เอาแล้วไง! จ๊ะ นงผณี โพสต์ด่าใคร “ขี้โกงจากสันดาน” ทำคนคอมเมนต์เพียบ

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 15:57 น.
เอาแล้วไง! เกิดอะไรขึ้น จ๊ะ นงผณี โพสต์ด่าใคร “ขี้โกงจากสันดาน” เตรียมรับแรงกระแทกได้เลย ทำคนแห่คอมเมนต์เพียบ

ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องให้ชาวเน็ตได้ใส่ใจกันอีกแล้ว เมื่อจู่ ๆ หน้าเฟซบุ๊กของนักร้องลูกทุ่งสาว จ๊ะ นงผณี โพสต์ข้อความปริศนาถึงใครก็ไม่รู้ โดยระบุว่า “คนเอาเปรียบ คนขี้โกง ไม่ได้ฝึกกันได้ง่าย ๆ นะ มันต้องมาจากสันดานล้วน ๆ ตอนกูใจดี ก็รักษากูไว้เหอะ.. เพราะเมื่อไรที่กูยื่นโนติส นั่นคือกูสุดแล้วววว รอรับแรงกระแทกได้เลย!!! ไปสืบประวัติกูด้วย ถ้ากูฟ้อง กูต้องชนะร้อยเท่านั้น ถ้าเรากำลังเจอคนพวกนี้ .. เราไม่ต้องเสียเวลาคุยเลยนะ เอาตัวเราออกให้ห่าง และอย่าไปเตือนมัน ให้มันนิสัยเลว ๆ อยู่แบบนั้นแหละ ทำยังไงก็ได้ยังงั้น”

งานนี้แม้จะยังไม่รู้ว่า จ๊ะ นงผณี โพสต์ถึงใคร แต่ทางดา้นชาวเน็ตและแฟนคลับต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในทางเดียวกันว่าเห็นด้วยกับลูกทุ่งสาวกันยกใหญ่ หลังจากนี้คงต้องรอดูกันต่อไปแล้วว่าบุคคลปริศนาที่ทำให้จ๊ะเดือดออกสื่อได้ขนาดนี้เป็นใคร หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

คอมเมนต์แฟนคลับคอมเมนต์แฟนคลับ-1

อ้างอิงจาก : FB นงผณี มหาดไทย

