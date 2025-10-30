ปฏิบัติการทลายแก๊งยาเสพติดกลางเมืองริโอฯ ดับแตะ 132 ศพ ตร.ยืนยันเป็นอาชญากรทั้งหมด
สำนักอัยการฝ่ายประชาชนของบราซิลเผยว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดในสลัมกลางเมืองริโอเดจาเนโร อย่างน้อย 132 ศพ ยืนยันว่าเป็นอาชญากรทั้งหมด
ยอดผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการบุกกวาดล้างครั้งใหญ่ของตำรวจในนครรีโอเดจาเนโรเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (28 ตุลาคม) ได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 132 ศพ ซึ่งสูงกว่าตัวเลขที่รายงานในตอนแรกถึงกว่าสองเท่า ปฏิบัติการนี้ถือเป็นการบุกโจมตีที่นองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมือง
ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นในพื้นที่สลัม (Favelas) ของย่านอาเลเมา (Alemão) และเปญา (Penha) ทางตอนเหนือของรีโอเดจาเนโร โดยสำนักงานอัยการฝ่ายปกป้องประชาชน ได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตใหม่ หลังจากที่ชาวบ้านที่กำลังโศกเศร้าได้นำร่างผู้เสียชีวิตนับสิบคนมาจัดเรียงกันเป็นแถวยาวกลางจัตุรัส เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสูญเสียในปฏิบัติการครั้งนี้
โดยเมื่อถูกถามถึงตัวเลข 132 ศพ เคลาดิโอ คาสโตร ผู้ว่าการรัฐรีโอเดจาเนโร กล่าวว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการที่เขาได้รับอยู่ที่ 58 ศพ แต่ยอมรับว่า “ตัวเลขจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน” หลังการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เสร็จสิ้น
ขณะที่ทาง ลูอิซ อีนัซิอู ลูลา ดา ซิลวา ประธานาธิบดีบราซิล กล่าวว่าเขารู้สึกตกตะลึงและประหลาดใจ ที่รัฐบาลกลางไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าก่อนปฏิบัติการดังกล่าว
ราฟาเอล โซอาเรส นักข่าวอาชญากรรมบราซิลกล่าวว่า แม้ว่าการบุกโจมตีครั้งใหญ่ของตำรวจในรีโอเดจาเนโรจะไม่ใช่เรื่องแปลก แต่จำนวนผู้เสียชีวิตในปฏิบัติการนี้สูงเป็นประวัติการณ์ “ปฏิบัติการของตำรวจที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20 คน เป็นเรื่องที่หายากมากทั่วประเทศบราซิล และส่วนใหญ่เกิดขึ้นในรีโอ”
วิกเตอร์ ซานโตส รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของรีโอเดจาเนโรกล่าวว่า “นี่คือสงครามที่เราเห็นในรีโอเดจาเนโร ทศวรรษแห่งความเฉยเมยของทุกสถาบันได้ทำให้อาชญากรรมขยายตัวในพื้นที่ของเรา”
อ้างอิง : www.bbc.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทรัมป์” สั่งกองทัพสหรัฐฯ ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในรอบ 30 ปี
- ลูกทรพีวัย 9 ขวบแทงแม่ดับ หลังถูกด่าซนเกินไป แม่ร่ำไห้ขอกอดสุดท้ายก่อนสิ้นใจ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: