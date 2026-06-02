วอลเลย์บอล

เปิดอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 กับทีมสนามแรก เป็นรองแค่ไหน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 16:03 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 16:03 น.
เทียบอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เปิดศึก VNL 2026 สัปดาห์แรกที่หนานจิง ลุยฝ่า 4 ทีมแกร่ง เซอร์เบีย จีน เบลเยียม เช็ก ถ่ายทอดสดช่อง MONOMAX

ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026 หรือ VNL 2026 เริ่มต้นวันที่ 3 มิถุนายน 2026 ทีมชาติไทยถูกจัดให้ลงแข่งสัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน พบกับ 4 ชาติได้แก่ เซอร์เบีย, จีน, เบลเยียม และเช็กเกีย ตามรายงานของ FIVB

โปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์ที่ 1 (เวลาประเทศไทย)

วันพุธที่ 3 มิ.ย. เวลา 14.00 น. ไทย พบ เซอร์เบีย

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. เวลา 18.30 น. ไทย พบ จีน

วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. เวลา 14.00 น. ไทย พบ เบลเยียม

วันอาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. เวลา 10.30 น. ไทย พบ เช็กเกีย

พูลหนานจิงประกอบด้วย 6 ทีม ไทย, จีนเจ้าภาพ, โปแลนด์เจ้าของเหรียญทองแดง VNL ปีล่าสุด, เซอร์เบีย, เบลเยียม และเช็กเกีย แต่ละทีมเจอกันเพียง 4 จาก 5 ทีม ตามสูตรการจัดของ FIVB ในปีนี้ ไทยจึงไม่ต้องเจอโปแลนด์ในสัปดาห์แรก

เทียบอันดับโลก FIVB สถิติพบกันล่าสุด

อันดับโลก FIVB ฉบับล่าสุดอัปเดตเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2026 ตามข้อมูลทางการของ Volleyball World ทีมไทยอยู่อันดับ 18 ของโลก (171.66 คะแนน) ส่วนคู่ต่อสู้ทั้ง 4 ทีมในสัปดาห์แรกอยู่อันดับสูงกว่าทั้งหมด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

จีน อันดับ 6 ของโลก 337.02 คะแนน

จีนเป็นทีมเจ้าภาพหนานจิงและเป็นทีมอันดับสูงสุดที่ไทยต้องเจอในสัปดาห์นี้ การพบกันอย่างเป็นทางการครั้งล่าสุดคือ VNL 2024 ที่มาเก๊า วันที่ 1 มิถุนายน 2024 จีนเอาชนะไทย 3-0 ด้วยสกอร์ 25-23, 25-17, 25-18 โดย หลี่ อิงอิง ทำคะแนนสูงสุด 23 แต้ม ขณะที่ พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ทำให้ไทยได้ 15 แต้ม นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคม 2025 ทั้งสองทีมยังเจอกันในเกมอุ่นเครื่องก่อนชิงแชมป์โลกที่หัวหมาก ผลคือ จีนชนะ 3-0 (25-22, 25-22, 25-18) ทำให้ไทยยังเป็นรองจีนในรอบล่าสุดต่อเนื่อง

เซอร์เบีย อันดับ 9 ของโลก 261.31 คะแนน

เซอร์เบียคืออดีตแชมป์โลก 2 สมัยติด (2018 และ 2022) ก่อนตกรอบ 16 ทีมที่ศึกชิงแชมป์โลก 2025 ในประเทศไทย การพบกันครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการระหว่างไทยกับเซอร์เบียคือ VNL 2024 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2024 ผลปรากฏว่าเซอร์เบียชนะรวด 3-0 (25-13, 29-27, 25-19) ส่วนปี 2025 ทั้งสองทีมไม่ได้พบกันทั้งใน VNL และศึกชิงแชมป์โลกเพราะอยู่คนละพูล

เบลเยียม อันดับ 14 ของโลก 211.23 คะแนน

เบลเยียม ฉายา เสือเหลือ ทำผลงานดีในศึกชิงแชมป์โลก 2025 ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมก่อนตกรอบ จบที่อันดับ 11 การพบกันครั้งล่าสุดระหว่างไทยกับเบลเยียมเกิดขึ้นที่ VNL 2025 วันที่ 5 มิถุนายน 2025 ที่ปักกิ่ง ผลคือ เบลเยียมเอาชนะไทย 3-1 (25-22, 25-23, 24-26, 25-22) กัปตันทีม บริทท์ แฮร์บอตส์ ระเบิดฟอร์มทำไป 31 แต้ม ตามสถิติของ AiScore ทั้งสองทีมพบกันในรายการ VNL มาแล้ว 4 ครั้ง เบลเยียมเป็นฝ่ายชนะทั้ง 4 ครั้ง

เช็กเกีย อันดับ 15 ของโลก 194.30 คะแนน

เช็กเกียคือน้องใหม่ของ VNL ที่เพิ่งกลับเข้ามาในปี 2025 หลังคว้าแชมป์ Challenger Cup 2024 และทำผลงานดีเกินคาดในศึก VNL 2025 ทั้งสองทีมพบกันล่าสุดที่ VNL 2025 วันที่ 21 มิถุนายน 2025 ที่ฮ่องกง ผลคือ เช็กเกียเอาชนะ 3-0 โดยสองเซตแรกเช็กเกียคุมเกมได้สบาย ส่วนเซตสุดท้ายไทยลุ้นกลับมาสู้จนยืดเซตเข้าช่วงดิวซ์ก่อนจะปล่อยให้คู่แข่งปิดเกมไป

ภาพรวมก่อนเปิดศึกสัปดาห์แรก

ทีมไทยภายใต้การคุมทัพของโค้ชเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร เผชิญสัปดาห์แรกที่ทุกคู่ต่อสู้อยู่อันดับโลกสูงกว่า ในสถิติการพบกันล่าสุด ไทยก็เป็นฝ่ายแพ้ทั้ง 4 ทีม ผลงานในสัปดาห์นี้สำคัญต่อทั้งคะแนนสะสมและอันดับโลก เนื่องจากทีมอันดับ 1 ถึง 7 บวกเจ้าภาพจีนจะได้สิทธิ์ผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่มาเก๊า ระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 กรกฎาคม 2026 ขณะที่ทีมอันดับ 18 จะตกชั้นไปจาก VNL 2027

การลงสนามที่หนานจิงจึงเป็นบทพิสูจน์สำคัญของผู้เล่นรุ่นใหม่ในยุคหลังเซเว่นเซียน ว่าจะรับมือกับคู่ต่อสู้ระดับโลกได้ดีแค่ไหนตั้งแต่ก้าวแรกของฤดูกาล

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

