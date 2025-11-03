ลือมั่ว ‘ธัญญ่า’ ช่วยป้อง ดิว อริสรา ยันไม่ใช่มือที่ 3 เป๊ก แจงเหตุลดสถานะ

‘ธัญญ่า’ เปิดใจลดสถานะ ‘เป๊ก สัณณ์ชัย’ หลังครองคู่ 20 ปี เหลือแค่พ่อกับแม่ของลูก เคลียร์ชัด ไม่เกี่ยวกับ ‘ดิว อริสรา’ แค่ปัญหาภายในครอบครัว
กรณีที่ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ออกมาประกาศลดสถานะความสัมพันธ์กับสามี เป๊ก สัณณ์ชัย จากคู่ชีวิตเหลือเพียงพ่อกับแม่ของลูก หลังจากที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานถึง 20 ปี งานนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนจับตาอย่างหนักว่า สาเหตุของการยุติความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งชื่อของนางเอกสาว ดิว อริสรา ถูกโยงเข้ามาในประเด็นนี้
ล่าสุด ธัญญ่า ธัญญาเรศ ไม่ปล่อยคนเข้าใจผิดนาน ออกมาไลฟ์สดเพื่อชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้น และตอบคำถามของชาวเน็ตที่เข้ามาถามถึงความเกี่ยวข้องของนักแสดงสาว เผยว่า “ไม่เกี่ยวกับดิวนะคะ ไม่เกี่ยวเลย น้องดิวเป็นคนน่ารักค่ะ มันเป็นเรื่องของเรา 2 คน ปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องปกติค่ะ แต่ไม่เกี่ยวอะไรกับดิวเลยค่ะ” ถือเป็นการยุติข่าวลือที่พาดพิงถึงบุคคลที่สามและปกป้องจากดราม่าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องใด ๆ
ขณะที่ เป๊ก สัณณ์ชัย ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เพิ่มเติม หลายคนรอคำชี้แจงจากฝั่งชายหนุ่มจับตาว่าความสัมพันธ์ 20 ปีครั้งนี้จะมีบทสรุปเป็นอย่างไร
ก่อนหน้านี้ ธัญญ่า ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว tanya_liyah ระบุว่า “ลดสถานะเป็นแค่พ่อกับแม่ของลูกนะคะ ลูกไม่ติดอะไร ร่วมงานกันได้เหมือนเดิมค่ะ” และระบุแคปชั่นสั้น ๆ ว่า “20ปี บริบูรณ์” ซึ่งเป็นการประกาศจบความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาอย่างเป็นทางการ แต่ยังคงสถานะพ่อแม่เพื่อดูแลลูกสาวร่วมกันต่อไป
ส่วนจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันไหมนั้น ล่าสุด ระหว่างไลฟ์สดอ้น ศรีพรรณ และ ดีเจเอกกี้ ถามธัญญ่าว่า ถ้าเป๊กโอน 10 ล้านตอนนี้หายงอนไหม? ธัญญ่า ตอบทันทีว่า ไม่ได้ค่ะตอนนี้ 10 ล้านเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้วค่ะ (เพื่อนบอก 10 ล้านตอนแรงเงา)
อ้น ศรีพรรณ ถามต่อ แล้วเท่าไหร่ถึงจะเอาอยู่คะ? ธัญญ่า ธัญญาเรศตอบ ยังตอบไม่ได้นะคะ ดีเจเอกกี้แซว ขอให้เห็นเป็นเช็คก่อน
