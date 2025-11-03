นิพิฏฐ์ ซัดโครมใหญ่ จวก “นายกฯ หนู” ไร้มารยาท ใส่เสื้อภท.เปิดตัวหน้าปชป.
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ จวกนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล ไร้มารยาท เปิดตัวหน้าที่ทำการปชป. ฝากถึง ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย แนะนำในครม. สิ่งไหนควรทำได้ ?
การเมืองแบบหยาบ ! เกิดขึ้นเมื่อล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.จังหวัดตรัง โดยกระทำกันเอกเกริกหน้าที่ทำหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กระทั่งเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณืชนิดรอดการโดนซัดจากขั้วตรงข้ามได้ยากจริงๆ เพราะสดๆ ร้อนๆ นาย นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ถึงกับออกโรงร่ายยาวผ่านเฟซบุ๊กทันทีว่า นายอนุทินหรือเสี่ยหนูนั้นได้โชว์พฤติกรรมการเมืองแบบไทยๆ ที่ไร้มารยาทขั้นสุดเลยทีเดียว !!
เนื้อหาจากเฟซบุ๊กนายนิพิฏฐ์ เริ่มจากระบุหลังตนฟังข่าวนายกรัฐมนตรีตรวจราชการจ.กระบี่ แต่งเครื่องแบบสีกากีเรียบร้อย เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการเสร็จก็ขึ้นเวทีหาเสียงให้ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย ต่อมาวันที่ 2 พ.ย.68 นายกรัฐมนตรีไปเปิดตัวผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยที่ จ.ตรัง
แม้คราวนี้ไปเป็นการส่วนตัว แต่การที่นายกรัฐมนตรีใส่เสื้อพรรคภูมิใจไทย ให้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดตรัง แต่ฉากหลัง มีป้ายที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นหราอยู่ ทั้ง 2 กรณี มิควรทำ
กรณีแรกที่จ.กระบี่ ตรวจราชการแต่งเครื่องแบบกากีเสร็จแล้วขึ้นเวทีหาเสียงอาจผิดกฎหมายและผิดจริยธรรมเอาเสียด้วยซ้ำ ส่วนกรณีที่ 2 ใส่เสื้อพรรคภูมิใจไทยในที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ เป็นการไร้มรรยาททางการเมืองอย่างชัดเจน
เรื่องแบบนี้ คนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องรู้หรือควรรู้
“จังหวัดตรัง” เป็นที่อยู่ของอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย, อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 สมัย และอดีตรัฐมนตรีเกือบทุกกระทรวงของประเทศนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี 4 เดือน ควรใช้ความระมัดระวังมากกว่านี้
ผมเขียนแค่นี้แหละครับ เพียงแต่อยากจะบอกนายกรัฐมนตรี ว่า ต่อไปให้หัดมีมรรยาททางการเมือง “อย่าริทำ” อีก
ฝากถึง ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย แนะนำในครม.หน่อย ว่าสิ่งไหนครม. ทำได้ สิ่งไหนทำไม่ได้ หรือสิ่งไหนควรทำ สิ่งไหนไม่ควรทำ ยุคที่การเมือง “ไร้มรรยาท” ผมก็บังอาจไร้มรรยาทกับนายกรัฐมนตรีอย่างนี้แหละครับ”.
