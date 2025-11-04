ข่าว

“พีมูฟ” แถลงโต้ “ธรรมนัส” ยัน ไม่ได้ยื่น 2,000 รายชื่อ สมัครสมาชิก พรรคกล้าธรรม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 17:40 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 17:36 น.
53
"พีมูฟ" ชี้แจงโต้ "ธรรมนัส" ยัน ไม่ได้ยื่น 2,000 รายชื่อ สมัครสมาชิก "พรรคกล้าธรรม"

“พีมูฟ” แถลงโต้ “ธรรมนัส” ยันไม่เป็นความจริง หลังถูกอ้างนำ 2,000 ชื่อสมัครสมาชิกพรรคกล้าธรรม พร้อมเปิดภาพเอกสารชี้ ชื่อที่ยื่นคือข้อเรียกร้องต่อนโยบายรัฐบาล

จากกรณีที่ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ถึงกรณีที่พรรคกล้าธรรมมีจำนวนสมาชิกมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยระบุว่ากลุ่มพีมูฟเอารายชื่อมาสมัครกว่า 2,000 คน ด้านขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ P-move ได้โพสต์ชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า

ตามที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อออนไลน์ ระบุว่า “ร.อ. ธรรมนัสกล่าวต่อว่า เหตุที่พรรคกล้าธรรมมีจำนวนสมาชิกเป็นอันดับหนึ่ง เพราะพรรคเราทำงานตอบโจทย์พี่น้องประชาชน มีชาวใต้มารอพบที่พรรคและนำรายชื่อมาสมัครเพิ่มเองโดยไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า เมื่อวานก็มีเข้ามาสมัครเพิ่ม กลุ่มพีมูฟเอารายชื่อมาสมัครกว่า 2,000 คน พรรคเราก็เป็นแบบนี้ มีแต่เพิ่ม เพราะเราทำงาน”

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ขอยืนยันว่าการเผยแพร่ข้อความดังกล่าวจากการให้สัมภาษณ์ของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ไม่เป็นความจริง โดยเราขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

แถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move)
FB/ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-move

1. เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568 นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ลงนามในคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และภายหลังได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี นายโสภณ ซารัมย์ เป็นประธานคณะกรรมการ และมีรองนายกรัฐมนตรี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรองประธานคณะกรรมการดังกล่าว และได้มีกำหนดนัดหมายการประชุมครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 3 พ.ย. 2568

2. ในระหว่างนั้นขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้ประกาศระดมการเข้าชื่อเพื่อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 43 (3) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อยื่นต่อประธานและรองประธานคณะกรรรมการขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ในวันนัดหมายประชุม ซึ่งมีเนื้อหาข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ดังนี้

(1) เดินหน้าการดำเนินการให้ “โฉนดชุมชน” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ให้เป็นรูปแบบหนึ่งของการกระจายการถือครองที่ดินตามมาตรา 10 (4) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562

(2) เดินหน้าการศึกษาและปรับปรุงพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 (ตามบันทึกข้อตกลงของอดีตรองนายกรัฐมนตรี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง)

(3) ยุติการเสนอให้ยุบหรือยกเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดยให้สถาบันฯ ดำเนินงานต่อไปจนกว่าครบกำหนดระยะเวลาตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2569

3. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้ยื่นรายชื่อ 10,000 รายชื่อที่ลงนามสนับสนุนข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อรองนายกรัฐมนตรี นายโสภณ ซารัมย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และรองนายกรัฐมนตรี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะรองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ก่อนการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2568 เวลา 10.30 น. ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ฉะนั้น เรายืนยันว่าพีมูฟไม่ได้มีการยื่นรายชื่อ 2,000 รายชื่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิกพรรคกล้าธรรมแต่อย่างใด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อย่าทำนะ &quot;ลอยกระทง&quot; 2568 ตร.เตือน ผิดกฎหมาย ข่าว

อย่าทำนะ “ลอยกระทง” 2568 ตร.เตือน ผิดกฎหมาย

37 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ โคเปนเฮเก้น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

29 นาที ที่แล้ว
สิ้นแล้ว ไดแอน แลดด์ ดาราเจ้าบทบาท ตำนานเข้าชิง 3 ออสการ์ ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว ไดแอน แลดด์ ดาราเจ้าบทบาท ตำนานเข้าชิง 3 ออสการ์

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ ยูนิโอน แซงต์-ชิลลัวส์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มดดำ เมาท์แฟ่ด! ธัญญ่า-เป๊ก ลดสถานะ อาจแค่น้อยใจ ลั่น เรื่องผู้หญิงมันปกติไปแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลดซ้ำ ฮ.กองทัพฟิลิปปินส์ตก ขณะช่วยเหยื่อไต้ฝุ่นคัลแมกี อัปเดตยอดสูญเสียล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า Miss Universe 2025 บันเทิง

สรุปดราม่า Miss Universe 2025 วุ่นวายไม่หยุด ณวัฒน์ ฟาดรัวๆ จนนางงามแห่ลุกหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พีมูฟ&quot; ชี้แจงโต้ &quot;ธรรมนัส&quot; ยัน ไม่ได้ยื่น 2,000 รายชื่อ สมัครสมาชิก &quot;พรรคกล้าธรรม&quot; ข่าว

“พีมูฟ” แถลงโต้ “ธรรมนัส” ยัน ไม่ได้ยื่น 2,000 รายชื่อ สมัครสมาชิก พรรคกล้าธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
SHEIN สั่งแบน Sex Doll ทั่วโลก หลังฝรั่งเศสพบ ตุ๊กตายางอุ้มหมี ลักษณะคล้ายเด็ก ข่าวต่างประเทศ

SHEIN สั่งแบน Sex Doll ทั่วโลก หลังฝรั่งเศสพบ ตุ๊กตายางอุ้มหมี ลักษณะคล้ายเด็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ ข่าว

แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ข่าวร้าย โค้ชอ๊อดบอกเอง “ยูฟ่า ดลพร” เจ็บหัวเข่าหนัก ชวดป้องกันแชมป์ซีเกมส์ 2025

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร ตั้งคำถามปม ธัญญา-เป๊ก ลดสถานะ ลั่น &quot;นึกว่าเลิกนานแล้ว&quot; ทำคนคอมเมนต์สนั่น บันเทิง

ต๊ะ นารากร โพสต์ถามแรง ปม ธัญญ่า-เป๊ก ลดสถานะ ทำคนคอมเมนต์สนั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวอัฟกานิสถาน สรุป ข่าวต่างประเทศ

สรุปแผ่นดินไหว 6.3 เขย่าอัฟกานิสถาน สังเวย 20 ชีวิต บาดเจ็บกว่า 640 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อดังเล่นข่าว นางงาม Miss Universe 2025 วอล์กเอาต์พร้อมกัน บันเทิง

สื่อนอกขยี้ดราม่า นางงาม MU 2025 แห่เดินออกจากห้อง งานหยุดกลางคัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Miss Universe Mexico ออกแถลงป้อง &quot;ฟาติมา&quot; รับไม่ได้ปมถูก &quot;ณวัฒน์&quot; จี้ถามกลางห้องประชุม บันเทิง

Miss Universe Mexico ออกแถลงป้อง “ฟาติมา” รับไม่ได้ปมถูก “ณวัฒน์” จี้ถามกลางห้องประชุม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สลาเวีย ปราก พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้น จักรกฤษณ์ แอดมิตรพ.ด่วน หลังปวดท้องหนัก พบ นิ่วถุงน้ำดีอักเสบ ต้องรอผลทีซีสแกน บันเทิง

ต้น จักรกฤษณ์ แอดมิตรพ.ด่วน หลังปวดท้องหนัก พบ นิ่วถุงน้ำดีอักเสบ ต้องรอผลทีซีสแกน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

น้องคนไหน? ธรรมนัส เผยมีแชตไลน์คนแฉโควตากองสลากฯ ย้ำ 5 เสือสูญพันธุ์ตั้งแต่ รปห.57

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ แฟร้งค์เฟิร์ต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางงาม Miss Universe 2025 พร้อมใจเดินออกจากห้อง หลัง ณวัฒน์ สั่งเชิญเพื่อนออก บันเทิง

นางงามเดือด แห่ลุกออกจากห้อง หลังปะทะ ณวัฒน์ เผย ถูกตะคอก-ไม่ให้เกียรติ : Miss Universe 2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอาแล้วไง! จ๊ะ นงผณี โพสต์ด่าใคร &quot;ขี้โกงจากสันดาน&quot; ทำคนคอมเมนต์เพียบ บันเทิง

เอาแล้วไง! จ๊ะ นงผณี โพสต์ด่าใคร “ขี้โกงจากสันดาน” ทำคนคอมเมนต์เพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร็อบ เยตเทน วัย 38 ปี จ่อเป็นนายกฯ เกย์คนแรกของเนเธอร์แลนด์ คู่หมั้นคือ นิโค คีแนน นักฮอกกี้อาร์เจนตินา ขณะที่สื่อไทยจับตา รอยสักภาษาไทยคำว่า อูบุนตู ข่าวต่างประเทศ

นายกเนเธอร์แลนด์ เปิดตัวคู่หมั้นเกย์ โชว์รอยสักภาษาไทย ความหมายดีมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 17:40 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 17:36 น.
53
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สเปอร์ส พบ โคเปนเฮเก้น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568

ยูเวนตุส พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
สิ้นแล้ว ไดแอน แลดด์ ดาราเจ้าบทบาท ตำนานเข้าชิง 3 ออสการ์

สิ้นแล้ว ไดแอน แลดด์ ดาราเจ้าบทบาท ตำนานเข้าชิง 3 ออสการ์

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568

ลิเวอร์พูล พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
Back to top button