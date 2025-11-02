งง! ปชช. ร้องผ่านเพจดัง อยู่ดีชื่อโผล่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง สอนวิธีเช็ก
ประชาชน ร้องผ่านเพจ Drama Addict อยู่ดีๆ ชื่อโผล่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง บางพรรคไม่เคยรู้จักด้วย สอนวิธีเช็กผ่านเว็บไซต์
กลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่มีประชาชน ร้องเรียนผ่านเพจ Drama Addict ว่า อยู่ดีๆชื่อตัวเองปรากฎเป็นสมาชิกพรรคเฉย แม้ว่าจะไม่เคยสมัครก็ตาม
โดยทางเพจระบุว่า “ลูกเพจแจ้งมาหลายคนว่า ลองเข้าไปเช็กในเว็บนี้ จู่ๆ ก็ปรากฏว่าตัวเองเป็นสมาชิกพรรคการเมืองบางพรรคที่ไม่รู้จัก ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกมาก่อนเฉยเลย ใกล้เลือกตั้งแล้ว พ่อแม่พี่น้องเข้าไปเช็กกันให้ดีด้วยนะครับ https://party.ect.go.th/services/member-check อันนี้เว็บหน่วยงานรัฐ ปลอดภัย เข้าไปเช็กกันได้เลย”
สำหรับวิธีการเช็คนั้น เข้ายังลิงค์ดังกล่าว และกรอกเลขบัตรประชาชน ซึ่งหลังกรอกเสร็จทางเว็บจะแจ้งว่าเป็นสมาชิกพรคการเมืองใดหรือไม่
ขณะที่ สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก พรรคประชาชน เข้ามาคอมเม้นท์ว่า “และพรรคนั้นก็คืออออออออ พรรคที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับพวกสแกมเมอร์”
ทั้งนี้ยังไม่มีการแถลงการณ์จากหน่วยงานรัฐถึงประเด็นดังกล่าว หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
