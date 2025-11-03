ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี ทอดพระเนตรโขนสืบสานพระราชปณิธาน “พระพันปีหลวง”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 09:31 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 09:31 น.
109
โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์

ในหลวง-พระราชินี ทอดพระเนตร การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ รอบปฐมทัศน์ ตอน “สัตยาพาลี” สืบสานพระราชปณิธาน “พระพันปีหลวง” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง-พระราชินี ทอดพระเนตร การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ รอบปฐมทัศน์ ตอน “สัตยาพาลี” สืบสานพระราชปณิธาน “พระพันปีหลวง” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ในหลวง-พระราชินี ทอดพระเนตร การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 3 พ.ย.2568
ภาพ Facebook @Sumnakkaow.PRD
ข่าวในพระราชสำนักวันจันทร์ที่ 3 พ.ย.68
แฟ้มภาพ @กรมประชาสัมพันธ์
ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์
ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์

สำหรับในส่วนของเมื่อคืนวันที่ 2 พ.ย.68 เมื่อเวลา 19.33 น.ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “สัตยาพาลี” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขน เพื่อสืบทอด ธำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าฯรับเสด็จ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

การนี้เมื่อเสด็จฯ เข้าหอประชุมใหญ่ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายธนวพรรษ โตกระโทก (ผู้แสดงองคต) เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเด็กชายรพี สิทธิชัย (ผู้แสดงองคตกุมาร) เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประธานกรรมการอำนวยการ โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กราบบังคมทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์ ของการจัดการแสดงโขน รอบปฐมทัศน์ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน สัตยาพาลี พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงรำหน้าพาทย์ถวาย โดยคณะครูอาวุโส ทอดพระเนตรการแสดงรำอาศิรวาทรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เบื้องหลังการจัดการแสดงโขนรอบปฐมทัศน์ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน สัตยาพาลี และทอดพระเนตรการแสดงตามลำดับ

สำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน “สัตยาพาลี” จับตอนตั้งแต่ทศกัณฐ์แปลงกายเป็นปูยักษ์หมายทำลายพิธีโสกันต์องคตกุมาร แต่พาลีผู้ได้พรจากพระอิศวรปราบได้ ต่อมาเกิดเหตุการณ์ทรพีบุตรทรพาโอหังไม่กตัญญูจนถูกพาลีฆ่าตายในถ้ำ และทำให้พาลีกับสุครีพ น้องชายเข้าใจผิดแตกกัน สุครีพจึงไปพึ่งพระรามและร่วมต่อสู้จนพาลีต้องยอมมรณภาพโดยฝากฝังบ้านเมืองไว้กับพระราม เรื่องราวดำเนินต่อด้วยทศกัณฐ์ให้นางมณโฑหุงน้ำทิพย์ชุบชีวิตพลยักษ์ แต่พระรามส่งหนุมานและเหล่าวานรไปทำลายพิธีได้สำเร็จ ก่อนที่กองทัพอธรรมจะพ่ายแพ้และทศกัณฐ์ต้องถอยทัพ เป็นการแสดงโขนที่สร้างความประทับใจ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ความบันเทิงให้กับผู้ชม ครบทุกอรรถรส ได้ข้อคิดเรื่องของการรักษาสัจจะ รวมทั้งด้านคุณธรรม ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ รู้รักสามัคคี รู้จักหน้าที่ ถ่ายทอดการแสดงโดยนักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่ มากฝีมือ ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ คีตศิลป์ หลากหลายแขนง

เมื่อจบการแสดง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต กราบบังคมทูลเบิกผู้แทนคณะทำงาน และนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานช่อดอกไม้ ตามลำดับ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชเสาวนีย์ว่า “ไม่มีใครดูแม่จะดูเอง” นำไปสู่การจัดแสดงโขนหน้าพระที่นั่งตามภูมิภาคต่างๆ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงอุปถัมภ์และพระราชทานทุนทรัพย์สนับสนุนการศึกษาพัฒนาเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าโขน ให้เหมาะสมกับแบบแผนโบราณให้เหมาะสมกับแบบแผนโบราณ ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระราชหฤทัยใส่ทุกมิติ มีพระราชเสาวนีย์ให้รวบรวมครูผู้เชี่ยวชาญและศิลปินหลายท่านศึกษาค้นคว้าศาสตร์และศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาของการจัดแสดงโขน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ฟื้นฟูจัดสร้างเครื่องแต่งกาย ศิราภรณ์ หัวโขน และเครื่องประดับทุกชนิดของโขนขึ้นมาใหม่อย่างสวยงาม ปรับปรุงวิธีการแต่งหน้าโขน โดยให้ศึกษาวิธีการแต่งหน้าโขนที่เปิดหน้าให้สวยงามเหมาะสมกับการแสดงบนเวทีสมัยใหม่ ส่งเสริมนักเรียนและนักศึกษาผู้ใฝ่ใจในการแสดงโขนให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น พระราชเสาวนีย์นี้จึงก่อให้เกิดช่างฝีมือรุ่นใหม่ขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งช่างทำหัวโขน ช่างทอผ้า ช่างปักสะดึงกรึงไหม ช่างเงิน ช่างทอง ช่างแกะสลัก ช่างเขียน และช่างแต่งหน้าโขน ผู้มีความเข้าใจในศิลปะและจารีตนิยมของโขนอย่างถ่องแท้และส่งเสริมให้ครูผู้เชี่ยวชาญโขน ฝึกฝนเยาวชนรุ่นใหม่ขึ้นมา เพื่อสืบทอดการแสดงโขนต่อไป

และนับเป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศไทย ในปี 2562 “โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ทุกมิติ เพื่อสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้มีผู้สืบทอดต่อไป

ทั้งนี้การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “สัตยาพาลี” จะจัดแสดงขึ้นใน วันที่ 6 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2568 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ บัตรราคา 2,000 บาท, 1,800 บาท, 1,000 บาท, 800 บาทและ 600 บาท (รอบนักเรียน ราคา 200 บาท) จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร.0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com

อ่านข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่ 3 พ.ย.68

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว บันเทิง

ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว

1 นาที ที่แล้ว
เมย์รัชนก สมาคมแบด ข่าวกีฬา

ปมเบี้ยเลี้ยงแบดมินตัน ไม่จบ ! เมย์ รัชนก โพสต์ชัด หมิว ชี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงิน

21 นาที ที่แล้ว
เจ้าภาพ MUT โต้กลับ กองแม่จักรวาล ทำสปอนเซอร์เสียหาย ขู่ใช้กฎหมายฟ้องกลับ บันเทิง

เจ้าภาพ MUT โต้กลับ กองแม่จักรวาล ทำสปอนเซอร์เสียหาย ขู่ใช้กฎหมายฟ้องกลับ

33 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“ฟิยาตา” มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 มาถึงไทยแล้ว แฟนคลับแห่ส่ง หลังฝ่ามติกองประกวด

38 นาที ที่แล้ว
ธัญญ่า ตอบชัด ถ้า เป๊ก สัณณ์ชัย ง้อ 10 ล้านเป็นเรทของ 10 ปีที่แล้ว บันเทิง

ธัญญ่า ตอบชัด ‘เป๊ก’ ง้อ 10 ล้านจะคืนดีไหม? หลังประกาศลดสถานะ เคลียร์ปมมือที่สาม

42 นาที ที่แล้ว
สรุปเงื่อนไข &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ที่ Big C ใช้ได้เฉพาะร้านเช่าและศูนย์อาหารเท่านั้น โซนซูเปอร์มาร์เก็ต และ Big C mini ไม่ร่วมรายการ เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด “คนละครึ่งพลัส” ใช้ที่ Big C ได้เฉพาะบางโซนที่ร่วมโครงการ

47 นาที ที่แล้ว
วิธีสร้างรูปชุดไทย AI ที่วัดอรุณฯ สุโขทัย หรือภาพคู่ริมน้ำ ด้วยคำสั่ง Gemini พร้อมวิธีอัปโหลดรูปหน้าตรงให้ AI เรียนรู้ เทคโนโลยี

แจกคำสั่ง Gemini Ai สร้างรูป “วันลอยกระทง” โปรไฟล์ชุดไทย-ภาพคู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลัมโบร์กินี กัลลาร์โด กันจอมพลัง ข่าว

ลัมโบร์ฯ สีแดง กันจอมพลัง เจ้าของรถตัวจริงเล่าปมภาษี โยงข่าวใหญ่ยึดรถลอต 300 คัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีเดือด อภิสิทธิ์ เผชิญหน้า นิสิตจุฬา เก๋าเกมส์แก้ข้อครหา สั่งฆ่า สลายการชุมนุม 53 ข่าวการเมือง

นาทีเดือด อภิสิทธิ์ เผชิญหน้า นิสิตจุฬา เก๋าเกมส์แก้ข้อครหา สั่งฆ่า สลายการชุมนุม 53

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลจีนลือ คริส วู เสียชีวิตในคุกหลังอดอาหารประท้วง ข่าวต่างประเทศ

ลือสยอง คริส วู อดีตสมาชิก EXO เสียชีวิตในคุก อดอาหารประท้วง-สภาพเวทนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยเตรียมลุ้น หวยลาวพัฒนา งวด 3 พ.ย. 68 เริ่มถ่ายทอดสด 20.00 น. ตามเวลาไทย เช็กช่องทางดูผลสด พร้อมเปิดสถิติ 9 งวดย้อนหลัง ที่เคยออก วันที่ 3 หวยลาว

หวยลาว 3/11/68 วันจันทร์ ส่องสถิติหวยออก “วันที่ 3” ย้อนหลัง 9 งวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เรืองไกร&quot; ยื่นไต่สวน &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ปมโพสต์แฉขบวนการโกง ใหญ่คับฟ้า นายกยังไม่กล้าแตะ ข่าว

