ปู มัณฑนา ฟาดไม่ยั้ง โพสต์รัวถึง พิธีกร-รายการเหี้x ทำโซเชียลเดือดแบบไม่พัก

หมายถึงใคร? ปู มัณฑนา ฟาดไม่ยั้ง โพสต์รัว ๆ ถึงพิธีกร-รายการเหี้x แถมเตรียมเฉลยตัวจริงเบื้องหลังเพจดังจอมแฉ ทำโซเชียลเดือดแบบไม่พัก
ดูเหมือนว่าดราม่าจะลุกลามบานปรายขึ้นเรื่อย ๆ แล้วสำหรับกรณีของ ปู มัณฑนา ที่ก่อนหน้านี้ก็ออกมารัวโพสต์ต่อว่า เจ้าพ่อสื่อ รายหนึ่งที่ใช้เพจอวตารมาทำร้ายคนอื่น ซึ่งหลายคนก็ยังไม่อาจคาดเดาได้ว่านักแสดงดังหมายถึงใครกัน
ล่าสุดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ปู มัณฑนา ก็รัวโพสต์อีก 8 โพสต์ในคราวเดียวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว โดยมีเนื้อหาถึงพิธีกรคนหนึ่ง และรายการหนึ่ง ทั้งยังมีการเตรียมจะเฉลยตัวต้นเบื้องหลังของเพจออีซ้อ, ท่านเปา และแหม่มโพธิ์ดำ เริ่มต้นจากนิทานแม่ปู ระบุว่า “นิทานจากแม่ปู กาลครั้งหนึ่งมีรายการเหี้xรายการหนึ่ง เอาเรื่องของเหยื่อไปเล่าหากินกับสัตว์ทุกตัวฟัง แต่กลับไม่มีใครฟัง ยกเว้นควาย จบค่ะ”
โพสต์ต่อ ๆ มาคือ “เมีย 49 เบรคผัวหน่อยนะคะ โทรกระหน่ำเลย เห็นแล้วสมเพชค่ะ”, “แม่ปูนัดเหยื่อจากรายการดัง แจ้งความกองปราบหลายฐานความผิดเร็ว ๆ นี้ โปรดติดตามนะคะ”, “อยากรู้ไหมคะว่า แหม่มโพธิ์ดำ, อีซ้อ, กับท่านเปา คือใคร กล้ารับโฆษณาด้วย มีเหี้xโปรโมทเพจให้ด้วย เดี๋ยวแม่ปูมีเฉลยค่ะ”, “สายแจ้ง เมีย 49 น้ำตาท่วมบ้าน หยุมหัวผัวเจ้าพ่อแล้วค่ะ”, “ว้ายยย วานคนนั้นคนนี้ให้ด่าอาเฮีย…หน้าตัวเมียสุด ๆ”
และโพสต์สุดท้าย ระบุว่า “เป็นผู้หญิงที่สตรองมากค่ะ เวลามีอะไรไม่เห็นต้องไปหยิบยืมมือเพจขี้ข้าหรือสื่อที่ไหน ก็โพสต์อยู่ในพื้นที่ของตัวเอง เผอิญมีเหี้xบางตัวเห็นแล้วทนไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ก็ไม่ได้หมายถึงตัวมัน ดิ้นเหมือนโดนน้ำร้อนสาด มันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริง ๆ 55555”
“เอาเหยื่อมาออกรายการ จบรายการก็ไปฟ้องเหยื่อ มีแต่รายการเหี้x พิธีกรควายเท่านั้นที่ทำกัน เราจะปล่อยให้มีรายการแบบนี้หรือคะ ผู้เสียหายหลังไมค์มาค่ะ”
อ้างอิงจาก : IG poumantana
