ทองใหม่ โพสต์ขอบคุณกำลังใจ หลังจบโหนกระแส ลั่น ขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง
ทองใหม่ นักเล่าเรื่องผีคนดัง โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจ หลังจบโหนกระแส ลั่น ขอโทษแฟน ๆ ที่ทำให้ผิดหวัง จากนี้จะปรับปรุงตัวเป็นคนใหม่
หลังจากรายการ โหนกระแส ที่ในวันนี้ได้นำเสนอประเด็นร้อนที่มีสาวรายหนึ่งออกมาเรียกร้องหลังถูก นักเล่าเรื่องผีคนดัง “ทองใหม่ เดอะช็อก” แอบถ่าย และข่มขู่ เพราะพยายามจะเลิก แต่นักเล่าชาย โต้กลับว่า ไม่เป็นความจริงตามที่ถูกกล่าวอ้าง ซึ่งเรื่องจะมีการพูดคุยกันหลังบ้านถึงข้อยุติระหว่างทั้งคู่
ล่าสุดหลังจบรายการ โหนกระแส ทองใหม่ นักเล่าเรื่องผีคนดังได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยเขียนขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับ และขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น หลังจากนี้จะปรับปรุงตัวเป็นคนใหม่
“ผมขอขอบคุณ FC ที่ดูรายการจบ แล้ว inbox มาให้กำลังใจ ขอบคุณที่เข้าใจความผิดพลาดในเรื่องส่วนตัวของผม ซึ่งผมยอมรับผิดจากใจตามที่ได้แจ้งในรายการ ขอบคุณที่ยังให้โอกาส ขอบคุณที่ยังมาอุดหนุน สนับสนุนสิ่งที่ผมตั้งใจทำ และจะนำรายได้ไปรักษาแม่ ขอบคุณที่เลือกที่จะเสพที่ผลงาน ขอโทษ และขออภัยที่ทำให้ผิดหวังในตัวผม
จากนี้ ผมขอปรับปรุงเป็นคนใหม่ เหตุการณ์นี้ เหมือนผมได้xายแล้วเกิดใหม่ ชีวิตที่เหลืออยู่ ผมจะใช้อย่างดีที่สุด และหากผมจะยังมีประโยชน์กับสังคมอยู่ ผมยินดีทำทุกอย่างให้ดีครับ ขอบคุณ ขอโทษ และขออภัย FC และผู้เกี่ยวข้องด้วยครับ”
อ้างอิงจาก : FB Mai NTm Fanpage คุณทองใหม่