“เรืองไกร” ร้องสอบ “ไอซ์ รักชนก” ปมโพสต์แฉขบวนการโกง ใหญ่คับฟ้า นายกยังไม่กล้าแตะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใช้ได้แล้ว สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้าน CJ MORE เช็กสาขาเข้าร่วม เศรษฐกิจ

ใช้ได้แล้ว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้าน CJ MORE เช็กสาขาเข้าร่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ๊ต ภาสกร ขอโทษหลังหลุดคำพูดกอบโกย ดูถูกซีรีส์วายในไลฟ์สด บันเทิง

ดาราซีรีย์วาย ยอมรับผิด หลังหลุดพูด ‘ช่วงกอบโกย’ ใช้คำส่อทางเพศ สาววายเดือด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มอดีตพนักงานเทศบาลนครอุดรฯ วัย 62 ปี เมาอาละวาด ถือปืนไปง้อภรรยาหลวงที่บ้าน หลังอ้างว่าบรรดากิ๊กทั้งหมด 52 คน ตีจาก เมียไม่เล่นด้วย แจ้งตำรวจรวบทันควัน ข่าว

หมดลายเจ้าชู้! หนุ่มเมาช้ำใจ กิ๊ก 52 คนทิ้ง ควงปืนบุกง้อเมียหลวง ขอคืนดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา เปิดหน้าลุย หนุ่ม-ทนายแก้ว หลังได้หมายศาล ลั่น เจอฟ้องกลับแน่ บันเทิง

ปู มัณฑนา เปิดหน้าลุย หนุ่ม-ทนายแก้ว หลังได้หมายศาล ลั่น เจอฟ้องกลับแน่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินเปิดตัวหน้าปชป ข่าวการเมือง

นิพิฏฐ์ ซัดโครมใหญ่ จวก “นายกฯ หนู” ไร้มารยาท ใส่เสื้อภท.เปิดตัวหน้าปชป.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตรุมจวก “ปาร์ตี้เหมืองทอง” จับเกย์เสพยา ตั้งชื่อเหยียด-ตีตรา LGBTQ+

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลแชร์คลิปพนักงานเก็บของ 7-Eleven จุด T2 ขาออกในประเทศ สนามบินดอนเมือง หลังประกาศปิดถาวร ผู้โดยสารเสียดาย ที่พึ่งปากท้อง ราคาย่อมเยา ข่าว

ปิดถาวร “เซเว่น” สนามบินดอนเมือง ที่พึ่งความหิว ผู้โดยสารขาออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธัญญ่า เปิดใจลดสถานะ เป๊ก สัณณ์ชัย ยันไม่เกี่ยวกับ ดิว อริสรา บันเทิง

ลือมั่ว ‘ธัญญ่า’ ช่วยป้อง ดิว อริสรา ยันไม่ใช่มือที่ 3 เป๊ก แจงเหตุลดสถานะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี ทอดพระเนตรโขนสืบสานพระราชปณิธาน “พระพันปีหลวง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้าม 7 ยานพาหนะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดือดจัด &quot;ราอูล&quot; เจ้าของร่วม MUO ฟาด ณวัฒน์ โพสต์โชว์กราฟหุ้น MGI ร่วงหนัก บันเทิง

เดือดจัด “ราอูล” เจ้าของร่วม MUO ฟาด ณวัฒน์ โพสต์โชว์กราฟหุ้น MGI ร่วงหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยเจอฝนหนัก 24-48 ชม. ข้างหน้า ผลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง-ตะวันออก บวกหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ ขณะที่พายุ &quot;คัลแมกี&quot; ยังไม่กระทบโดยตรง ข่าว

กรมอุตุฯ เตือน พายุ “คัลแมกี” จ่อข้ามฟิลิปปินส์ กทม. ฝนชุก 3-4 พ.ย. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดราม่า องค์กรนางงามจักรวาล ร่อนจดหมายเตือน แอบอ้างชื่อ-โลโก้ จัดงานดินเนอร์พิเศษ ย้ำไม่เคยอนุญาต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 09:31 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 09:31 น.
109
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว

ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
เมย์รัชนก สมาคมแบด

ปมเบี้ยเลี้ยงแบดมินตัน ไม่จบ ! เมย์ รัชนก โพสต์ชัด หมิว ชี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงิน

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
เจ้าภาพ MUT โต้กลับ กองแม่จักรวาล ทำสปอนเซอร์เสียหาย ขู่ใช้กฎหมายฟ้องกลับ

เจ้าภาพ MUT โต้กลับ กองแม่จักรวาล ทำสปอนเซอร์เสียหาย ขู่ใช้กฎหมายฟ้องกลับ

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568

“ฟิยาตา” มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 มาถึงไทยแล้ว แฟนคลับแห่ส่ง หลังฝ่ามติกองประกวด

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
Back to top button