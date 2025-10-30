ข่าวต่างประเทศ

ปฏิบัติการทลายแก๊งยาเสพติดกลางเมืองริโอฯ ดับแตะ 132 ศพ ตร.ยืนยันเป็นอาชญากรทั้งหมด

Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 11:42 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 11:42 น.
68

สำนักอัยการฝ่ายประชาชนของบราซิลเผยว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดในสลัมกลางเมืองริโอเดจาเนโร อย่างน้อย 132 ศพ ยืนยันว่าเป็นอาชญากรทั้งหมด

ยอดผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการบุกกวาดล้างครั้งใหญ่ของตำรวจในนครรีโอเดจาเนโรเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (28 ตุลาคม) ได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 132 ศพ ซึ่งสูงกว่าตัวเลขที่รายงานในตอนแรกถึงกว่าสองเท่า ปฏิบัติการนี้ถือเป็นการบุกโจมตีที่นองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมือง

ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นในพื้นที่สลัม (Favelas) ของย่านอาเลเมา (Alemão) และเปญา (Penha) ทางตอนเหนือของรีโอเดจาเนโร โดยสำนักงานอัยการฝ่ายปกป้องประชาชน ได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตใหม่ หลังจากที่ชาวบ้านที่กำลังโศกเศร้าได้นำร่างผู้เสียชีวิตนับสิบคนมาจัดเรียงกันเป็นแถวยาวกลางจัตุรัส เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสูญเสียในปฏิบัติการครั้งนี้

People look at the bodies lined up by residents of those killed the day before during a police raid targeting the Comando Vermelho gang in the Complexo da Penha favela of Rio de Janeiro, Brazil, Wednesday, Oct. 29, 2025..(AP Photo/Silvia Izquierdo)

โดยเมื่อถูกถามถึงตัวเลข 132 ศพ เคลาดิโอ คาสโตร ผู้ว่าการรัฐรีโอเดจาเนโร กล่าวว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการที่เขาได้รับอยู่ที่ 58 ศพ แต่ยอมรับว่า “ตัวเลขจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน” หลังการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เสร็จสิ้น

ขณะที่ทาง ลูอิซ อีนัซิอู ลูลา ดา ซิลวา ประธานาธิบดีบราซิล กล่าวว่าเขารู้สึกตกตะลึงและประหลาดใจ ที่รัฐบาลกลางไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าก่อนปฏิบัติการดังกล่าว

Residents look at the bodies of people killed the day before during a police raid targeting the Comando Vermelho gang in the Complexo da Penha favela of Rio de Janeiro, Brazil, Wednesday, Oct. 29, 2025. (AP Photo/Silvia Izquierdo)

ราฟาเอล โซอาเรส นักข่าวอาชญากรรมบราซิลกล่าวว่า แม้ว่าการบุกโจมตีครั้งใหญ่ของตำรวจในรีโอเดจาเนโรจะไม่ใช่เรื่องแปลก แต่จำนวนผู้เสียชีวิตในปฏิบัติการนี้สูงเป็นประวัติการณ์ “ปฏิบัติการของตำรวจที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20 คน เป็นเรื่องที่หายากมากทั่วประเทศบราซิล และส่วนใหญ่เกิดขึ้นในรีโอ”

วิกเตอร์ ซานโตส รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของรีโอเดจาเนโรกล่าวว่า “นี่คือสงครามที่เราเห็นในรีโอเดจาเนโร ทศวรรษแห่งความเฉยเมยของทุกสถาบันได้ทำให้อาชญากรรมขยายตัวในพื้นที่ของเรา”

อ้างอิง : www.bbc.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประมวลภาพวิปโยค พายุเฮอริเคนเมลิสซา ซัด &quot;จาเมกา&quot; ราบเป็นหน้ากอง คนไร้บ้าน สัตว์ตายเกลื่อน ข่าวต่างประเทศ

ประมวลภาพวิปโยค พายุเฮอริเคนเมลิสซา ซัด “จาเมกา” ราบเป็นหน้ากอง คนไร้บ้าน สัตว์ตายเกลื่อน

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โผล่อีก! โพสต์ขายสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส 1,600 บาท ตร.เตือน เข้าข่ายฉ้อโกง-จำคุก 3 ปี

5 นาที ที่แล้ว
&quot;ดนุพร&quot; ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ ข่าวการเมือง

“ดนุพร” ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ

9 นาที ที่แล้ว
รัศมีแข ในรายการ Physical: Asia บันเทิง

รัศมีแข สุดแกร่ง ลุยรายการ Physical: Asia คนเกาหลียังทึ่ง จิกส้นสูงบู๊แหลก

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สส.ไอซ์” พูดถึง “พี่กัน จอมพลัง” หลัง กองทัพบก ยืนยันไม่เคยขอรับบริจาค

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารถวายพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 30-31 ต.ค.

