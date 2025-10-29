เลขาพรรคส้ม รับไม่ได้ หลังมีคลิป ส.อบจ. ทำร้ายอดีตแฟนสาวในบ้านพัก
เลขาพรรคส้ม รับไม่ได้ หลังมีคลิป ส.อบจ. ทำร้ายอดีตแฟนสาวในบ้านพัก ยืนยันไม่มี “ผู้ใหญ่ในพรรค” สั่งห้ามไม่ให้สัมภาษณ์
จากกรณีปรากฏที่มีคลิปของนายธวัช ศรีช่วย ส.อบจ.นนทบุรี เขต 4 อำเภอบางกรวย พรรคประชาชน ทำร้ายอดีตแฟนสาวในบ้านพักบนโซฟาด้วยการตบตีและถีบใส่ โดยในคลิประบุว่าเกิดเหตุตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวปฏิเสธให้การสัมภาษณ์อ้างคำสั่งผู้ใหญ่
ล่าสุดนายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า ตนเองในฐานะเลขาธิการพรรค มีความเห็นว่า ถ้าหากเรื่องดังกล่าวเป็นจริงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้อย่างยิ่ง ในการนี้ นายณัฐวุฒิ บัวประทุมในฐานะนายทะเบียนสมาชิกพรรค จะได้พิจารณาความรับผิดทางวินัยและกำหนดความรับผิดของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นสมาชิกพรรค ต่อไป
โดยในระหว่างนี้ ทางพรรคได้มอบหมายให้ สส.ทนายแจม ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ และสมาชิกพรรคจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นทนายความ เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางด้านข้อกฎหมายต่อผู้เสียหาย
ส่วนกรณีที่ผู้ก่อเหตุไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนโดยอ้างว่ามี “คำสั่งผู้ใหญ่” ทางเลขาธิการพรรคได้ตรวจสอบครบถ้วนแล้ว มีข้อเท็จจริงว่า ไม่มีผู้บริหารและสมาชิกพรรคคนใดได้พูดคุยกับผู้ก่อเหตุและมีคำสั่งในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงขอเรียนมาเพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทราบ
