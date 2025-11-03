ข่าวการเมือง

นิพิฏฐ์ ซัดโครมใหญ่ จวก “นายกฯ หนู” ไร้มารยาท ใส่เสื้อภท.เปิดตัวหน้าปชป.

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 09:57 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 09:57 น.
81
อนุทินเปิดตัวหน้าปชป
ภาพ @Facebook

นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ จวกนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล ไร้มารยาท เปิดตัวหน้าที่ทำการปชป. ฝากถึง ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย แนะนำในครม. สิ่งไหนควรทำได้ ?

การเมืองแบบหยาบ ! เกิดขึ้นเมื่อล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.จังหวัดตรัง โดยกระทำกันเอกเกริกหน้าที่ทำหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กระทั่งเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณืชนิดรอดการโดนซัดจากขั้วตรงข้ามได้ยากจริงๆ เพราะสดๆ ร้อนๆ นาย นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ถึงกับออกโรงร่ายยาวผ่านเฟซบุ๊กทันทีว่า นายอนุทินหรือเสี่ยหนูนั้นได้โชว์พฤติกรรมการเมืองแบบไทยๆ ที่ไร้มารยาทขั้นสุดเลยทีเดียว !!

เนื้อหาจากเฟซบุ๊กนายนิพิฏฐ์ เริ่มจากระบุหลังตนฟังข่าวนายกรัฐมนตรีตรวจราชการจ.กระบี่ แต่งเครื่องแบบสีกากีเรียบร้อย เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการเสร็จก็ขึ้นเวทีหาเสียงให้ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย ต่อมาวันที่ 2 พ.ย.68 นายกรัฐมนตรีไปเปิดตัวผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยที่ จ.ตรัง

แม้คราวนี้ไปเป็นการส่วนตัว แต่การที่นายกรัฐมนตรีใส่เสื้อพรรคภูมิใจไทย ให้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดตรัง แต่ฉากหลัง มีป้ายที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นหราอยู่ ทั้ง 2 กรณี มิควรทำ

กรณีแรกที่จ.กระบี่ ตรวจราชการแต่งเครื่องแบบกากีเสร็จแล้วขึ้นเวทีหาเสียงอาจผิดกฎหมายและผิดจริยธรรมเอาเสียด้วยซ้ำ ส่วนกรณีที่ 2 ใส่เสื้อพรรคภูมิใจไทยในที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ เป็นการไร้มรรยาททางการเมืองอย่างชัดเจน
เรื่องแบบนี้ คนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องรู้หรือควรรู้

อนุทิน เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส จังหวัดตรัง หน้าปชป
ภาพ Facebook @nipit.in

“จังหวัดตรัง” เป็นที่อยู่ของอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย, อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 สมัย และอดีตรัฐมนตรีเกือบทุกกระทรวงของประเทศนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี 4 เดือน ควรใช้ความระมัดระวังมากกว่านี้

ผมเขียนแค่นี้แหละครับ เพียงแต่อยากจะบอกนายกรัฐมนตรี ว่า ต่อไปให้หัดมีมรรยาททางการเมือง “อย่าริทำ” อีก
ฝากถึง ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย แนะนำในครม.หน่อย ว่าสิ่งไหนครม. ทำได้ สิ่งไหนทำไม่ได้ หรือสิ่งไหนควรทำ สิ่งไหนไม่ควรทำ ยุคที่การเมือง “ไร้มรรยาท” ผมก็บังอาจไร้มรรยาทกับนายกรัฐมนตรีอย่างนี้แหละครับ”.

