ข่าว

ยื่นแล้ว ร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศ ดันยกเลิกกฎหมายเดิม มุ่งคุ้มครองสิทธิแรงงาน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 17:41 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 17:41 น.
62
ยื่นแล้ว ร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศ ดันยกเลิกกฎหมายเดิม มุ่งคุ้มครองสิทธิแรงงาน

ภาคประชาชนรวบรวม 11,765 รายชื่อ ยื่นร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศต่อรัฐสภา เสนอเลิกกฎหมายปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 หันมาคุ้มครองสิทธิแรงงานและความปลอดภัย

มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์และภาคประชาชน ยื่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศต่อรัฐสภาแล้ว โดยใช้เวลายกร่างกว่า 5 ปี และรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้ 11,765 ราย เพื่อเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังเป็นเพียงร่างกฎหมายที่ถูกยื่นต่อรัฐสภา ยังไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาและยังไม่มีผลบังคับใช้

จากการปราบปราม สู่การคุ้มครองสิทธิ

แกนหลักของร่างกฎหมายฉบับนี้คือการผลักดันให้ยกเลิก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ที่ใช้มาเกือบ 30 ปี ผู้เสนอร่างมองว่ากฎหมายเดิมทำให้ผู้ให้บริการทางเพศที่ทำงานโดยสมัครใจยังมีความผิดทางอาญา และตกอยู่ในสภาพถูกเอาเปรียบหรือถูกละเมิดสิทธิได้ง่าย เพราะเข้าไม่ถึงการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานทั่วไป

ผู้ผลักดันร่างกฎหมายย้ำว่าเจตนาไม่ใช่การส่งเสริมให้คนเข้าสู่อาชีพนี้ แต่ต้องการปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพจริงของสังคม และคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี และความปลอดภัยของคนที่อยู่ในอาชีพนี้อยู่แล้ว

ร่างกฎหมายเสนอให้ผู้ให้บริการทางเพศได้รับการคุ้มครองในฐานะแรงงาน มีสิทธิปฏิเสธการให้บริการ เรียกร้องค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ต่อรองกับนายจ้างและลูกค้าได้ และเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพ

นอกจากนี้ยังกำหนดให้สถานประกอบกิจการทางเพศต้องขออนุญาตและมีมาตรฐานความปลอดภัย เช่น ต้องไม่รบกวนชุมชน มีอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีระบบขอความช่วยเหลือ และห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าไปใช้บริการหรือทำงานในสถานประกอบกิจการทางเพศโดยเด็ดขาด ร่างกฎหมายยังระบุหลักคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิของผู้ให้บริการทางเพศ รวมถึงการป้องกันไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติทั้งระหว่างทำงานและหลังเปลี่ยนอาชีพ

อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังต้องรอกระบวนการพิจารณาของสภาฯ ต่อไป

อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม

แหล่งอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หนุ่มอินเดียจบวิศวะ ปัดข้อเสนองานประจำ ผันตัวเป็นคนขับแท็กซี่ โกยรายได้เพียบ ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดียจบวิศวะ ปัดข้อเสนองานประจำ ผันตัวเป็นคนขับแท็กซี่ โกยรายได้เพียบ

24 วินาที ที่แล้ว
ไทยเฮ ลุ้นชนะ เซอร์เบีย ไม่ส่ง &quot;บอสโควิช&quot; ลงแข่งวอเลย์บอลหญิง VNL 2026 สนามแรก วอลเลย์บอล

ไทยเฮ ลุ้นชนะ เซอร์เบีย ไม่ส่ง “บอสโควิช” ลงแข่งวอเลย์บอลหญิง VNL 2026 สนามแรก

20 นาที ที่แล้ว
เสียใจด้วย คน 9 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เศรษฐกิจ

เสียใจด้วย คน 9 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

42 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 2/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันอังคาร หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 2/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันอังคาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

พ่อแท้ๆ รัดคอลูกสาว 13 ข่มขืนจนเสียสติ แม่รู้ปิดเงียบ นราธิวาส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊กแตน ชลดา ยอมรับ เสียงไม่ใส่เหมือนเก่า ลั่นอายุ 43 วอนอย่าเปรียบเทียบใคร บันเทิง

ตั๊กแตน ชลดา ยอมรับ เสียงไม่ใส่เหมือนเก่า ลั่นอายุ 43 วอนอย่าเปรียบเทียบใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรี 3 มิถุนายน 2569 ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ข่าว

ทางด่วนฟรี 3 มิ.ย. 69 รวม 3 สายทาง 63 ด่าน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา พา AOT ลงพื้นที่ &quot;ช่องอานม้า&quot; อ้างไทยรุกล้ำ ตั้งลวดหนาม-ตู้คอนเทนเนอร์ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา พา AOT ลงพื้นที่ “ช่องอานม้า” อ้างไทยรุกล้ำ ตั้งลวดหนาม-ตู้คอนเทนเนอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยื่นแล้ว ร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศ ดันยกเลิกกฎหมายเดิม มุ่งคุ้มครองสิทธิแรงงาน ข่าว

ยื่นแล้ว ร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศ ดันยกเลิกกฎหมายเดิม มุ่งคุ้มครองสิทธิแรงงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ สุรพล นิติไกรพจน์ คือใคร ดราม่า พรรคปชน. ส่งนั่งทีมผู้ว่าฯ กทม. ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ สุรพล นิติไกรพจน์ คือใคร ดราม่า พรรคปชน. ส่งนั่งทีมผู้ว่าฯ กทม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสนาหอย โพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรัก วิลลี่ แมคอินทอช ลั่น เพื่อนที่ดี คือกำไรของชีวิต มีเงินก็ซื้อไม่ได้ บันเทิง

เสนาหอย โพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรัก วิลลี่ แมคอินทอช ทำคนแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองใหม่ โพสต์ขอบคุณกำลังใจ หลังจบโหนกระแส ลั่น ขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง บันเทิง

ทองใหม่ โพสต์ขอบคุณกำลังใจ หลังจบโหนกระแส ลั่น ขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน &quot;บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ&quot; รอบใหม่ 4-21 มิ.ย. 69 เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ 4-21 มิ.ย. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 กับทีมสนามแรก เป็นรองแค่ไหน วอลเลย์บอล

เปิดอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 กับทีมสนามแรก เป็นรองแค่ไหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามี &quot;เกศ&quot; ส่งข้อความถึงโหนกระแสสดๆ ประกาศเลิกสัมพันธ์ ลั่นให้รับผลกรรมเอง ข่าว

สามี “เกศ” ส่งข้อความถึงโหนกระแสสดๆ ประกาศเลิกสัมพันธ์ ลั่นให้รับผลกรรมเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองใหม่ โฟนอินโหนกระแส ซัดกลับฝ่ายหญิงยังไม่เลิกสามี และอยู่ในบ้านเดียวกัน บันเทิง

ทองใหม่ โฟนอินโหนกระแส ซัดกลับฝ่ายหญิงยังไม่เลิกสามี และอยู่ในบ้านเดียวกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” มั่นใจไม่เสียเปรียบ ไม่ต้องแก้เกม หลังเขมรยื่น UN เรื่องไทยยกเลิก MOU44

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณเกศ เล่ามีอาการตกเลือด อ้างตั้งครรภ์กับ &#039;ทองใหม่&#039; นักเล่าเรื่องผี ฝ่ายชายยันปฏิเสธ ข่าว

คุณเกศ เล่ามีอาการตกเลือด อ้างตั้งครรภ์กับ ‘ทองใหม่’ นักเล่าเรื่องผี ฝ่ายชายยันปฏิเสธ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณเกศ เล่ารสนิยมแปลก อ้าง คุณทองใหม่ ร่วมรักพร้อมดูดวงได้ โดยไม่ต้องใช้สมาธิ ข่าว

คุณเกศ เล่ารสนิยมแปลก อ้าง คุณทองใหม่ ร่วมรักพร้อมดูดวงได้ โดยไม่ต้องใช้สมาธิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา แจ้ง UN เริ่มใช้กลไก UNCLOS ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา แจ้ง UN เริ่มใช้กลไก UNCLOS ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ดีเอสไอ เผยข้อมูลใหม่ “คดีแตงโม” ปมภาพบาดแผล 3 จุด คล้ายถูกของมีคมกรีด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. ไฟเขียว ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ นักเรียน-นักศึกษา อดรับสิทธิ การเงิน

ครม. ไฟเขียว ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ นักเรียน-นักศึกษา อดรับสิทธิ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด หมอลำอาวุโส โรคประจำตัวกำเริบ กลางโชว์ปิดฤดูกาล บอย ศิริชัย ส่งตัวรักษา รพ.ด่วน บันเทิง

อาการล่าสุด หมอลำอาวุโส ป่วยกำเริบ กลางโชว์ปิดฤดูกาล บอย ศิริชัย ส่งตัวรักษา รพ.ด่วน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายไอโอวาคลั่ง ไล่ยิงสมาชิกครอบครัวตาย 6 ศพ ก่อนปลิดชีพตัวเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แลกเงินสด &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ผิดกฎหมาย เสี่ยงจำคุก-ถูกตัดสิทธิ์โครงการรัฐ ข่าว

เตือน! แลกเงินสด “ไทยช่วยไทย พลัส” ผิดกฎหมาย เสี่ยงจำคุก-ถูกตัดสิทธิ์โครงการรัฐ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 17:41 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 17:41 น.
62
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่มอินเดียจบวิศวะ ปัดข้อเสนองานประจำ ผันตัวเป็นคนขับแท็กซี่ โกยรายได้เพียบ

หนุ่มอินเดียจบวิศวะ ปัดข้อเสนองานประจำ ผันตัวเป็นคนขับแท็กซี่ โกยรายได้เพียบ

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
ไทยเฮ ลุ้นชนะ เซอร์เบีย ไม่ส่ง &quot;บอสโควิช&quot; ลงแข่งวอเลย์บอลหญิง VNL 2026 สนามแรก

ไทยเฮ ลุ้นชนะ เซอร์เบีย ไม่ส่ง “บอสโควิช” ลงแข่งวอเลย์บอลหญิง VNL 2026 สนามแรก

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
เสียใจด้วย คน 9 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

เสียใจด้วย คน 9 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 2/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันอังคาร

ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 2/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันอังคาร

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
Back to top button