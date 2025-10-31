ข่าวดาราบันเทิง

ปู มัณฑนา ปัดตอบปม หมดตัว-เลิกสามี หาญส์ หิมะทองคำ ฉะ กรรชัย ทำชีวิตพังพินาศ

ปู มัณฑนา ปัดตอบสื่อปม หมดตัว-เลิกสามีนักการเมือง หาญส์ หิมะทองคำ ฉะเจ้าพ่อสื่อ หนุ่ม กรรชัย ไร้จรรยาบรรณ บิดเบือนข้อเท็จจริง ทำชีวิตพินาศ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 มีรายงานว่า ปู มัณฑนา พร้อมด้วย เจ๊พัช กฤษอนงค์ และผู้เสียหายอีกหนึ่งราย เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียน ต่อ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชน ให้ตรวจสอบรายการโหนกระแส และพิธีกรดัง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เหตุไร้จรรยาบรรณ ไร้คุณธรรมและจริยธรรม สร้างความแตกแยกให้สังคม ชุมชน และครอบครัว นำเสนอข้อมูลเท็จ-บิดเบือน ณ องประชุมกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา

หลังจากยื่นหนังสือแล้วเสร็จ ปู มัณฑนา ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าวอยู่ โดยประเด็นที่หลาย ๆ คนต้องการคำตอบมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นข่าวลือที่ว่า ปู มัณฑนา หมดตัว จนสามี หาญส์ หิมะทองคำ ต้องขอแยกทาง ซึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่พูดถึงประเด็นดังกล่าวว่า

“ความสัมพันธ์กับสามีตอนนี้ ไม่ค่อยอยากพูดเลย เอาจริง ๆ ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับปู เป็นเพราะนายกรรชัย กำเนิดพลอยค่ะ ที่เขาโกหกทุกสิ่งทุกอย่าง ละเมิดสิทธิปู ศาลท่านยังไม่ตัดสินเลยว่าปูผิดหรือถูก แต่นายกรรชัย กำเนิดพลอย เป็นศาลเตี้ยพิพากษาปูแล้ว แต่เรื่องอื่นขอยังไม่พูดดีกว่าค่ะ ปูยังไม่พร้อม และกระทบกับลูกด้วย”

เส้นทางรัก ปู มัณฑนา-หาญส์ หิมะทองคำ พบรักกลางกองถ่าย จนกลายเป็นคู่ชีวิต
ภาพจาก : finaleweddingstudio

เส้นทางรัก ปู มัณฑนา-หาญส์ หิมะทองคำ พบรักกลางกองถ่าย จนกลายเป็นคู่ชีวิต-3

เส้นทางรัก ปู มัณฑนา-หาญส์ หิมะทองคำ พบรักกลางกองถ่าย จนกลายเป็นคู่ชีวิต-7