อนุทินใส่เสื้อสีกากีที่กระบี่
ภาพ Facebook @nipit.in
อนุทิน ประชาธิปัตย์
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวการเมืองไทยที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว บันเทิง

ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว

1 นาที ที่แล้ว
เมย์รัชนก สมาคมแบด ข่าวกีฬา

ปมเบี้ยเลี้ยงแบดมินตัน ไม่จบ ! เมย์ รัชนก โพสต์ชัด หมิว ชี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงิน

21 นาที ที่แล้ว
เจ้าภาพ MUT โต้กลับ กองแม่จักรวาล ทำสปอนเซอร์เสียหาย ขู่ใช้กฎหมายฟ้องกลับ บันเทิง

เจ้าภาพ MUT โต้กลับ กองแม่จักรวาล ทำสปอนเซอร์เสียหาย ขู่ใช้กฎหมายฟ้องกลับ

32 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“ฟิยาตา” มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 มาถึงไทยแล้ว แฟนคลับแห่ส่ง หลังฝ่ามติกองประกวด

37 นาที ที่แล้ว
ธัญญ่า ตอบชัด ถ้า เป๊ก สัณณ์ชัย ง้อ 10 ล้านเป็นเรทของ 10 ปีที่แล้ว บันเทิง

ธัญญ่า ตอบชัด ‘เป๊ก’ ง้อ 10 ล้านจะคืนดีไหม? หลังประกาศลดสถานะ เคลียร์ปมมือที่สาม

42 นาที ที่แล้ว
สรุปเงื่อนไข &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ที่ Big C ใช้ได้เฉพาะร้านเช่าและศูนย์อาหารเท่านั้น โซนซูเปอร์มาร์เก็ต และ Big C mini ไม่ร่วมรายการ เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด “คนละครึ่งพลัส” ใช้ที่ Big C ได้เฉพาะบางโซนที่ร่วมโครงการ

46 นาที ที่แล้ว
วิธีสร้างรูปชุดไทย AI ที่วัดอรุณฯ สุโขทัย หรือภาพคู่ริมน้ำ ด้วยคำสั่ง Gemini พร้อมวิธีอัปโหลดรูปหน้าตรงให้ AI เรียนรู้ เทคโนโลยี

แจกคำสั่ง Gemini Ai สร้างรูป “วันลอยกระทง” โปรไฟล์ชุดไทย-ภาพคู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลัมโบร์กินี กัลลาร์โด กันจอมพลัง ข่าว

ลัมโบร์ฯ สีแดง กันจอมพลัง เจ้าของรถตัวจริงเล่าปมภาษี โยงข่าวใหญ่ยึดรถลอต 300 คัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีเดือด อภิสิทธิ์ เผชิญหน้า นิสิตจุฬา เก๋าเกมส์แก้ข้อครหา สั่งฆ่า สลายการชุมนุม 53 ข่าวการเมือง

นาทีเดือด อภิสิทธิ์ เผชิญหน้า นิสิตจุฬา เก๋าเกมส์แก้ข้อครหา สั่งฆ่า สลายการชุมนุม 53

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลจีนลือ คริส วู เสียชีวิตในคุกหลังอดอาหารประท้วง ข่าวต่างประเทศ

ลือสยอง คริส วู อดีตสมาชิก EXO เสียชีวิตในคุก อดอาหารประท้วง-สภาพเวทนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยเตรียมลุ้น หวยลาวพัฒนา งวด 3 พ.ย. 68 เริ่มถ่ายทอดสด 20.00 น. ตามเวลาไทย เช็กช่องทางดูผลสด พร้อมเปิดสถิติ 9 งวดย้อนหลัง ที่เคยออก วันที่ 3 หวยลาว

หวยลาว 3/11/68 วันจันทร์ ส่องสถิติหวยออก “วันที่ 3” ย้อนหลัง 9 งวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เรืองไกร&quot; ยื่นไต่สวน &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ปมโพสต์แฉขบวนการโกง ใหญ่คับฟ้า นายกยังไม่กล้าแตะ ข่าว

“เรืองไกร” ร้องสอบ “ไอซ์ รักชนก” ปมโพสต์แฉขบวนการโกง ใหญ่คับฟ้า นายกยังไม่กล้าแตะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใช้ได้แล้ว สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้าน CJ MORE เช็กสาขาเข้าร่วม เศรษฐกิจ

ใช้ได้แล้ว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้าน CJ MORE เช็กสาขาเข้าร่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ๊ต ภาสกร ขอโทษหลังหลุดคำพูดกอบโกย ดูถูกซีรีส์วายในไลฟ์สด บันเทิง

