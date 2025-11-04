เอาแล้วไง! จ๊ะ นงผณี โพสต์ด่าใคร “ขี้โกงจากสันดาน” ทำคนคอมเมนต์เพียบ

เอาแล้วไง! เกิดอะไรขึ้น จ๊ะ นงผณี โพสต์ด่าใคร “ขี้โกงจากสันดาน” เตรียมรับแรงกระแทกได้เลย ทำคนแห่คอมเมนต์เพียบ
ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องให้ชาวเน็ตได้ใส่ใจกันอีกแล้ว เมื่อจู่ ๆ หน้าเฟซบุ๊กของนักร้องลูกทุ่งสาว จ๊ะ นงผณี โพสต์ข้อความปริศนาถึงใครก็ไม่รู้ โดยระบุว่า “คนเอาเปรียบ คนขี้โกง ไม่ได้ฝึกกันได้ง่าย ๆ นะ มันต้องมาจากสันดานล้วน ๆ ตอนกูใจดี ก็รักษากูไว้เหอะ.. เพราะเมื่อไรที่กูยื่นโนติส นั่นคือกูสุดแล้วววว รอรับแรงกระแทกได้เลย!!! ไปสืบประวัติกูด้วย ถ้ากูฟ้อง กูต้องชนะร้อยเท่านั้น ถ้าเรากำลังเจอคนพวกนี้ .. เราไม่ต้องเสียเวลาคุยเลยนะ เอาตัวเราออกให้ห่าง และอย่าไปเตือนมัน ให้มันนิสัยเลว ๆ อยู่แบบนั้นแหละ ทำยังไงก็ได้ยังงั้น”
งานนี้แม้จะยังไม่รู้ว่า จ๊ะ นงผณี โพสต์ถึงใคร แต่ทางดา้นชาวเน็ตและแฟนคลับต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในทางเดียวกันว่าเห็นด้วยกับลูกทุ่งสาวกันยกใหญ่ หลังจากนี้คงต้องรอดูกันต่อไปแล้วว่าบุคคลปริศนาที่ทำให้จ๊ะเดือดออกสื่อได้ขนาดนี้เป็นใคร หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
