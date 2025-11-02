อังกฤษระทึก! ผู้โดยสารถูกแทงบนรถไฟ เจ็บหลายราย จับคนร้ายได้แล้ว
อังกฤษระทึก มีผู้โดยสารถูกแทงบนรถไฟ เบื้องต้นไม่ทราบจำนวนชัดเจน แต่ตำรวจระบุว่าหลายราย ขณะที่จับกุมคนร้ายได้แล้วสองคน
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุประชาชนหลายคนโดนแทงบนรถไฟที่กำลังเดินทางจากดอนแคสเตอร์ ไปยังคิงครอส ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บกี่ราย แต่ยืนยันว่ามีคนถูกแทงหลายคนบนรถไฟ และนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว โดยเหตุเกิดเมื่อช่วงเวลาประมาณ 19.39 น. ตามเวลาท้องถิ่น
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานว่าพวกเขาสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้สองราย แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดหรือมูลเหตุจูงใจเพิ่มเติม
ด้านนายเคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าเขารู้สึกกังวลใจอย่างมาก และเขาขอส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบทุกคน และขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว
