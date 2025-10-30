ข่าวดี! “เอกนิติ” ประสานเสียง “อนุทิน” คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาแน่นอน
เอกนิติ ประสานเสียง อนุทิน คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาแน่นอน หลังจากที่เริ่มโครงการวันแรกมีเงินสะพัดกว่า 1.5 พันล้านบาท
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงบรรยากาศโครงการคนละครึ่งพลัส ภายหลังเริ่มโครงการวันแรกเมื่อวันที่ 29 ต.ค.ว่า เมื่อวันที่ 29 ต.ค.มีเงินสะพัด 1,500 ล้านบาท มีประชาชนใช้สิทธิ์ 1.6 ล้านคน ร้านค้าประมาณ 6 แสนราย ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ และยืนยันว่าร้านค้ายังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 19 ธ.ค.
เมื่อถามว่า ประชาชนที่ตกหล่นสามารถรอโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 2 ได้เลยใช่หรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า ได้ เพราะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ได้สั่งการแล้ว
ก่อนหน้านี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เคยให้สัมภาษณ์ว่า ตนได้มีการหารือกับ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว ว่าจะมีการดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ต่ออย่างแน่นอน
นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีประชาชนที่ลงทะเบียนไม่ทัน หรือกลุ่มที่ตกหล่น เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันไม่คล่อง และได้ไปแสดงความจำนงว่าต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ว่า ตนได้นำข้อมูลเหล่านี้แจ้งต่อนายเอกนิติแล้ว โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลคนกลุ่มนี้ให้ทั่วถึง ซึ่งคาดว่าจะมีการเก็บตกในเฟส 2 ต่อไป
