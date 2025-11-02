ข่าวในพระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ – สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ พระพันปีหลวง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 17:11 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 17:11 น.
59
แฟ้มภาพ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊กแฟนเพจไทยรอยัลแฟมิลี (Thairoyalfamily) เปิดเผยเนื้อหาเมื่อเวลา 07.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศ ทรงคม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหาร และทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์พระพิธีธรรมสวดอภิธรรม แล้วทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา

จากนั้นเสด็จไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารหน้าพระแท่นพระนพปฎมหาเศวตฉัตร แล้วทรงคมที่หน้าพระโกศพระบรมศพ แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ต่อมาเมื่อเวลา 10.40 น. ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง.

พระ เทพ เสด็จ ไป ไหน วันนี้
แฟ้มภาพ Facebook @Thairoyalfamily
พระเทพถวายอาลัยพระพันปีหลวง
แฟ้มภาพ Facebook @Thairoyalfamily
พระเทพ ปัจจุบัน ถวายความอาลัยพระพันปี
ภาพ Facebook @Thairoyalfamily
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ข่าวในพระราชสำนัก
แฟ้มภาพ Facebook @Thairoyalfamily
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒนฯ
แฟ้มภาพ Facebook @Thairoyalfamily
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
แฟ้มภาพ Facebook @Thairoyalfamily
Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak
แฟ้มภาพ Facebook @Thairoyalfamily

