ยื่นแล้ว ร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศ ดันยกเลิกกฎหมายเดิม มุ่งคุ้มครองสิทธิแรงงาน
ภาคประชาชนรวบรวม 11,765 รายชื่อ ยื่นร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศต่อรัฐสภา เสนอเลิกกฎหมายปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 หันมาคุ้มครองสิทธิแรงงานและความปลอดภัย
มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์และภาคประชาชน ยื่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศต่อรัฐสภาแล้ว โดยใช้เวลายกร่างกว่า 5 ปี และรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้ 11,765 ราย เพื่อเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังเป็นเพียงร่างกฎหมายที่ถูกยื่นต่อรัฐสภา ยังไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาและยังไม่มีผลบังคับใช้
จากการปราบปราม สู่การคุ้มครองสิทธิ
แกนหลักของร่างกฎหมายฉบับนี้คือการผลักดันให้ยกเลิก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ที่ใช้มาเกือบ 30 ปี ผู้เสนอร่างมองว่ากฎหมายเดิมทำให้ผู้ให้บริการทางเพศที่ทำงานโดยสมัครใจยังมีความผิดทางอาญา และตกอยู่ในสภาพถูกเอาเปรียบหรือถูกละเมิดสิทธิได้ง่าย เพราะเข้าไม่ถึงการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานทั่วไป
ผู้ผลักดันร่างกฎหมายย้ำว่าเจตนาไม่ใช่การส่งเสริมให้คนเข้าสู่อาชีพนี้ แต่ต้องการปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพจริงของสังคม และคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี และความปลอดภัยของคนที่อยู่ในอาชีพนี้อยู่แล้ว
ร่างกฎหมายเสนอให้ผู้ให้บริการทางเพศได้รับการคุ้มครองในฐานะแรงงาน มีสิทธิปฏิเสธการให้บริการ เรียกร้องค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ต่อรองกับนายจ้างและลูกค้าได้ และเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพ
นอกจากนี้ยังกำหนดให้สถานประกอบกิจการทางเพศต้องขออนุญาตและมีมาตรฐานความปลอดภัย เช่น ต้องไม่รบกวนชุมชน มีอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีระบบขอความช่วยเหลือ และห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าไปใช้บริการหรือทำงานในสถานประกอบกิจการทางเพศโดยเด็ดขาด ร่างกฎหมายยังระบุหลักคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิของผู้ให้บริการทางเพศ รวมถึงการป้องกันไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติทั้งระหว่างทำงานและหลังเปลี่ยนอาชีพ
อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังต้องรอกระบวนการพิจารณาของสภาฯ ต่อไป
