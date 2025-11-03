บอสณวัฒน์ ฉุนจัด ไม่ให้เกียรติเจ้าภาพ จ่าย 70 ล้านจัด มิสยูนิเวิร์ส แต่ถูกคนเนรคุณทำร้าย
“ณวัฒน์” แฉ CEO มิสยูนิเวิร์ส มีคดีติดตัว ซัดจ่าย 70 ล้านบาท แต่ถูกองค์กรเนรคุณ ไม่ให้เกีรยติเจ้าภาพ กันซีนสปอนเซอร์ เตือนอย่าเหยียดเอเชีย
เกิดประเด็นร้อนสะเทือนวงการนางงามอีกครั้งเมื่อ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล หรือ บอสณวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รองประธานองค์กร มิสยูนิเวิร์ส เอเชียน่า และประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ประเทศไทย ได้ออกมาไลฟ์สดเปิดใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการประกวด โดยเล่าว่า
“คนที่เป็นปัญหาอีกคนคือ โรนัล เดย์ (CEO Miss Universe) โรนัล เดย์ คือปัญหาใหญ่ เป็นคนที่ก่อความวุ่นวาย และเพิ่งมาทำงานได้ไม่นาน โรนัล เดย์ เป็นคนที่พูดอะไรแล้วทำให้คุณราอูลไปกันใหญ่ทุกครั้ง ที่หนักไปกว่านั้นคือ โรนัล เดย์ ผมไม่อยากให้เขามาเมืองไทยเพราะว่าเขาจะมานะ เพราะเขามีคดี Sexual Harassment อยู่เดี๋ยวผมจะโพสต์ อันนี้ขอเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกัน
มันหลายกรณีแล้ว คนที่มีเรื่องเกี่ยวกับ Sexual Harassment ไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องกับองค์กรประกวดนางงามได้ สิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่ได้เริ่มก่อน ผมยังนั่งขายสินค้าให้คุณแอน (จักรพงษ์) ผมทำทุกอย่างก็เพื่อช่วยเหลือ แต่คนที่ทำร้ายผมคือคนเนรคุณ
ใครที่ทำร้ายผม มันไม่เคยคิดหรอกว่ามันทำงานหรือเปล่า คนทำงานอยู่ตรงนี้ คนลงทุนอยู่ตรงนี้ ผมให้ไป 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แล้วสำหรับการจัดงานในประเทศไทย แล้วทำกับผมแบบนี้ แล้วไม่ให้ผมทำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสปอนเซอร์ อะไรก็จะไม่ได้ มัวแต่ไปฟังใครปั่นหัวอยู่ แล้วผมจะเงินที่ไหนไปให้คุณอีก
สองล้านเหรียญผมจ่ายแล้วเรียบร้อย ผมมีใบเสร็จ สองล้านเหรียญสหรัฐฯ ก็ 70 ล้านบาทนะ แล้วสปอนเซอร์ขอให้ทำแบบนี้แบบนั้นนิดหน่อย อะไรก็ไม่ได้สักอย่าง แล้วจะก้าวไปทางไหนล่ะชีวิต งานไม่ทำหาแต่เรื่อง เงินไม่หาหาแต่เรื่อง อยู่เฉย ๆ มีความสุข
ประเทศไทยกำลังจะจัด ก็โปรโมทเปอร์โตริโก ไม่ให้เกียรติคนไทย ไม่ให้เกียรติประเทศไทย ไม่ให้เกียรติเจ้าภาพ แค่โหวตกินข้าวแล้วจะให้ผมเลือกอย่างไร จะให้ผมเลือกเองหรือว่าผมจะเลือกประเทศนี้ 10 ประเทศ เพื่อไปกินข้าวที่ภูเก็ตกับผมและวิกตอเรีย (มิสยูนิเวิร์ส ปี 2024) จะให้ผมเลือกเองหรือ พอเลือกเองก็มีปัญหา ผมอุตส่าห์ใช้วิธีง่าย ๆ ใครกดไลก์ กดแชร์รูปมากสุดก็เอาคนนั้นไป มันก็ Fair Pageant ไง
อย่ามาเหยียดเอเชียนะ บอกไว้ก่อน แล้วการโพสต์เรื่องของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกลั่นแกล้ง มันมีความผิดทางกฎหมายนะบอกไว้ก่อน สิ่งที่แฟร์ ๆ ไม่รู้จักทำ สิ่งที่แปลก ๆ ชอบนัก ยังมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะพูดเดี๋ยวเถอะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ณวัฒน์ พาตำรวจลง หลังกองใหญ่ให้นางงาม ถ่ายสปอนผิดกฎหมาย หวั่นยุติการประกวด
- ราคาหุ้น MGI พุ่งเขียว สวนกระแสดราม่า นางงามจักรวาล ณวัฒน์ VS ราอูล
- เดือดจัด “ราอูล” เจ้าของร่วม MUO ฟาด ณวัฒน์ โพสต์โชว์กราฟหุ้น MGI ร่วงหนัก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: