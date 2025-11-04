ข่าว

ชาวเขมร แห่นำรถเข้าปั๊ม เติมน้ำมัน ปตท. หลังจุดกระแสชาตินิยม แบนสินค้าไทย

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 15:19 น.
ชาวเขมร แห่นำรถเติมน้ำมัน ปั๊มปตท. หลังจุดกระแสชาตินิยม แบนสินค้าไทย

เพจดัง แฉภาพ ชาวกัมพูชาแห่เข้าคิวเติมน้ำมัน ปตท. อย่างคึกคัก สวนกระแสชาตินิยมแบนสินค้าไทย ชาวเน็ตไทยสงสัยไหนว่าแบนไปแล้วไม่ใช่หรือ

จากกรณีกระแสชาตินิยมในประเทศกัมพูชาที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะในสถานการณ์การปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้ชาวกัมพูชาบนโซเชียลมีเดียได้ร่วมกันรณรงค์แคมเปญ “Khmer love Khmer” และ “Boycott Thai Products” เพื่อเรียกร้องให้หันมาใช้แบรนด์ท้องถิ่นและแบนธุรกิจแฟรนไชส์จากไทย

กระแสดังกล่าวได้ลุกลามอย่างหนัก จนมีการปลดป้ายโลโก้แบรนด์ไทยในหลายพื้นที่ทั่วกรุงพนมเปญ โดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ผสมโรงกับการที่ นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต เคยออกมาประกาศว่า กัมพูชาจะระงับการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซจากไทยทั้งหมด พร้อมทั้งมีนักธุรกิจรายใหญ่ประกาศจะเข้าปรับโฉมปั๊ม ปตท. ทุกแห่งให้กลายเป็นแบรนด์ท้องถิ่น PPC (Peace Petroleum Cambodia) เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในชาติ

ชาวกัมพูชาทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ต่อคิวเติมน้ำมันในปั๊ม ปตท.
FB/ Army Military Force

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์ภาพที่ค่อนข้างสวนทางกับกระแสชาตินิยมของชาวกัมพูชาที่กำลังเข้มข้น โดยเป็นภาพชาวกัมพูชาจำนวนมาก ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ กำลังเข้าคิวรอเติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. แห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญอย่างคึกคัก

หลังจากที่ชาวเน็ตไทยได้เห็นภาพดังกล่าว ต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เช่น “ไหนว่า ไม่ใช้ของไทยงัยล่ะ555” , “แห่ไปเติมน่ะไม่แปลก มันแปลกที่มันส่งเข้าไปได้ไง ไหนว่าปิดด่าน” , “แต่ไทยก็ยังคงขายนํ้ามันให้พวกมัน” , “เป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาไทยแทบทุกอย่าง แต่เสือกปากแจ๋ว โง่ และกร่าง เนรคุณ อกตัญญูทุกรูปแบบ” เป็นต้น

FB/ Army Military Force