ดาราซีรีย์วาย ยอมรับผิด หลังหลุดพูด ‘ช่วงกอบโกย’ ใช้คำส่อทางเพศ สาววายเดือด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มอดีตพนักงานเทศบาลนครอุดรฯ วัย 62 ปี เมาอาละวาด ถือปืนไปง้อภรรยาหลวงที่บ้าน หลังอ้างว่าบรรดากิ๊กทั้งหมด 52 คน ตีจาก เมียไม่เล่นด้วย แจ้งตำรวจรวบทันควัน ข่าว

หมดลายเจ้าชู้! หนุ่มเมาช้ำใจ กิ๊ก 52 คนทิ้ง ควงปืนบุกง้อเมียหลวง ขอคืนดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา เปิดหน้าลุย หนุ่ม-ทนายแก้ว หลังได้หมายศาล ลั่น เจอฟ้องกลับแน่ บันเทิง

ปู มัณฑนา เปิดหน้าลุย หนุ่ม-ทนายแก้ว หลังได้หมายศาล ลั่น เจอฟ้องกลับแน่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินเปิดตัวหน้าปชป ข่าวการเมือง

นิพิฏฐ์ ซัดโครมใหญ่ จวก “นายกฯ หนู” ไร้มารยาท ใส่เสื้อภท.เปิดตัวหน้าปชป.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตรุมจวก “ปาร์ตี้เหมืองทอง” จับเกย์เสพยา ตั้งชื่อเหยียด-ตีตรา LGBTQ+

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลแชร์คลิปพนักงานเก็บของ 7-Eleven จุด T2 ขาออกในประเทศ สนามบินดอนเมือง หลังประกาศปิดถาวร ผู้โดยสารเสียดาย ที่พึ่งปากท้อง ราคาย่อมเยา ข่าว

ปิดถาวร “เซเว่น” สนามบินดอนเมือง ที่พึ่งความหิว ผู้โดยสารขาออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธัญญ่า เปิดใจลดสถานะ เป๊ก สัณณ์ชัย ยันไม่เกี่ยวกับ ดิว อริสรา บันเทิง

ลือมั่ว ‘ธัญญ่า’ ช่วยป้อง ดิว อริสรา ยันไม่ใช่มือที่ 3 เป๊ก แจงเหตุลดสถานะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี ทอดพระเนตรโขนสืบสานพระราชปณิธาน “พระพันปีหลวง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้าม 7 ยานพาหนะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดือดจัด &quot;ราอูล&quot; เจ้าของร่วม MUO ฟาด ณวัฒน์ โพสต์โชว์กราฟหุ้น MGI ร่วงหนัก บันเทิง

เดือดจัด “ราอูล” เจ้าของร่วม MUO ฟาด ณวัฒน์ โพสต์โชว์กราฟหุ้น MGI ร่วงหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยเจอฝนหนัก 24-48 ชม. ข้างหน้า ผลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง-ตะวันออก บวกหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ ขณะที่พายุ &quot;คัลแมกี&quot; ยังไม่กระทบโดยตรง ข่าว

กรมอุตุฯ เตือน พายุ “คัลแมกี” จ่อข้ามฟิลิปปินส์ กทม. ฝนชุก 3-4 พ.ย. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดราม่า องค์กรนางงามจักรวาล ร่อนจดหมายเตือน แอบอ้างชื่อ-โลโก้ จัดงานดินเนอร์พิเศษ ย้ำไม่เคยอนุญาต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 09:57 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 09:57 น.
81
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว

ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
เมย์รัชนก สมาคมแบด

ปมเบี้ยเลี้ยงแบดมินตัน ไม่จบ ! เมย์ รัชนก โพสต์ชัด หมิว ชี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงิน

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
เจ้าภาพ MUT โต้กลับ กองแม่จักรวาล ทำสปอนเซอร์เสียหาย ขู่ใช้กฎหมายฟ้องกลับ

เจ้าภาพ MUT โต้กลับ กองแม่จักรวาล ทำสปอนเซอร์เสียหาย ขู่ใช้กฎหมายฟ้องกลับ

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568

“ฟิยาตา” มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 มาถึงไทยแล้ว แฟนคลับแห่ส่ง หลังฝ่ามติกองประกวด

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
Back to top button