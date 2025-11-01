ข่าวดาราบันเทิง

ปู มัณฑนา หย่าสามี หาญส์ หิมะทองคำ พิธีกรดังประจานเรื่องในครอบครัว ชนวนเหตุจบรัก 25 ปี

เผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 11:59 น.
ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องสำหรับประเด็นเรื่องการ หย่าร้างเลิกรากันของนักแสดงรุ่นใหญ่ ปู มัณฑนา กับสามีนักการเมือง หาญส์ หิมะทองคำ ซึ่งก่อนหน้านี้ดาราสาวปฏิเสธสื่อที่จะตอบคำถามเรื่องนี้ โดยให้เหตุผลว่าตนยังไม่พร้อม ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

ล่าสุดในรายการ คนเคาะข่าว Special ทางช่อง news 1 ได้มีการเชิญ ปู มัณฑนา ไปนั่งพูดคุยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยช่วงหนึ่งพิธีกรได้ถามถึงประเด็นข่าวลือเรื่องการหย่าร้างกันระหว่าง ปู และ หาญส์ ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่

ปู มัณฑนา ยอมรับตรง ๆ เป็นครั้งแรกว่า “เรื่องจริงค่ะ เหตุก็เกิดจากตัวพิธีกรเลยค่ะ เขาสนิทกับพี่ชายสามี พยายามโทร.ไปปั่นว่าปูเป็นคนทำให้ครอบครัวสามีเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้ง ๆ ที่ปูกับสามีเราก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกัน ก็ได้รับผลกระทบในด้านธุรกิจของครอบครัวสามี

ปูอยู่กับครอบครัวสามี ปกติก็ไม่ได้ใช้เงินของครอบครัวเขา เป็นสามีที่ดูแลปูตามหน้าที่ เราก็มีงานเป็นของตัวเอง ใช้เงินที่เราทำมาหาได้ของเรา ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวสามีเลย แต่เขาพยายามปั่นข่าวว่าปูไปสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวสามี

พอมันเกิดเรื่องมันก็กระทบจริง ๆ ค่ะ ด้วยความที่เป็นครอบครัวใหญ่ มีหลาน ๆ มีสมาชิกในครอบครัวหลายคน แต่ถึงหย่าร้างกันไปแต่ก็ยังใช้นามสกุลหิมะทองคำอยู่ ทางสามียังให้ใช้นามสกุลอยู่”

นอกจากนั้น ปูมัณฑนา ยังได้ชี้แจงสาเหตุที่โพสต์ตอบโต้กับเพจดังว่า “เขาปล่อยข่าวเรื่องปูหย่าสามี ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ จะเป็นคนในครอบครัวที่รู้ แล้วเขาก็ให้ทนายหิวแสงไปคัดทะเบียนราษฎร์ปู เพื่อที่จะฟ้องหมิ่นประมาท พอไปค้นก็รู้ว่าปูเปลี่ยนมาใช้ คำนำหน้าเป็น “นางสาว” เพราะก่อนหน้านี้ใช้คำนำหน้าว่า “นาง” ซึ่งวันที่หย่ากันก็ขอกับสามีว่าจะกลับมาใช้นางสาว ตอนนั้นสามีบอก็ขอว่าหย่ากันแล้วแต่ยังให้ใช้นามสกุลเขาอยู่ พอทนายฝั่งคู่กรณีไปคัดทะเบียนราษฎร์ เขาก็เลยรู้ ก็เอามาประจานว่าปูหย่าแล้ว

ช่วงปีที่แล้วเข้า ๆ ออก ๆ โรงพยาบาล จริง ๆ แล้วไม่ได้เป็นคนที่สู้คน แต่พอมาปีนี้เขารังแกปูไม่เลิก รังแกปูไม่พอรังแกลูก ๆ ปู ครอบครัวปู สามีปูได้รับผลกระทบไปด้วย ปูไม่ทนแล้ว ปูก็ต้องสู้ก็เลยตอบโต้ไปแบบนั้น”

