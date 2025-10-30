เช็กด่วน คนละครึ่งพลัสขึ้นข้อความนี้ แก้ไขยังไง? ปัญหาพบบ่อย รู้ก่อนสแกน

เริ่มแล้วคนละครึ่งพลัส เปิดคู่มือ 6 ข้อความแจ้งเตือนที่พบบ่อย แนะวิธีแก้ปัญหา พร้อมวิธีเติมเงิน G-Wallet ใช้จ่ายต่อเนื่อง เตือนต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย.นี้ ไม่งั้นถูกตัดสิทธิ์
คึกคักแบบสุด ๆ กับวันแรกของโครงการคนละครึ่งพลัส เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากเปิดใช้งานไปได้ไม่ถึงวัน ผู้ใช้งานบางส่วนอาจประสบปัญหาในการทำรายการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เนื่องจากมีข้อความแจ้งเตือนที่หลากหลาย แต่ละข้อความก็มีความหมายและวิธีแก้ไขที่แตกต่างกันออกไป วันนี้ทีมข่าวได้รวบรวม ข้อความแจ้งเตือนที่พบบ่อย พร้อมวิธีแก้ไขให้คุณสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง
เช็กข้อความแจ้งเตือน แนะวิธีแก้ไขปัญหาใช้สิทธิ์ต่อเนื่อง
ก่อนอื่นประชาชนควรทำความเข้าใจข้อความแจ้งเตือนจากระบบ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการใช้สิทธิ์หรือถูกตัดสิทธิ์จากโครงการ
กรณีที่ 1 : ขึ้นข้อความ ‘คุณใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสครบ 2,000 หรือ 2,400 บาทแล้ว’ หมายถึง ใช้สิทธิ์ครบเต็มจำนวนแล้ว ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้อีก ต้องใช้เงินส่วนตัวจ่ายเท่านั้น
กรณีที่ 2 : กรณีขึ้นข้อความ ‘ไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสได้ในขณะนี้’ คือ ท่านไม่ได้ใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 11 พ.ย. 68 หรือ ใช้สิทธิ์โครงการนอกเวลา
กรณีที่ 3 : ขึ้นข้อความ ‘กรุณาตั้งค่าให้เป๋าตังใช้คลังรูปของคุณได้‘ คือ ท่านไม่ได้ตั้งค่าให้แอปฯ เป๋าตังใช้คลังรูปภาพในเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ใช้งาน แก้ไขโดยตั้งค่าได้โดยการเข้าเมนู ‘ตั้งค่า’ ของมือถือ และค้นหาแอปฯ เป๋าตัง เพื่อเปิดให้คลังรูปภาพใช้งานบนเป๋าตังได้
กรณีที่ 4 : กรณีขึ้นข้อความ ‘ไม่สามารถทำรายการได้ กรุณาสแกนจ่ายที่หน้าร้านค้าเท่านั้น’ หมายถึง ท่านไม่ได้ทำการสแกน QR ร้านค้าถุงเงินที่หน้าร้าน (อาจพยายามสแกนจากภาพถ่าย) วิธีแก้ไข คือ ต้องสแกน QR ร้านค้าถุงเงิน ณ จุดชำระเงินของร้านเท่านั้น
กรณีที่ 5 : กรณีขึ้นข้อความ ‘ไม่สามารถทำรายการได้ ระบบตรวจพบการทำรายการที่ไม่ตรงเงื่อนไขโครงการ’ หมายถึง ทำรายการไม่ตรงตามเงื่อนไข เช่น ซื้อสินค้าต้องห้ามหรือใช้สิทธิ์นอกเวลา ท่านต้องตรวจสอบสินค้าและเวลาที่ใช้สิทธิ์ให้ถูกต้อง
กรณีที่ 6 : กรณีขึ้นข้อความ ‘ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากอุปกรณ์นี้ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้’ คือ อุปกรณ์ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ ต้องแก้ไขโดยการตรวจสอบสัญญาณ GPS หรือลองเปลี่ยนสถานที่ทำรายการ
G-Wallet เงินไม่พอ เติมช่องทางไหนได้บ้าง?
หากยอดเงินใน G-Wallet ไม่เพียงพอ ระบบจะแจ้ง Pop Up ให้กลับไปเติมเงินสามารถทำได้ง่าย ๆ 4 ช่องทางหลัก ได้แก่
- ผ่าน Mobile Banking : เติมเงินด้วย G-Wallet ID 15 หลัก หรือสแกน QR พร้อมเพย์
- ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT : เติมเงินโดยตรงผ่านแอปฯ
- ผ่านบัญชีกรุงไทยที่ผูกไว้กับเป๋าตัง : เติมเงินผ่าน Banner บัญชีกรุงไทย
- ผ่านตู้ ATM : เลือกเมนูเติมเงิน/โอนเงิน e-Wallet พร้อมเพย์ และระบุ G Wallet ID 15 หลัก
ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องอย่าลืมว่า โครงการนี้จะใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์
ข้อมูลจาก : คนละครึ่งพลัส