38 นาที ที่แล้ว
ฟุตบอล

ว่างงานไม่นาน บีจี ปทุมฯ เปิดตัว “มาซาทาดะ อิชิอิ” นั่งกุนซือคนใหม่

44 นาที ที่แล้ว
เจ้าหนี้งานเข้า กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ ทวงได้แค่วันละครั้ง เศรษฐกิจ

เจ้าหนี้งานเข้า กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ ทวงได้แค่วันละครั้ง ไม่งั้นเจอปรับหลักแสน

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เผย “ทักษิณ” มีปัญหาความดันเล็กน้อย ปรับตัวได้ ใกล้ถูกคุมขังครบ 2 เดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เผย เชลยศึกเขมร 18 นาย ครึ่งหนึ่งขอลี้ภัยในไทย กลัวโดนลงโทษ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังชี้ช่องโหว่ ใบแพทย์ไทยใช้ได้ตลอดชีวิต คนไข้เสี่ยงเจอหมอความรู้เก่า-สมองเสื่อม-ป่วยจิต ข่าว

เพจดังชี้ช่องโหว่ ใบแพทย์ไทยใช้ได้ตลอดชีวิต คนไข้เสี่ยงเจอหมอความรู้เก่า-สมองเสื่อม-ป่วยจิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สยอง ด.ช. 9 ขวบ ปาดคอน้องชาย หวิดดับ ตำรวจโยงเกม Roblox เล่นเยอะจนหลอน ข่าวต่างประเทศ

สยอง ด.ช. 9 ขวบ ปาดคอน้องชาย โมโหทำมือถือพัง โยงเล่นเกม Roblox จนหลอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟฟ้า 40 บาท นั่งทั้งวันไม่อั้น คมนาคมเปิดแพ็กเกจใหม่ ‘สีแดง-สีม่วง’ เริ่ม 1 ธ.ค. นี้ เศรษฐกิจ

รถไฟฟ้า 40 บาท นั่งทั้งวันไม่อั้น คมนาคมเปิดแพ็กเกจใหม่ ‘สีแดง-สีม่วง’ เริ่ม 1 ธ.ค. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งปิดคลินิกบ่อวินชั่วคราว คดีราดน้ำร้อนเด็ก 3 ขวบ หลังตรวจสอบพบเป็น &quot;แพทย์จริง&quot; คลินิกจดทะเบียนถูกต้อง สธ แต่ป่วยทางจิต รอเข้ารับการรักษา ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! สั่งปิดคลินิก อ.บ่อวิน ชั่วคราว คดีหมอราดน้ำร้อนเด็ก 3 ขวบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พล พลากร อดีตพระเอกดาวพระศุกร์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 76 ปี บันเทิง

สิ้น พล พลาพร​ พระเอกดาวพระศุกร์ เสียชีวิต 76 ปี หลังติดเชื้อ​ต่อมลูกหมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อรรถกร” บอกยังไม่ได้คุยกับ “นักการเมือง ช.” คาดเดี๋ยวในพรรคคงได้คุย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปฏิบัติการทลายแก๊งยาเสพติดกลางเมืองริโอฯ ดับแตะ 132 ศพ ตร.ยืนยันเป็นอาชญากรทั้งหมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ข่าวดี! “เอกนิติ” ประสานเสียง “อนุทิน” คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาแน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น แม่เกตุ โพสต์ตัดพ้อ “ทั้งเจ็บและเหนื่อย” แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีค้นหาร้านหมูกระทะร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส การเงิน

วิธีค้นหา ร้านหมูกระทะ-บุฟเฟ่ต์ ใกล้ฉัน คนละครึ่งพลัส แจกคู่มือสายกิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติที่ถูก แพทองธาร วิจารณ์เป็นปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจ หนึ่งในทีมงานถูกดึงแก้วิกฤต้มยำกุ้ง พ่วงดีกรีนักเศรษศาสตร์ระดับโลก มหาวิทยาลัยเยล ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ โปรไฟล์ฟื้นวิกฤตต้มยำกุ้ง ผู้ถูกจ้างมาให้กังวล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุทิน” โต้ข่าวลือ โบกมือลาเพื่อไทย ตั้งพรรคใหม่ สงสัยคนปล่อยข่าวมีเจตนาอะไร?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวแฉ พนง.คลินิกดัง รุมขายคอร์ส-ดึงมือถือไปกดทำธุรกรรมเอง สูญเงินกว่า 6 ล้านบาท ข่าว

สาวแฉ พนง.คลินิกดัง รุมขายคอร์ส-ดึงมือถือไปกดทำธุรกรรมเอง สูญเงินกว่า 6 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” สั่งกองทัพสหรัฐฯ ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในรอบ 30 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกุล ข่าว

ประวัติ ‘จ๋า ธนนนท์’ ผู้กุมหัวใจนายก ‘อนุทิน’ ย้อนเส้นทางรักต่างวัยเกือบ 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 11:42 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 11:42 น.
68
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โผล่อีก! โพสต์ขายสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส 1,600 บาท ตร.เตือน เข้าข่ายฉ้อโกง-จำคุก 3 ปี

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
&quot;ดนุพร&quot; ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ

“ดนุพร” ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
รัศมีแข ในรายการ Physical: Asia

รัศมีแข สุดแกร่ง ลุยรายการ Physical: Asia คนเกาหลียังทึ่ง จิกส้นสูงบู๊แหลก

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568

“สส.ไอซ์” พูดถึง “พี่กัน จอมพลัง” หลัง กองทัพบก ยืนยันไม่เคยขอรับบริจาค

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
Back to top button