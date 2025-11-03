ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้าม 7 ยานพาหนะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศห้ามยานพาหนะ 7 ชนิด ใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี มีผลบังคับใช้ 31 ต.ค. 68 เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ เรื่อง ห้ามยานพาหนะบางชนิดใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 (มอเตอร์เวย์ M81) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี พ.ศ. 2568 ความว่า
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ เรื่อง ห้ามยานพาหนะบางชนิดใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี พ.ศ. 2568”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ เรื่อง ห้ามยานพาหนะบางชนิดใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี
ข้อ 4 ห้ามยานพาหนะบางชนิดดังต่อไปนี้ ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี
(1) รถจักรยาน
(2) รถจักรยานยนต์
(3) รถยนต์สามล้อ
(4) รถแทรกเตอร์
(5) รถบดถนน
(6) รถใช้งานเกษตรกรรม
(7) ยานพาหนะอันประกอบด้วยเพลาและล้อซึ่งเคลื่อนไปได้ด้วยกำลังคนหรือสัตว์
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2568
ติดตาม The Thaiger บน Google News: