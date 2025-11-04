นิมมานเลือด ไม่ใช่ปมแย่งหญิง เจ็บ 5 แทงคอสาหัส 2 ราย มือแทงลูกนักการเมืองใหญ่?

ข่าวอาชญากรรม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 15:29 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 15:31 น.
103
ภาพ @chiangmainews

ยันไม่ใช่ปัญหาเรื่องผู้หญิง คืบหน้าวัยรุ่นนักทเี่ยวยกพวกทำร้ายกันเลือดอาบหน้าร้านอาหาร ถ.นิมมาน ซอย 7 เจ็บรวม 5 สาหัส 2 มือแทงอ้างลูกนักการเมืองใหญ่ กลุ่มผู้เสียหายชัดไม่รู้จักกันมาก่อน

ความคืบหน้ากรณีกลุ่มวัยรุ่นถูกอาวุธมีดทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดบริเวณหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 7 กลางเมืองเชียงใหม่ เมื่อเวลาราว 23.50 น. ของวันที่ 2 พ.ย.ที่ผ่านมา สร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้คนในร้าน จากการสอบถามกลุ่มผู้เสียหายซึ่งมากันทั้งหมด 10 คน เล่าว่า ขณะนั่งภายในร้านถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุเขม่นและชกผู้เสียหายคนหนึ่ง

ต่อมามีการเข้าไปขอโทษและแยกย้ายกันไป แต่หลังจากที่ร้านอาหารใกล้ปิดบริการ จังหวะที่กลุ่มผู้เสียหายเดินผ่านโต๊ะของคู่กรณีเพื่อออกจากร้าน ปรากฏว่าได้ถูกหาเรื่องซ้ำอีกครั้งและเกิดการชุลมุนหน้าร้านจนมีการชักมีดออกมาแทงกัน โดยเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 5 ราย ในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส 2 ราย

รายแรกถูกแทงต้นคอ 3 แผล แขนซ้าย 2 แผล หน้าท้อง 1 แผล และกลางหลังอีก 1 แผล ขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว

อีกรายถูกแทงเข้าที่ลำคอ อาการสาหัสยังอยู่ในห้องไอซียู

ขณะที่อีก 3 คน มีคนถูกลูกหลงโดนชกภายในร้าน ส่วน 2 รายโดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากมีดที่หลังมือและนิ้วโป้ง

อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้เสียหายยืนยันว่า ไม่เคยรู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อน อีกทั้งการมาที่ร้านเกิดเหตุทั้งหมดเดินทางมาเป็นครั้งแรก

นอกจากนี้กลุ่มผู้เสียหายยัง เคลียร์ข้อเท็จจริงถึงปัญหาที่ทะเลาะวิวาทจนมีคนเจ็บสาหัสนั้น ต้นสายปลายเหตุจริงๆ ไม่เกี่ยวกับปัญหาผู้หญิงตามที่สื่อโซเชียลแชร์และรายงานไปตนคลาดเคลื่อน เพราะในกลุ่มมีผู้หญิงเพียงคนเดียวและมากับแฟน ไม่มีการกร่างหรือสร้างความแตกแยก ขณะที่ฝ่ายผู้ก่อเหตุอ้างว่าตนเป็นลูกนักการเมือง

หลังเกิดเหตุ กลุ่มผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ โดยร้อยเวรนัดให้ทั้งหมดเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในวันพุธนี้ (5 พ.ย.) โดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุถูกจับกุมแต่อย่างใด จึงเป็นเหตุให้ทางผู้เสียหายเกิดความกังวล หากผู้ก่อเหตุเป็นลูกหลานนักการเมืองจริง อาจส่งผลให้คดีที่พวกเขาถูกกระทำนั้นไม่คืบหน้าด้วยหรือไม่

ทั้งนี้ ผู้เสียหายให้ข้อมูลว่า มีภาพและคลิปจากในที่เกิดเหตุหลายมุมรวมถึงภาพจากกล้องหน้ารถซึ่งเตรียมนำส่งให้พนง.สอบสวน ใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมาย.

เพิ่มเติมข้อมูลจากช่อง 7 ระบุเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอที่คาดจะเป็นหลักฐานตอนเกิดเหตุนั้น ในคลิปภาพจะเห็นชายรูปร่างใหญ่ ถือมีดปลายแหลมอยู่ในมือ เข้าไปชกต่อยคู่กรณีและกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกันเข้าช่วยเหลือแต่ก็ถูกทำร้ายล้มลง และเป็นจังหวะที่การ์ดของสถานบันเทิงเข้าห้ามปรามแยกทั้ง 2 ฝ่ายออกจากกัน โดยยังมีเสียงเพลงดังตลอดเวลา เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 7 อำเภอเมืองเชียงใหม่ รอยต่อคืนวันที่ 2 ต่อเนื่องวันที่ 3 พ.ย. เวลา 00.20 น.ของวานนี้.

วัยรุ่นเชียงใหม่ นิมมานเหมินทร์ ซอย 7
ภาพ @chiangmainews
วัยรุ่นเชียงใหม่ นิมมาน
ภาพ @chiangmainews
ถนนนิมมาน ซอย 7
ภาพ @chiangmainews

