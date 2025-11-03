มิลลี่ ยื่นฟ้อง เดวิด ฮาร์เบอร์ ปมล่วงละเมิด กลั่นแกล้งในกองถ่าย ส่อแตกหักก่อนซีรีส์ฉาย
“มิลลี่ บ็อบบี บราวน์” ยื่นฟ้อง “เดวิด ฮาร์เบอร์” นักแสดงร่วม Stranger Things ข้อหาล่วงละเมิดและกลั่นแกล้งในกองถ่าย แม้จะมีการสอบสวนจากต้นสังกัดแล้ว
เกิดเรื่องอื้อฉาวสะเทือนวงการฮอลลีวูดเมื่อสื่อดังของอังกฤษ ตีข่าวว่า มิลลี่ บ็อบบี บราวน์ นักแสดงสาวผู้รับบท “อีเลเว่น” ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนว่าถูก เดวิด ฮาร์เบอร์ นักแสดงรุ่นใหญ่ผู้รับบท “จิม ฮอปเปอร์” พ่อบุญธรรมในจอ ล่วงละเมิดและกลั่นแกล้งในกองถ่ายซีรีส์ดังอย่าง Stranger Things
รายงานระบุว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนการถ่ายทำซีซั่นที่ 5 ซึ่งเป็นซีซั่นสุดท้ายของซีรีส์ โดยข้อกล่าวหาดังกล่าวได้นำไปสู่การสืบสวนภายในของ Netflix ซึ่งใช้เวลานานหลายเดือน
จากแหล่งข่าวเผยว่า มิลลียื่นเรื่องร้องเรียนก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำซีซั่นสุดท้าย มีข้อกล่าวหามากมายหลายหน้า และการสอบสวนก็ดำเนินไปนานหลายเดือน อย่างไรก็ตาม มีการยืนยันแล้วว่า การสอบสวนนี้ยังไม่รวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศแต่อย่างใด ขณะที่ Netflix ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ต่อประเด็นดังกล่าว แต่คนจากวงในชี้ว่าบริษัทยังคงมุ่งเน้นให้การผลิตซีซั่นสุดท้ายดำเนินต่อไป
มีรายงานว่า ในระหว่างที่การสอบสวนดำเนินไป พร้อมกับการถ่ายทำซีซั่นที่ 5 นั้น มิลลี่ จะมีตัวแทนส่วนตัว คอยติดตามไปด้วยขณะถ่ายทำ ซึ่งซีซั่นสุดท้ายนี้มีกำหนดฉาย 3 ส่วน คือ ภาค 1 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ภาค 2 ในวันที่ 25 ธันวาคม และภาคจบในโรงภาพยนตร์วันที่ 31 ธันวาคม
นอกจากประเด็นความขัดแย้งกันในกองถ่ายแล้ว เดวิด ฮาร์เบอร์ ยังต้องเจอกับข้อกล่าวหาว่าเขานอกใจ ท่ามกลางกระแสข่าวการแยกทางกับ ลิลลี่ อัลเลน ภรรยานักร้องชื่อดัง ซึ่งทั้งคู่แต่งงานกันตั้งแต่ปี 2563 และกำลังอยู่ในกระบวนการหย่า โดยในอัลบั้มใหม่ของ ลิลลี่ อัลเลน ยังมีเนื้อหาที่พูดถึงการนอกใจอีกด้วย
ที่มา: MANDATORY
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลือสยอง คริส วู อดีตสมาชิก EXO เสียชีวิตในคุก อดอาหารประท้วง-สภาพเวทนา
- ส่องลุค ซิดนีย์ สวีนนีย์ ใส่เดรสบางไร้บรา โชว์อกเปลือย อวดหุ่นเป๊ะทุกมุม
- ลุ้นหนัก ลิซ่า BLACKPINK รับบท ราพันเซล ใน Rapunzel ภาพจำใหม่เจ้าหญิงผมทอง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: