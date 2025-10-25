ข่าวการเมือง

รู้ตัวแล้ว ชายปริศนาวิ่งหาในหลวง น้ำพระทัย พระราชินี เสด็จฯ ถามด้วยพระองค์เอง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 09:10 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 09:10 น.
114
แฟ้มภาพ

พระราชินีทรงพระเมตตาได้สอบถามรายละเอียด ก่อนที่นายบุญหาญได้ก้มกราบพระบาท พสกนิกรแห่แชร์เหตุการณ์ชายชาวร้อยเอ็ดวิ่งฝ่าขบวนเสด็จ ขณะในหลวงกับพระราชินี เสด็จฯ วางพวงมาลาวันปิยมหาราช กลายเป็นภาพแห่งพระเมตตา

จากกรณีประชาชนฝ่าขบวนเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต ด้วยพระเมตตา “ในหลวง” ทรงมีรับสั่งให้ “สมเด็จพระราชินี” เสด็จฯ ไปถามชายคนหนึ่งที่วิ่งเข้าหาพระองค์ ขณะเสด็จฯ วางพวงมาลาวันปิยมหาราชว่า มีความทุกข์ร้อนหรือจะถวายฎีกาหรือไม่ โดยทรงห้ามไม่ให้ผู้ใดทำร้ายชายผู้นั้น แต่ให้ดูแลด้วยความเมตตา

ภายหลังทราบว่า เป็นชายจากร้อยเอ็ดเพียงแค่ดีใจเมื่อเห็นพระองค์ จึงเผลอวิ่งเข้าไป โดยเฟซบุ๊กแฟนเพจทหารหลังกองพันระบุรายละเอียดต่อมาด้วยว่า “พระราชินีทรงพระเมตตาได้สอบถามรายละเอียด ก่อนที่นายบุญหาญได้ก้มกราบพระบาท เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 17.20 น. ได้มีชายวัยกลางคน แต่งกาย เสื้อยืดโปโลสีชมพู กางเกงขายาวสีดำ ทราบชื่อภายหลัง คือ นายบุญหาญ รักษาทรัพย์ อายุ 42 ปี สัญชาติไทย เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร”

ผู้ผ่านจุดคัดกรองหมายเลข 336308 นั่งอยู่ในเต็นท์บล็อกที่ 1 พยายามวิ่งเข้าไปหาในหลวง และ พระราชินี แต่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้ก่อนจากการตรวจสอบข้อมูลพบประวัติเคยเข้างานผ่านจุดคัดกรอง จำนวน 6 ครั้ง ไม่พบข้อมูลการถวายฎีกา พบประวัติการรักษาพยาบาลรพ.แพทย์ปัญญาและไม่พบประวัติอาชญากรรม.

พระราชีนีทรงพระเมตตาได้สอบถามรายละเอียด ก่อนที่นายบุญหาญได้ก้มกราบพระบาท
พระราชีนีทรงพระเมตตาได้สอบถามรายละเอียด ก่อนที่นายบุญหาญได้ก้มกราบพระบาท (แฟ้มภาพ @ทหารหลังกองพัน)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สื่อทั่วโลกร่วมอาลัยข่าว “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” สวรรคต

4 วินาที ที่แล้ว
Thailand raid on illegal “Worldcoin” exchange business ข่าวอาชญากรรม

ทลายแก๊งรับแลกเหรียญ Worldcoin หลังคนแห่สแกนม่านตา ลุยค้น 109 จุดทั่วประเทศ

12 นาที ที่แล้ว
พสกนิกรร่ำไห้ กอดพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เต็มพื้นที่รพ.จุฬฯ ข่าว

พสกนิกรร่ำไห้ กอดพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เต็มพื้นที่รพ.จุฬฯ

40 นาที ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ข่าว

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสา ถวายความอาลัยแด่ &#039;สมเด็จพระพันปีหลวง&#039; เสด็จสวรรคต ข่าว

ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสา ถวายความอาลัยแด่ ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ เสด็จสวรรคต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำเนียบรัฐบาลลดธงครึ่งเสา 25 ตุลาคม 2568 ข่าวการเมือง

ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสาไว้อาลัย “พระพันปีหลวง” ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักพระราชวัง พระฉายาลักษณ์ชุดสุดท้าย พระพันปีหลวง ข่าวในพระราชสำนัก

สำนักพระราชวัง เผยแพร่ พระฉายาลักษณ์ชุดสุดท้าย “พระพันปีหลวง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! นายกฯ อนุทิน เรียกประชุม ครม. นัดพิเศษ วางกรอบจัดพระราชพิธีพระศพ พระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รู้ตัวแล้ว ชายปริศนาวิ่งหาในหลวง น้ำพระทัย พระราชินี เสด็จฯ ถามด้วยพระองค์เอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเงินทำบุญผ้าป่า เบลล่า ราณี-ก้อง ห้วยไร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะองค์พญานาค จ.มุกดาหาร เลขเด็ด

เปิดยอดเงินทำบุญผ้าป่า เบลล่า ราณี-ก้อง ห้วยไร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะองค์พญานาค จ.มุกดาหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิธีเขียนถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ที่ถูกต้อง พร้อมตัวอย่างข้อความ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โอปอล สุชาตา ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง สวรรคต ยกย่องทรงเป็นต้นแบบ Soft Power สตรีไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ยกย่องเป็นฮีโร่ รำลึกครั้ง สมรสพระราชทาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

5 เกร็ดประวัติศาสตร์ ‘พระพันปีหลวง’ ที่คนไทยยังไม่รู้ จากเรื่องเล่าของคนในวัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สวรรคต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เอะใจ เห็นสัญลักษณ์แปลกๆ บนมือลูกสาว ก่อนรู้ความจริงสุดช็อก รีบแจ้งตำรวจทันที ข่าวต่างประเทศ

แม่เซนส์แรง! เห็นรูปวาดแปลกๆ บนมือลูกสาว ก่อนรู้ความจริงสุดช็อก รีบแจ้งตำรวจทันที

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อสารภาพทิ้งลูกสาว 2 ขวบไว้ในรถร้อนจนเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

พ่อรับผิดทิ้งลูก 2 ขวบในรถร้อนนาน 3 ชั่วโมงจนตาย หนีไปดื่มเบียร์-ดูหนังโป๊

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โซเชียลลุกฮือ โพสต์ปริศนาแฉ ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก ตบจริงกลางกองถ่าย ทีมงานยังงง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หัวจะปวด 2 คู่รักอเมริกันอยู่ด้วยกัน 4 คนผัวเมีย มีลูก 4 คน แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของลูกคนเล็ก

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 24 ตุลาคม 2568 หวยลาว

ผลหวยลาว 24 ตุลาคม 2568 รู้พร้อมกันทุกรางวัล ส่องสถิติหวยออกวันศุกร์

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ ปิซ่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 24 ต.ค. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เศรษฐกิจ

ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอส ณวัฒน์ โพสต์หลัง กัน จอมพลัง แถลงเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิ ข่าว

บอส ณวัฒน์ ลั่น ได้เห็นหน้าประธานแล้ว หลังขอเงินบริจาคคืน โต้เดือด กัน จอมพลัง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อั๋น ภูวนาท” โพสต์ตรง ๆ ถึง “กัน จอมพลัง” ปมดราม่ามูลนิธิฯ ไม่โปร่งใส

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 09:10 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 09:10 น.
114
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อทั่วโลกร่วมอาลัยข่าว “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” สวรรคต

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
Thailand raid on illegal “Worldcoin” exchange business

ทลายแก๊งรับแลกเหรียญ Worldcoin หลังคนแห่สแกนม่านตา ลุยค้น 109 จุดทั่วประเทศ

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
พสกนิกรร่ำไห้ กอดพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เต็มพื้นที่รพ.จุฬฯ

พสกนิกรร่ำไห้ กอดพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เต็มพื้นที่รพ.จุฬฯ

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
ราชกิจจานุเบกษา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
Back to top button