสอบทันที หลังทีมงาน MUO นำกาสิโนออนไลน์ให้นางงามถ่ายสปอนเซอร์ ชี้ ผิดกฎหมายไทยรุนแรง อาจต้องยุติการประกวด
เวทีนางงามเดือด หลังจากที่ นายราอูล โรชา คันตู หนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ออกมาโพสต์ภาพหน้าจอกราฟราคาหุ้น MGI หรือ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) แสดงราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ 7.00 บาท ปรับตัวลดลงถึง -36.36% ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้หลายคนสงสัยว่าการกระทำดังกล่าวมีส่วนเชื่อมโยงกับ บอส ณวัฒน์ หรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้มีการออกแถลงการณ์เตือนกิจกรรม Special Dinner & Talk Show โดยมีการใช้ชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้าของ Miss Universe โดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อองค์กรฯ
ดูเหมือนเรื่องราวดังกล่าวจะเป็นเพียงจุดเริ่มเติมของดราม่าการประกวดในครั้งนี้ ล่าสุด (3 พ.ย. 68) มีการแพร่คลิปขณะที่ ทีมออแกไนซ์ของ Miss Universe นำกาสิโนออนไลน์มาให้นางงามแต่ละประเทศถ่ายสปอนเซอร์ โดยที่ไม่มีการแจ้งก่อน หลังจากที่ บอส ณวัฒน์ เห็นจึงเรียกตำรวจมาตรวจสอบทีมงานทั้งหมด เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ไม่สามารถทำได้ อีกทั้งนางงามไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น อาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นต้องยุติการประกวดได้
บอส ณวัฒน์ เผยความในใจว่า “ตอนแรกสงสัยว่าไม่มีลิสต์สปอนเซอร์รายนี้ ปรากฏว่าพอไปเช็กเป็นกาสิโนออนไลน์ ซึ่งผิดกฎหมายอย่าวงรุนแรง อาจจะต้องหยุดการประกวดก็ได้ เพราะมีป้ายระบุชัดเจนว่าเป็น Miss Universe … นี่แหละคือคนที่ทำลาย Miss Universe แล้วหลอกให้นางงามมาถ่ายโปรโมท เดี๋ยวต้องเอาคืนให้หมด”
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยว่า หากนางงามบางประเทศถ่ายทำไป หากภาพหรือคลิปถูกเผยแพร่อาจทำให้เธอไม่สามารถกลับประเทศได้
