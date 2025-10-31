อ่านจบค่อยด่า! “สส.ไอซ์” วอน “กัน จอมพลัง” ส่งเอกสารฉบับจริงให้ กมธ. ทหาร
สส.ไอซ์ วอน กัน จอมพลัง ส่งเอกสารฉบับจริงให้ กมธ. ทหาร ช่วยเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อไม่ให้มีใคร หมกเม็ดเงินกองทัพเงินบริจาคได้อีก
สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อถึง กัน จอมพลัง หลังจากที่เข้าร่วมประชุม กมธ.ทหาร เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา โดย สส.ไอซ์ ระบุว่า “อ่านจบค่อยด่ายังทันฮะ
อยากให้คุณกัน ส่งเอกสารฉบับจริงให้กับกรรมาธิการทหาร
1) เป็นเรื่องสำคัญที่ กมธ.ทหาร ต้องรู้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ว่ากองทัพขออะไรกับมูลนิธิกันจอมพลังไปบ้าง เพราะต้องเอามาเทียบว่าบางรายการตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วหรือไม่ ถ้าตั้งงบไว้แล้ว ยังมาขอมูลนิธิซ้ำ แล้วเงินงบประมาณไปไหน? ถ้าหากเป็นด้วยกระบวนการราชการที่ล่าช้า เราต้องมาแก้ระเบียบแก้กฏหมายกัน เพื่อให้ในภายภาคหน้ากองทัพสามารถเดินหน้ารับมือกับภัยคุกคามได้รวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพมากกว่านี้ จะได้ไม่มีแนวหน้าส่วนไหนที่ขาดแคลนของอีกแม้แต่หน่วยเดียว ไม่ต้องแก้ทีละเคสแต่แก้ทั้งระบบ
2) ที่ผ่านมาคุณกันเปิดเผยแค่รูปสเตทเม้นซึ่งยังไม่มีใครได้ดูไส้ในเลยสักบรรทัด แต่ที่ยังไม่เคยเปิดเผยหรือพูดอย่างตรงไปตรงมาเลย คือ “รายการของที่ซื้อทั้งหมด” เงินที่บอกว่าใช้ไปแล้ว 200กว่าล้าน ซื้ออะไร ราคาเท่าไหร่ ซื้อกี่ชิ้น ถนนทำกี่เส้น กี่บาท รายจ่ายตรงกับรายรับไหม? จะได้ไม่ถูกครหาว่าตามรอยทิดแย้มและอลงกตอีก สเกราะคุ้มกันที่ปกป้องคนดีได้ดีที่สุดคือความจริง
3) เราได้ขอให้กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งใบขอความอนุเคราะห์ของทุกมูลนิธิกลับมาให้เช่นเดียวกัน เพราะโฆษกกองทัพบอกว่าไม่ได้เตรียมมาชี้แจง
4) ถ้าเราตั้งสติคุยกัน โดยไม่เอาเรื่องการทำความดีมาเป็นเกราะกำบังเพื่อเบี่ยงประเด็นไม่ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา เราจะเห็นว่าเรื่องนี้มัน “มีช่องว่าง มีส่วนต่าง” ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกัน นั่นหมายถึงมันมีช่องว่างและส่วนต่าง ทั้งในเงินงบประมาณ 200,000ล้าน และ เงินที่ขอเรี่ยรายรับบริจาค
5) ทุกคนเอาทหารชั้นผู้น้อยมาเป็นเกราะกำบัง แต่พอถามว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรเพื่อให้เงินหรือการสนับสนุนไปถึงทหารชั้นผู้น้อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริง ไม่มีใครสนใจ ทุกคนชอบช่วยทีละเคส มีเคสก็มีคอนเท้น แต่พอถามว่าจะแก้กันที่ต้นตอของปัญหายังไงให้ทหารชั้นผู้น้อยมีชีวิตที่ดี ให้งบประมาณไปถึงพวกเค้า วงแตก ถามวัวตอบควาย
ทุกวันนี้เงินเดือนทหาร หมื่นกว่าบาทแต่เข้าบัญชีจริงๆ 4000 เงินหายไปไหนไม่มีใครอยากรู้ มีแค่พรรคประชาชนที่ตามล่าหาความจริง ในขณะที่กองทัพทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้และอีกหลายคนแค่อยากแจกของและถ่ายรูปกับทหารชั้นผู้น้อย งบประมาณสองแสนล้านหายไปไหนถูกใช้ไปอย่างไรคุ้มค่าหรือไม่ ไม่มีใครสนใจเพราะแค่ได้บริจาคก็สบายใจแล้ว
เราไม่ควรทนอยู่กันไปแบบนี้ ถ้าคุณกันเลือกข้างทหารชั้นผู้น้อยจริงๆ อยากขอให้ร่วมมมือกับพวกเรา ช่วยเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อไม่ให้มีใคร หมกเม็ดเงินกองทัพเงินบริจาคได้อีก
6) “เวลานี้ ทหาร ตำรวจ รบเสร็จแล้ว สิ่งที่พวกเขาควรได้คือ ดอกไม้ไม่ใช่ก้อนหิน” พวกเราเห็นด้วย โดยเฉพาะทหารชั้นผู้น้อยที่ต้องนอนกลางดินกินกลางทราย เสียสละกระทั่งชีวิตควรได้รับคำสรรเสริญและการสนับสนุน แต่ทหารชั้นผู้ใหญ่ในห้องแอร์ที่แม้แต่ในเวลาสงครามก็ยังจะคิดจะหาประโยชน์ หาส่วนต่าง แบบนี้ควรได้ดอกไม้หรือก้อนหิน? แล้วเราจะปล่อยไว้แบบนี้หรือ? เราต้องถอดบทเรียนเพื่อนำไปปฏิรูปกองทัพ แก้ไขจุดบกพร่องเพื่อให้กองทัพเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อให้เงิน 200,000ล้าน มันถูกใช้ไปเพื่อดูแลชีวิตทหารชั้นผู้น้อยจริงๆ”
