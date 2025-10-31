ข่าวต่างประเทศ

พี่เลี้ยงคลั่งยา ใช้ไขควงแทงปู่ 83 ดับคาบ้าน สยองคำสารภาพ ‘ฉันแทงเขาไม่ยั้ง’

เผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 15:31 น.
63
พี่เลี้ยงคลั่งใช้ไขควงแทงปู่ 83 ดับคาบ้าน

สยอง พี่เลี้ยงเด็กคลั่งยาใช้ไขควงแทงปู่วัย 83 ดับคาบ้าน สารภาพ ‘ฉันแทงเขาไม่ยั้ง’ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเห็ดหลอนประสาทและกัญชา ศาลตั้งข้อหาหนัก-ค้านประกันตัว

เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเหตุอาชญากรรมสุดสะเทือนขวัญที่เมืองรอยัลโอ๊ก รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา กรณี เดวิด ออง (David Ong) คุณปู่วัย 83 ปี ถูกแทงเสียชีวิตด้วยไขควงในบ้านพัก ขณะที่เขาเข้าไปดูอาการของหลานสาววัย 3 ขวบ สิ่งที่น่าตกใจนั่นก็คือ ซาแมนธา บูธ (Samantha Booth) วัย 35 ปี พี่เลี้ยงของเด็กผู้ก่อเหตุ

เจ้าหน้าที่เชื่อว่าบูธอาจอยู่ในภาวะคลุ้มคลั่งที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด เธอถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และทารุณกรรมเด็ก

โศกนาฏกรรมนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพ่อแม่ของเด็กหญิง 3 ขวบออกไปทำธุระนอกเมือง จึงได้ติดต่อให้ เดวิด ออง ผู้เป็นปู่ เข้าไปตรวจสอบที่บ้าน เนื่องจากไม่สามารถติดต่อพี่เลี้ยงได้ จากนั้นพ่อและแม่ของเด็กน้อยไม่สามารถติดต่อปู่ได้ จึงขอให้พี่ชายของเธอ (อาของเด็ก) เข้าไปดูที่บ้าน เขาได้พบกับ บูธ พี่เลี้ยงที่มีเลือดท่วมตัวอยู่ในชั้นใต้ดินใกล้กับร่างของนายอองที่มีบาดแผลบริเวณศีรษะ

ปู่วัย 83 ถูกพี่เลี้ยงหลานคลั่งยาใช้ไขควงแทงเสียชีวิต

บูธอยู่ในสภาพคลั่งไคล้ พุ่งเข้าทำร้ายอาของเด็ก แต่เขาพยายามปัดป้องและรีบคว้าตัวหลานสาววิ่งหนีออกจากบ้าน

หัวหน้าตำรวจรอยัลโอ๊กเผยว่า พี่เลี้ยงเด็กถือไขควงวิ่งไล่ตามอาและหลานสาวไปตามถนน พร้อมส่งเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือจนเพื่อนบ้านได้ยินเสียงและพาทั้งคู่เข้าไปหลบในบ้าน ซึ่งอาและหลานสาวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยในระหว่างการต่อสู้

ซาแมนธา บูธ ยังคงเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในบริเวณนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ เธอตัดสินใจเปลื้องผ้าออกทั้งหมดและพยายามวิ่งหลบหนี แต่ก็ถูกจับกุมตัวไว้ได้ในที่สุด อย่างไรก็ดี บูธรับดูแลเด็กให้กับครอบครัวนี้มาอย่างน้อย 2 ปีก่อนที่จะเกิดเหตุ และไม่มีประวัติอาชญากรรมใด ๆ

ป้าของเด็กน้อย โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจผ่านโซเชียลว่า “เดวิด ออง พ่อของฉัน เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าเมื่อเย็นวันศุกร์ ขณะที่เขาปกป้องหลานสาววัย 3 ขวบที่เขารัก” และ “ความสูญเสียนั้นประเมินค่าไม่ได้ ใครก็ตามที่รู้จักพ่อของฉันจะรู้ว่าเขาเป็นคนใจดี มีเมตตา มีความรัก ฉันมักจะพูดเสมอว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดที่ฉันรู้จัก”

หลังจากตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบเห็ดหลอนประสาท (Psychedelic Mushrooms) และกัญชาอยู่ในกระเป๋าของเธอ ขณะอยู่ในรถตำรวจ บูธสารภาพออกมาว่า “ฉันแทงเขาไม่ยั้ง และใช่ ฉันทำเอง พระเจ้า มันง่ายเกินไป”

ทั้งนี้ พี่เลี้ยงสาวถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและทารุณกรรมเด็ก โดยถูกศาลสั่งควบคุมตัวโดยไม่ให้ประกันตัว

พี่เลี้ยงเด็กแทงปู่ 83 ดับ

ข้อมูลจาก : nypost

