เรื่องเล่าจากแพทย์หลวง พระพันปีหลวงทรงตรัสกับชาวบ้าน “ไปบอกเจ้าหนี้นะคะ พระราชินีจะใช้หนี้ให้”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 13:56 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 14:15 น.
พระราชกรณียกิจในอดีตพระพันปีหลวง
แฟ้มภาพ

เรื่องเล่าจากแพทย์หลวง ถึงพระเมตตาพระพันปีหลวงที่คนไทยไม่เคยลืม “ไปบอกเจ้าหนี้นะคะ พระราชินีจะใช้หนี้ให้”

เรื่องเล่าอันแสนประทับใจที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งปัจจุบันแม้กาลเวลาจะล่วงเลยมาแสนนานเพียงใด แต่ความรู้สึกประทับใจดังดล่าวยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะพระราชดำรัสที่ว่า “ไปบอกเขานะคะ พระราชินีจะใช้หนี้ให้” (หรือในบางบันทึก “ไปบอกเจ้าหนี้นะคะ ว่าพระราชินีจะใช้หนี้ให้”)

คำกล่าวนี้มีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ตรงของผศ. นพ. ภากร จันทนมัฏฐะ ผู้เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ติดตามเสด็จฯ ซึ่งยืนยันว่านี่คือคำบอกเล่าจากพยานบุคคลที่ได้ถวายงานใกล้ชิดและน่าเชื่อถือ มิใช่เรื่องเล่าที่ไม่มีที่มา จากคำบอกเล่าของนายแพทย์ภากร เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร

แม้พระชนมพรรษาจะมากแล้ว แต่พระองค์ยังทรงพับเพียบประทับนั่งกับพื้นเป็นเวลานานหลายชั่วโมง เพื่อทรงไต่ถามความทุกข์ยากของผู้ที่มาเข้าเฝ้าฯ อย่างไม่ถือพระองค์ โดยในครั้งนั้นมีหญิงชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งเผชิญความทุกข์อย่างแสนสาหัส หลังจากสามีได้ทิ้งเธอและลูกเล็กอีก 2 คนไว้ตามลำพัง พร้อมภาระหนี้สินจำนวนมาก เธอได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายผลผลิต

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับสั่งถามครานั้นว่า “เป็นหนี้เท่าไร”

หญิงผู้นั้นกลับไม่กล้าตอบเพียงทูลว่าหนี้นั้น “มากมายเหลือเกิน”

ด้วยความสิ้นหวัง วินาทีนั้น ผศ. นพ. ภากรซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆ ได้ยินพระสุรเสียงที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาตรัสกับหญิงผู้นั้นอย่างชัดเจนว่า “ไปบอกเจ้าหนี้นะคะ ว่าพระราชินีจะใช้หนี้ให้”

นายแพทย์ภากรเล่าว่า เมื่อท่านได้ยินเช่นนั้นท่านถึงกับน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว เพราะเป็นภาพที่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมองผู้ยากไร้เหล่านั้นในฐานะคนไทยที่พระองค์ทรงรักและทรงไม่เคยทอดทิ้ง เหตุการณ์นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการช่วยเหลือราษฎรอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านทั้งหมด บางวันมีมูลค่าหลายล้านบาท รวมถึงการมอบทุนรอนให้ผู้ยากไร้-แจกขนมให้เด็ก มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วย

เรื่องเล่าดังกล่าวจึงมิใช่เพียงการปลดหนี้แต่คือการต่อชีวิตและเป็นหลักฐานยืนยันที่มาจากพยานบุคคลใกล้ชิด โดยนายแพทย์ภากรได้บันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้ในหนังสือ “ใกล้เบื้องพระยุคลบาท” หรือฉบับปรับปรุง “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” เพื่อถ่ายทอดพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ท่าน.

ที่มา : ผศ. นพ. ภากร จันทนมัฏฐะ. “ใกล้เบื้องพระยุคลบาท” (เย็นศิระเพราะพระบริบาล). สำนักพิมพ์กรีนปัญญาญาณ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงโอบกอดประชาชนอย่างทรงเป็นกันเอง
แฟ้มภาพ
พระราชกรณียกิจในอดีตพระพันปีหลวง
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

