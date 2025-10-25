รู้ตัวแล้ว ชายปริศนาวิ่งหาในหลวง น้ำพระทัย พระราชินี เสด็จฯ ถามด้วยพระองค์เอง
พระราชินีทรงพระเมตตาได้สอบถามรายละเอียด ก่อนที่นายบุญหาญได้ก้มกราบพระบาท พสกนิกรแห่แชร์เหตุการณ์ชายชาวร้อยเอ็ดวิ่งฝ่าขบวนเสด็จ ขณะในหลวงกับพระราชินี เสด็จฯ วางพวงมาลาวันปิยมหาราช กลายเป็นภาพแห่งพระเมตตา
จากกรณีประชาชนฝ่าขบวนเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต ด้วยพระเมตตา “ในหลวง” ทรงมีรับสั่งให้ “สมเด็จพระราชินี” เสด็จฯ ไปถามชายคนหนึ่งที่วิ่งเข้าหาพระองค์ ขณะเสด็จฯ วางพวงมาลาวันปิยมหาราชว่า มีความทุกข์ร้อนหรือจะถวายฎีกาหรือไม่ โดยทรงห้ามไม่ให้ผู้ใดทำร้ายชายผู้นั้น แต่ให้ดูแลด้วยความเมตตา
ภายหลังทราบว่า เป็นชายจากร้อยเอ็ดเพียงแค่ดีใจเมื่อเห็นพระองค์ จึงเผลอวิ่งเข้าไป โดยเฟซบุ๊กแฟนเพจทหารหลังกองพันระบุรายละเอียดต่อมาด้วยว่า “พระราชินีทรงพระเมตตาได้สอบถามรายละเอียด ก่อนที่นายบุญหาญได้ก้มกราบพระบาท เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 17.20 น. ได้มีชายวัยกลางคน แต่งกาย เสื้อยืดโปโลสีชมพู กางเกงขายาวสีดำ ทราบชื่อภายหลัง คือ นายบุญหาญ รักษาทรัพย์ อายุ 42 ปี สัญชาติไทย เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร”
ผู้ผ่านจุดคัดกรองหมายเลข 336308 นั่งอยู่ในเต็นท์บล็อกที่ 1 พยายามวิ่งเข้าไปหาในหลวง และ พระราชินี แต่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้ก่อนจากการตรวจสอบข้อมูลพบประวัติเคยเข้างานผ่านจุดคัดกรอง จำนวน 6 ครั้ง ไม่พบข้อมูลการถวายฎีกา พบประวัติการรักษาพยาบาลรพ.แพทย์ปัญญาและไม่พบประวัติอาชญากรรม.
